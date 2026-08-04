名人健康｜94歲胡楓患膽管炎命危入ICU！昏迷插喉4日甦醒：靠信念撐過生死關

現年94歲的胡楓（修哥）向來老當益壯，上月更成功舉辦演唱會，榮登「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。不過早前修哥身體不適，家人對外表示他確診新冠肺炎，但真相並非如此。修哥與新抱Jojo昨日（30日）於社交平台上載影片，透露修哥其實是患上危急的膽管炎，更一度入住 ICU（深切治療部），昏迷4日走過鬼門關。修哥表示，當時靠著1個堅定信念「一定要醒返」，承諾未來會積極同大家見面。

膽管炎︱修哥患膽管炎入伊院ICU 隱瞞病情避外界騷擾

修哥的新抱 Jojo 在影片中解釋，當初未有公開真實病況，是希望修哥能安心休養：

早前爸爸唔舒服，我哋只係同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街。其實佢係好危急嘅膽管炎，佢係入咗伊利沙伯醫院嘅ICU，頭尾都昏迷咗四日。因為要插喉，佢當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。所以我哋就因為太擔心，亦都唔想大家知嘅時候，驚有記者去醫院騷擾到醫護人員，亦都騷擾到佢。

膽管炎︱親述如「鬼門關前打了個轉」甦醒驚見被綁



雖剛經歷大病，修哥在影片中看來仍相當精神且面帶笑容。他坦言當時的情況猶如在鬼門關前打了個轉，過程「好恐怖！」；又親自還原昏迷甦醒後的真實感受：

當我擘大眼嘅時候，覺得呢度好陌生，有個醫護人員就問我「你叫咩名呀？」我答中咗，佢非常之開心。雖然醒咗，但係非常非常之辛苦，可以講五花大綁綁住我隻手，唔俾我𢯎到個面，又唔可以掂到心口，驚我掂到啲喉就唔係咁好，所以一直落嚟係好辛苦。

雖然被醫護綁手，但修哥還是特別點名感謝伊利沙伯醫院ICU的醫療團隊與浸會醫院的護士：

雖然係辛苦，但係醫護人員非常之照顧我。我更加多謝QE ICU嗰啲杏林高手，調理我嘅身體，多謝醫護人員對我好好，我喺度感激感激！仲有另外一個就係浸會嗰啲姑娘個個對我非常之好，非常非常之友善，我亦都多謝佢哋。

膽管炎︱切除膽囊避免復發 醫生讚大命：好多市民掛住你

在修哥醒返後，醫生向他解釋病因，解釋今次醫療團隊除了為他通膽管之外，亦一併進行手術切除膽囊，以徹底避免膽管炎第二次發作。面對修哥的感謝，醫生沒有任何邀功，直言是修哥能大步檻過都是他自己的福氣：

你大命！喺天堂打咗個轉，上天話你唔好咁快嚟享福，香港好多市民都掛住你，你遲啲先上嚟享福，所以先救返你，都係你自己嘅福氣啦。

膽管炎︱靠強大信念支撐：一定要對所有人見返一面

最後，談到在醫院昏迷與迷糊期間，修哥表示，家人、朋友與網友的支持，是讓他能堅持下去的最大求生信念：

喺我睡夢中，不斷不斷記起我屋企人，我啲仔女，新抱、同埋弟弟妹妹，仲有所有所有嘅朋友，我都想見返，所以每一段都有我啲朋友出現，有我啲契仔契女出現，每一段都有我嘅屋企人關心我嘅片段。另外一個令到我非常之積極嘅，就係諗起有好多網友鼓勵我，平時鼓勵我身體健康，樣樣都要積極，所以我呢段時間都有諗起佢哋。

修哥直言，自己非常渴望再見到一眾契仔契女，這也是他一直保持積極人生的原因，並順道向多年來擔任他演唱會嘉賓的好友們表達深深謝意；又承諾以後會積極同大家見面：「我喺睡夢中嘅時候我就同自己講一定要對所有好朋友、屋企人，見返一面，所以我而家做得到，我會多啲同大家傾偈、同大家見面㗎！」