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影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙
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影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

中醫話
中醫話

 

藝人的生活表面光鮮亮麗，背後卻常需面對極不規律的作息。日夜顛倒、飲食不定時、高壓工作，這些因素正是許多男士出現性功能障礙的隱形推手。前香港先生李善恆（Jacky Lei）近年勇敢分享，自己亦曾因上述問題，在踏入男士更年期後出現性能力下降的情況。

 
藝人生活如何影響男士性能力？


現代男士（尤其從事演藝或高壓工作者）常見以下生活狀況：

●     日夜顛倒：打亂生理時鐘，進而影響睪固酮（睪酮）分泌與深層睡眠修復。

●     飲食不規律：食無定時、偏好油膩重口味食物，容易損傷脾胃，間接影響氣血與腎氣。

●     長期壓力：導致肝氣鬱結，進一步影響情緒與性功能。

●     年齡因素：35歲後睪固酮分泌開始逐漸下降（每年約減少1%）。若生活習慣不良，男士更年期症狀將提早出現或加重。

 

影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

 

 上述因素容易導致勃起硬度不足、持久力下降、早洩及性慾減退等性功能障礙，嚴重打擊自信心並影響伴侶關係。

 

李善恆的真實面對過程


李善恆作為前香港先生與演藝工作者，長期承受不規律作息與工作壓力。他坦言，隨著年齡增長，開始感受到精力下降、性生活品質降低，包括硬度與持久力皆不如以往。這種狀況讓他意識到問題不可忽視，必須積極面對。

 

影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

 

他選擇了中西混合的專業調理方案，先從改善體質入手，再針對性功能問題進行治療。經過一段時間的治療與後續保養，他表示體力、精神狀態及性生活品質均有顯著提升，至今仍定期進行保養，以維持良好表現。

 

男士性功能障礙與更年期的常見成因


中醫認為，性功能障礙多與腎氣不足、肝鬱氣滯、心脾兩虛、濕熱下注有關；現代科學則指出其與荷爾蒙下降、血管功能異常、心理壓力及生活習慣密切相關。常見症狀包括：

●     勃起硬度不足或維持時間過短

●     早洩或射精控制困難

●     性慾顯著減退

●     整體精力、睡眠質素與情緒變差

若上述情況持續超過數月，建議盡早求醫檢查，切勿單靠補品或拖延處理。

 

影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

 

竹子中醫如何協助男士解決性功能障礙？


竹子中醫專注於男士健康，採用中西混合的治療模式：

●     中醫辨證施治：運用中藥調理腎氣、疏肝解鬱、補益心脾，從根本改善體質。

●     配合現代科學儀器：結合國際認證療程（如促進血流、提升硬度與持久力之相關技術），針對性加強療效。

●     個人化方案：根據每位男士的生活習慣、年齡及體質度身訂造專屬療程。

 

影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

 

 李善恆正是透過此方式成功改善問題並進入定期保養階段。竹子中醫開業多年，已協助超過萬名男士，於銅鑼灣及尖沙咀均設有分店，環境舒適且具備極高私隱度。

 

常見問題 FAQ

Q1：日夜顛倒真的會導致性功能障礙嗎？
會。長期作息混亂會破壞內分泌荷爾蒙平衡並影響血管功能，增加勃起硬度不足與早洩的風險。

Q2：男士進入更年期就一定會有性功能障礙嗎？
不一定。雖然睪固酮下降會增加發生機率，但及早調理生活習慣與體質，能有效緩解相關症狀。

Q3：出現性功能障礙時，應如何選擇治療方案？
建議選擇經驗豐富的男士專科診所，結合中西混合評估，避免盲目自行服藥；如竹子中醫等專業機構均能提供個人化的診療方案。

Q4：中醫調理男士性功能障礙的效果如何？
中醫注重治本，若配合現代科學儀器輔助，可加速改善硬度、持久力與整體精力，適合希望長期維持健康狀態的男士。

Q5：香港哪裡有可靠的男士性功能障礙調理服務？
竹子中醫專注於此領域，於銅鑼灣恒隆中心及尖沙咀亞太中心均設有服務點，歡迎透過 WhatsApp 預約專業評估。

 

總結：正視問題，方能迎來改變


演藝生活與高壓工作固然容易影響性能力，但只要願意正視問題並尋求專業協助，狀況是完全可以改善的。李善恆的親身分享，正是為了鼓勵更多男士勇敢面對性功能障礙與更年期困擾。

 

影視藝人=陽痿高危族？如何克服性功能障礙

 

若您正受相關問題困擾，歡迎聯絡竹子中醫預約評估，由專業團隊根據您的個人狀況提供適切的中西混合調理方案。

 

聯絡方式

•  銅鑼灣：恒隆中心25樓06室（WhatsApp 4688 8348）

•  尖沙咀：亞太中心12樓1201B室（WhatsApp 5111 4292）

 

Tags:#健康Tips
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