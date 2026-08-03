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名人健康｜靚聲王張偉文年疑半年未洗澡致嚴重壓瘡 傷口潰爛深至見骨 經理人指控護老院疏忽照顧
健康Tips

名人健康｜靚聲王張偉文年疑半年未洗澡致嚴重壓瘡 傷口潰爛深至見骨 經理人指控護老院疏忽照顧

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年73歲、有「靚聲王」之稱的資深歌手張偉文，晚年因健康問題入住護老院舍，近日卻驚傳疑遭嚴重疏忽照顧，情況令人心痛。其經理人兼法定監護人方俊聯同TVB節目《東張西望》攝製隊前往涉事院舍當面對質，並公開多張傷口嚴重潰爛的照片，事件嚴重得令人嘩然。

 

張偉文｜被指年半未洗澡 長期臥床致嚴重壓瘡

 

　　據《東張西望》節目預告及經理人方俊公開指控，張偉文在護老院期間疑遭不當對待，令人嘩然的是竟已長達「年幾冇沖涼」。由於張偉文長期臥床，缺乏適當的翻身與護理，張偉文股部出現極嚴重的壓瘡，傷口潰爛深至見骨。方俊向傳媒展示與院方的訊息截圖，顯示他曾就張偉文的皮膚潰爛情況向院方查詢，並質疑院方隱瞞病情：「幾時先可以坐起身？佢已經瞓咗一年半！」。消息指，院方曾以「社康護士怕傷口入水」為由，拒絕為張偉文洗澡，僅以抹身方式清潔。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

 

張偉文｜腳部紅腫潰爛急送院 方俊嘆有心無力

 

　　事件發酵後，方俊接受傳媒訪問時透露，張偉文近日因雙腳紅腫、皮膚嚴重潰爛及發炎，已被緊急送往醫院治療。醫院方面指其腳部屬嚴重發炎，需注射抗生素處理。方俊在訪問中表示，壓瘡傷口無法靠藥物即時醫好，必須依靠患者自身肌肉組織慢慢生長。為幫助張偉文康復，他親自煲魚湯補充蛋白質，並以照燈方式保持傷口乾爽。眼見張偉文因傷口劇痛而痛苦嚎叫，方俊無奈感嘆：

 

　　唯一可以做嘅，就係煲吓湯、買啲嘢食畀佢……只係有心無力。

 

張偉文｜社署證實接獲投訴並展開巡查

 

　　事件曝光後，社會福利署早前向傳媒證實，已於本月接獲相關投訴，並已採取包括突擊巡查在內的行動跟進。社署表示，牌照處會因應違規事項的性質及嚴重程度，採取相應的執管行動，並會加強監察有關安老院，確保院舍執行改善措施，以保障住客福祉。方俊亦已正式去信院方提出嚴正譴責，暫停支付相關費用，並表明不排除循法律途徑追究責任。

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

方俊在社交平台發布張偉文的近照，同時闢謠證張偉文沒有患糖尿病。（FB圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

方俊在社交平台發布張偉文的近照，同時闢謠證張偉文沒有患糖尿病。（FB圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

方俊在社交平台發布張偉文的近照，同時闢謠證張偉文沒有患糖尿病。（FB圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

方俊在社交平台發布張偉文的近照，同時闢謠證張偉文沒有患糖尿病。（FB圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文於70歲大壽時，延開20席與好友見面，近年其身體狀況一直備受關注。（資料圖片）

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

 

張偉文｜「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧　傷口潰爛見骨一年半冇沖涼床上痛哭　經理人偕《東張》團隊上門對質

張偉文於70歲大壽時，延開20席與好友見面，近年其身體狀況一直備受關注。（資料圖片）

 

名人健康｜積蓄耗盡1原因未立正式遺囑 已簽授權書託付後事

 

　　談及張偉文的經濟與財產狀況，方俊坦言張偉文早年雖然出售了物業，但因近年多次動手術的花費極為龐大，積蓄目前已所剩無幾。現時護老院的開支，部分是由政府數千元的津貼支付，其餘差額則全由方俊本人分擔支援。方俊早前亦透露，長遠有計劃安排張偉文遷往內地的優質護老院，以減輕經濟負擔。

 

　　至於身後事安排，方俊透露為了避免將來出現爭拗，張偉文早已在圈中好友的見證下，簽署了授權書，正式委託方俊在其離世後全權處理身後事及剩餘款項。不過，雙方並沒有正式到律師樓撰寫俗稱「平安紙」的遺囑，主因是張偉文目前的資產已經不多，故採取簽署授權書的方式處理。

 

名人健康｜經理人澄清張偉文身體好得很、冇糖尿病

 

　　雖然張偉文飽受壓瘡折磨，但方俊日前仍在社交平台上傳了多張探望張偉文的近照，藉此澄清外界傳聞，證實張偉文並無患上糖尿病，無須因糖尿病而戒口。相中可見方俊將提子逐粒洗淨去皮，又把蛋撻切開、只餵張偉文進食中間的蛋漿部分。方俊在帖文中寫道：

 

　　30載友情歲月堅定不移，祝你身體健康、早日康復……床45度、提子洗淨去皮，蛋撻只吃蛋，佢冇糖尿病，挑事的人可以閉咀，他身體好得很。

 

Tags:#娛樂新聞#名人健康#張偉文#護老院#安老院#腦退化#東張西望#長期臥床#壓瘡#社會福利署#平安紙#遺囑
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