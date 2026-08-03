飲食安全｜泰國旅行狂食生醃海鮮 男子感染致命食腦蟲 腸道大量出血並休克

生食海鮮恐藏致命風險！上海一名男子徐先生（化名）早前前往泰國旅遊期間，於當地大量進食生醃海鮮，惟返國後健康狀況急速轉差，出現腸道大面積潰瘍、反覆大出血及感染性休克，一度性命垂危。經院方詳細檢測後，證實該名患者感染「溶組織內阿米巴原蟲」（俗稱「食腦蟲」）。

寄生蟲｜男子泰國狂食生醃海鮮險死

綜合内地媒體報道，徐先生一個月前在泰國出差期間，大量進食生醃海鮮，並曾誤飲變質飲品。發病初期，他僅感到腸胃不適，未有為意，惟返國後病情急轉直下，出現腸道大面積潰瘍、反覆嚴重出血及感染性休克等症狀。

醫生初時為徐先生進行多項手術，但病情未見好轉。當時他的生命體徵極度危殆，全身出現劇烈發炎反應，凝血功能嚴重紊亂，血紅蛋白水平急跌至低於6g（屬重度貧血），腹腔及大小腸壁滿佈潰瘍，腸穿孔及大量出血風險極高，且身體狀況已無法承受第二次手術。

其後徐先生被轉送至上海市公共衛生臨床中心接受緊急救治。醫療團隊為他度身訂造個人化綜合治療方案，經過三十多日不間斷的密集治療，其全身出血及嚴重感染獲得有效控制，最終成功脫離生命危險。

男子泰國狂食生醃海鮮險死。（微博圖片）

醫生揭感染「食腦蟲」嚴重恐致命

主診醫生指出，導致徐先生病況兇險的元兇為「溶組織內阿米巴原蟲」，此類寄生蟲常見於熱帶及亞熱帶地區。感染後症狀較輕的患者，往往被誤認為普通腸胃炎而自行服用止瀉藥，延誤最佳治療時機。

然而，暴發性重症阿米巴腸病的致死率極高，原蟲會持續侵蝕腸壁，引發腸道大面積潰瘍及壞死，患者會出現劇烈血水狀腹瀉及持續高燒，嚴重時可誘發感染性休克。此外，病原體更可經血液循環擴散至肝臟，形成肝膿腫，病情嚴重的患者或需切除部分腸道，甚至危及生命。

據了解，不少旅客前往泰國旅遊時，因進食大量生醃海鮮而引致食物中毒的個案屢見不鮮。過往曾有女子在泰國清邁旅遊期間，進食生醃蝦及三文魚後，隨即因食物中毒需送院治理；亦有網民分享經歷，指進食生醃海鮮後出現上吐下瀉、全身乏力及發燒等症狀。

專家特別提醒，夏季天氣炎熱，飲食稍有不慎容易引發腸道傳染病。市民跨境外遊時，必須嚴格注意飲食及飲水衛生，從源頭防範致命感染風險。若出現腹痛、腹瀉或嘔吐等嚴重症狀，應盡快求醫，以免延誤診治。

同場加映｜食安中心教減低寄生蟲風險方法

據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲等。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

1.把生吃的魚在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2.在良好的傳染病檢疫體系下，養殖的魚類（如養殖的鮭魚）感染寄生蟲的風險才能有效控制。

3.不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4.高危險一族包括長者、幼兒、孕婦及免疫系統較弱的族群尤其不宜食用徹底清醒的水產。

5.酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心