飲食陷阱｜外賣放太久隨時食出事！醫生教3大安全原則避開食物中毒

不少忙碌上班族習慣買外賣解決三餐，但不少人吃完外賣飯盒後，回家卻容易出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適或食物中毒症狀。有醫生提醒，問題往往不是出自食物本身，而是「保存方式與溫度」！若外賣飯盒在室溫下放超過2小時，恐會讓飯盒變成細菌大本營。

食物中毒︱「微溫」狀態飯盒最危險

不少人買完外賣，未必有時間馬上食用，以為「摸起來還有微溫」的外賣飯盒很安全。對此，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒嚴肅指出，這狀態的飯盒是最危險！

醫生解釋，熟食裝入外賣盒後會形成密閉環境，熱氣堆疊加上蓋子上的水蒸氣，會創造高濕度的滋生環境。當食物溫度降至 20°C 至 50°C 之間時（尤其是 30°C 至 50°C），恰好落入細菌急速繁殖的「危險溫度帶（5°C～60°C）」。特別是白飯、肉類、雞蛋及滷汁等含水量高、營養豐富的食材，若長期處於「微溫」狀態，細菌將會以倍數暴增。

食物中毒︱外賣室溫最多可以放多久？

外賣買回來若沒有馬上吃，到底能在室溫下擺放多久？醫生建議遵守以下食物安全標準：

一般室溫環境（約 25°C～35°C）： 熟食放置時間切勿超過 2 小時。

高溫環境（高於 32°C）： 熟食在室溫下不得超過 1 小時，應儘速食用或冷藏。

黃軒醫生強調，臨床上最常遇到的危險狀況，是店家在上午 10 時做好外賣飯盒放在室溫擺賣，顧客到了下午 1、2 時才購買食用。此時食物已擺放 3 至 4 小時，食物中毒的風險極高。

食物中毒︱3大外賣安全原則

要避免吃到細菌滋生的外賣，醫生提醒民眾在購買與食用時，可注意以下幾點：

1. 優先選擇現點現做： 挑選即叫、即炒、即裝的熱食。

2. 注意觸感溫度： 熱食應「明顯燙手」，冷食應「保持冰涼」。若外賣摸起來僅為「微溫」，且已擺放許久，應提高警覺。

3. 正確冷藏與充分翻熱：

保溫保存： 若店家持續以 60°C 以上保溫，擺賣時間可適度延長。

冷藏保存： 外賣若快速降溫並全程保存於 4°C 以下，可冷藏 1 至 3 天。

食用前加熱： 從雪櫃取出食用前，必須徹底加熱至中心溫度達到 75°C 以上。

同場加映：帶飯陷阱｜3類食物不建議反覆加熱食用

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，指出有些食物絕對不建議翻叮或是隔夜食用，恐會有致癌物質和衍生毒素。以下3類食物不建議反覆加熱食用，最好建議即日烹煮後立刻食用完畢：

【綠葉菜類：如莧菜、小棠菜、白菜仔、通菜和椰菜】

含有高硝酸鹽的綠色葉菜，如沒吃完經過長時間放置、冷藏後反覆加熱，會導致營養流失，亦會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，攝入人體會致癌。

【海鮮類：蝦、螃蟹、貝類】

海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會造成蛋白質氧化，如果保存不當，或是未完全加熱，嚴重會導致食物中毒，故建議海鮮類的食物當天就要食用完畢。

【油炸類】

市面賣的炸物通常都不會是用好的油去炸，而不好的油脂經過二次加熱就會形成一種致癌物質丙烯醯胺，經常進食會致癌。

李婉萍提醒，如非必要將餸菜留待翌日食用，食用前務必要用100度的高溫加熱，以減少食物中毒的可能。

帶飯翻熱飯盒5大重點：

1.充分加熱

在準備便當菜時，要充分加熱後再裝進便當盒中，食材中心溫度要達到70°C以上才能有效抑菌，半生不熟的料理，如半熟蛋、溏心蛋等，就不建議當作便當菜。

另外海鮮、內臟類也容易酸敗，也不建議帶便當。

2.煮完先裝便當

千萬別有「剩菜再裝便當」的想法！很多人會晚餐連同隔天的便當一起準備，緊記煮完後先把料理放入便當盒內，避免沾到口水。在盛裝的過程中手也不要接觸到食物，要善用乾的沒用過的餐具或戴手套，將食物被細菌污染的機會降到最低。

3.減少水分

水分是細菌繁殖的良好介質，如果便當菜中含有湯汁更容易讓細菌滋生，要記得把水分甩乾再帶，或選擇比較清爽的常備菜。

4.保冷保鮮

便當要冰雪櫃，出門時則應裝入保冷袋內。因細菌在4°C以下的環境不易生長，低溫能幫助食物保存；反之，4至60°C為「危險溫度範圍」。如果便當要放涼再放雪櫃，建議「不冒煙就放入雪櫃」，現在夏天高溫，也不要放於室溫超過1小時。

5.加熱一次為限

便當加熱後盡量一次吃完，反覆加熱更容易讓細菌有破口，且營養價值也會跟著流失。

資料來源：台灣營養師品瑄

同場加映：帶飯陷阱｜不宜翻熱的食物

據英國食品標準局（Food Standards Agency）的建議，有7種食物不太適宜「翻叮」，翻熱後可致腸胃不適，甚至增加致癌風險：

7種不宜放入微波爐翻叮食物

米飯

繁殖細胞子 - 可致嘔吐或腹瀉

芹菜、菠菜

硝酸鹽轉化有毒物質 - 可致癌

蘑菇

蛋白質變質 - 可致肚痛

馬鈴薯

繁殖肉毒桿菌

雞肉

蛋白質起變化 - 影響消化

紅菜頭

硝酸鹽變化 - 可致肚痛

資料來源：英國食品標準局 food Standards Agency