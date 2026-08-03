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網絡熱話｜補牙卻被勸正顎手術 24歲女model慘變「鞋抽面」 醫生反駁：我喜歡這種臉型
健康Tips

網絡熱話｜補牙卻被勸正顎手術 24歲女model慘變「鞋抽面」 醫生反駁：我喜歡這種臉型

健康解「迷」
健康解「迷」

　　湖北武漢一名24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。她之後向傳媒怒控涉事醫生，指對方卸責之餘，更說出風涼話指「現在比以前更洋氣」。

 

做正顎手術反變「鞋抽面」

 

　　綜合內地傳媒報道，模特兒小雨（化名）2025年前往武漢大學口腔醫院原本只是想諮詢補牙、植牙及一般牙齒矯正，卻被醫生評估需接受正顎手術，隨後轉診至正顎外科治療。

 

　　小雨指出，手術前報告顯示，下顎骨僅有約2毫米骨性前突；術後卻發現，下顎非但沒有後退，反而被向前推移超過13毫米，導致臉部左右也出現明顯歪斜，形成上下顎平面不對稱，而且出現「鞋抽臉」。

 

　　除了外觀駭人，小雨表示，手術還造成多項功能受損，包括植入固定螺釘穿透牙根，引發牙齦萎縮及牙齒排列異常；此外，鼻中隔偏曲導致一側鼻孔長期無法正常呼吸，生活質素大受影響。

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨手術前。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

24歲模特兒小雨（化名）於2025年年底接受正顎手術，豈料術後效果卻與當初預期出現嚴重偏差，她臉容不但出現歪斜狀況，更疑「手術方向做反」令原來姣好的相貌驚變「鞋抽臉」。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：  我喜歡這種臉型。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：  我喜歡這種臉型。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：  我喜歡這種臉型。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：  我喜歡這種臉型。(小紅書圖)

 

正顎手術丨24歲女做正顎手術反變「鞋抽面」 　醫生死撐：我喜歡這種臉型

小雨拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：  我喜歡這種臉型。(小紅書圖)

 

醫生死撐：我喜歡這種臉型

 

　　小雨之後前往北京、上海等多間大型醫院求醫，得到了「手術被做反了」的回覆。她於是拿著其他醫院的檢查結果回到原先做手術的醫院，與主診醫生理論。豈料對方卻「死撐」表示：

 

　　我喜歡這種臉型，現在比以前更洋氣，妳要接受新的面型，如果不能接受，就只能再做第二次手術。

 

　　小雨表示自己手術之前是模特兒，現在卻因為容貌受損而失業，且經估算，前前後後的修復需要大概7次手術，預估花費超30萬元人民幣。日前，她已向涉事醫院以及當地衛健委提出申訴，院方尚未回覆。

 

Tags:#正顎手術#鞋抽臉#網絡熱話#補牙#植牙#牙齒矯正#鞋抽面
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