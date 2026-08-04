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猝死危機｜睡眠不足最傷心臟！研究揭連續3晚只睡4小時，發炎指數急升增猝死風險
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猝死危機｜睡眠不足最傷心臟！研究揭連續3晚只睡4小時，發炎指數急升增猝死風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　睡覺不只是讓身體休息，更可能是保命的關鍵。台灣心臟內科醫生提醒，猝死看似突然，但身體往往在事發前數天甚至數週就已發出警訊，而極度疲勞、睡眠品質惡化正是第一階段的身體發出的預警。有研究顯示，長期睡眠不足與心血管疾病風險顯著上升有關。

 

猝死先兆｜猝死前3階段：身體早已發出求救訊號

 

　　台灣新光醫院心臟內科醫生凌濼傑接受《三立新聞》訪問時指出，根據臨床觀察，心血管專家將猝死前的警訊分為三個階段：

猝死先兆｜猝死前必經3階段　醫生警告1習慣99%人習以為常　研究揭睡不足4小時心血管風險增3倍【附10大猝死徵兆】

猝死先兆｜第一階段：提前一個月的疲勞警告

 

　　患者會出現持續數週的極度疲勞感，即使充分休息也無法緩解，同時可能伴隨不明原因的心悸、胸悶和間歇性頭暈。這些症狀在壓力增大或熬夜後會明顯加重，卻常被誤認為只是「工作太累」而忽略。

 

猝死先兆｜第二階段：提前一周的功能警示

 

　　身體開始出現更明顯的功能障礙，例如輕微活動即感到氣喘、夜間睡眠中突然驚醒並感到窒息、短暫性眼前發黑或視力模糊。部分患者會描述「心臟似乎停跳了一下」的感覺。

 

猝死先兆｜第三階段：事發當天的危急訊號

 

　　猝死發生當天，患者可能經歷劇烈胸痛、嚴重心悸、大量冷汗、噁心嘔吐，或突然發生意識模糊。這些瞬間的症狀往往被誤認為「低血糖」或「沒休息好」，實際上可能是心臟傳導系統出現致命問題的訊號。

 

猝死先兆｜研究：睡眠不足4小時心血管風險增3倍

 

　　台灣重症科醫生黃軒曾發文指出，睡眠不足是心血管疾病的重要危險因子。研究顯示，每晚睡眠少於5小時的人，心臟病風險增加40%。

　　烏普薩拉大學一項發表於《Biomarker Research》期刊的研究更進一步證實，連續數晚睡眠不足會促進與心血管疾病相關的分子機制活化。研究發現，連續三晚僅睡約4小時的年輕健康男性，血液中多種與發炎相關的蛋白質水平顯著上升，這些蛋白質已被證實與心臟衰竭、冠狀動脈疾病等心血管風險增加有關。

 

猝死先兆｜睡眠不規律同樣危險

 

　　睡眠時長不足固然危險，但睡眠時間不規律同樣威脅心血管健康。美國心臟協會期刊《JAHA》發表的一項涵蓋超過8.6萬人的前瞻性研究發現，睡眠時間的波動性與心血管疾病風險呈顯著正相關。研究指出，睡眠時長標準差每增加1小時，心血管疾病風險增加19%，心肌梗塞風險增加23%，中風風險增加17%。

 

猝死先兆｜8大猝死前徵兆

 

　　黃軒醫生曾在其Facebook專頁發文，綜合出8種常見的猝死前症狀，若出現以下情況，應及早就醫檢查：

猝死先兆｜猝死前必經3階段　醫生警告1習慣99%人習以為常　研究揭睡不足4小時心血管風險增3倍【附10大猝死徵兆】

  • 胸痛或胸悶：約50%的猝死患者在事發前曾出現胸痛，93%在猝死前24小時內反覆發作
  • 呼吸困難：心臟無法有效供血的警訊，活動後尤為明顯
  • 極度疲勞或無力：即使沒有劇烈運動也感到異常疲憊
  • 心悸或心律不正：心跳過快、過慢或不規律
  • 頭暈、眼前發黑：腦部供血不足的表現
  • 盜汗或冷汗：無明顯原因的大量出汗
  • 消化不適或腹痛：可能與心肌梗塞有關
  • 睡眠問題：長期失眠、睡眠中被憋醒

 

猝死先兆｜高品質睡眠很重要 持續疲倦速求醫

 

　　要預防心血管疾病，建議每晚保持7-8小時的高品質睡眠，養成固定的作息時間，避免過度疲勞。若持續出現異常疲憊、胸悶或睡眠障礙等症狀，應及早求醫檢查，切勿輕忽身體發出的救命訊號。

 

捱夜傷身｜捱夜後的「4大危險行為」加劇身體損耗

 

　　台灣重症科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文指出，捱夜後的「4大危險行為」大大增加猝死風險，並指出睡眠時間若長期少於特定時數，會使心血管疾病風險激增達2至3倍。他指出睡眠不足的惡性循環會讓身體傷上加傷：

 

1. 將睡眠時間壓縮

當睡眠時間被壓縮至每日少於4小時，且持續3天，身體會被迫進入「急性睡眠剝奪」的危機模式。研究證實，即使僅有一天嚴重睡眠不足，也會導致血壓升高、心跳加快、發炎指數上升，翌日出現心臟疾病的風險便顯著增加。過往已有多篇研究顯示，睡眠少於5小時，心血管疾病風險約為1.4至1.5倍；若睡眠少於4小時，風險更會躍升至2至3倍。

 

2. 捱夜後假裝若無其事

通宵後的身體並非完好如初。皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度會全天偏高，交感神經過度活躍，使心臟持續負重。研究顯示，只要連續24小時不睡覺，自律神經功能便會下降30%，心律不正風險隨即升高，這些都是猝死的重要前兆。

 

3. 長期處於「睡眠負債」狀態

每天睡不到6小時雖不會立即倒下，但會逐漸侵蝕全身系統，導致情緒不穩、反應遲鈍、血壓起伏。醫學研究證實，長期睡眠少於6小時，將顯著增加死於心血管疾病的風險。

 

4. 捱夜後仍置身高壓環境

捱夜後的身體本就處於交感神經過度興奮、血液黏稠度增加的脆弱狀態。若此時再投入高壓工作或進行高強度健身，無異於在脆弱的血管中施加巨大壓力，最容易誘發急性心肌梗塞等。

 

猝死｜年輕猝死者6大共同特徵

 

　　安貞醫院心臟內科中心主任楊紅霞醫生指出，年輕人突然猝死可以無先兆或病史，反而成因與都市人日常生活習慣有關。楊紅霞分析指，年輕猝死患者普遍有以下6種生活習慣：

  • 長期食用外賣：高油高鹽飲食易致高血脂，增加血管堵塞風險
  • 過度疲勞：交感神經異常興奮加重心臟負荷，可能誘發心律失常
  • 情緒波動大：情緒劇烈變化使猝死風險增加4.7倍
  • 吸煙飲酒：尼古丁損害心血管，酒精更使風險提高6.7倍
  • 不當運動：身體疲憊時運動，39-59歲人群佔運動相關猝死40%
  • 忽視健康管理：年輕人往往忽略體檢，延誤病情診治

猝死先兆｜猝死前必經3階段　醫生警告1習慣99%人習以為常　研究揭睡不足4小時心血管風險增3倍【附10大猝死徵兆】

　　楊紅霞提醒，都市人經常處於工作壓力大的狀態，當身體長期累積疲勞，會增加誘發突發疾病的風險，建議應該合理安排作息時間。此外，她亦提到預防勝於治療，建議年輕一族應建立健康生活習慣，如定期進行身體檢查，特別是有家族病史者更應提高警惕。

 

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

 

　　本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

 

6類猝死高危因素

1.冠心病

2.患高血壓、高血脂、高血糖

3.吸煙

4.患心肌病

5.心律不正

6.家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

 

心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

 

　　對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

　　假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

　　如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風險；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

 

心臟健康｜10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

Tags:#猝死#猝死先兆#心血管疾病#心臟病#睡眠不足#捱夜傷身
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