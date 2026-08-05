養生陷阱｜40歲女長期刮痧拔罐皮膚生粒粒 醫生揭工具消毒不足恐感染「病毒疣」

近年很多人喜歡惠顧養生館、美容院，刮痧、拔罐等中式理療成為不少人的日常保養選項。內地一名女子亦是這些場所的常客，但皮膚頻頻生病毒疣，醫生最終發現感染源頭與她這個養生喜好有關。

病毒疣｜皮膚反覆長「粒粒」 源頭竟是養生館

據《深圳衛視》報道，廣東一名40歲女子因反覆長出皮膚疙瘩，多次前往皮膚科就診，卻始終未能根治。經醫師詳細詢問生活習慣後，發現她長期在住家附近的養生理療館進行刮痧、拔罐等項目，而感染源頭就藏在這間養生館中。

醫生指出，刮痧與拔罐過程中，皮膚會因充血而產生肉眼無法看見的微小破損。若器具未能做到「一人一用、嚴格消毒」，病毒便可透過這些細微傷口入侵，造成感染。

病毒疣｜傳染性軟疣4大傳染途徑

傳染性軟疣是由傳染性軟疣病毒（Molluscum Contagiosum Virus, MCV）引起的皮膚感染，屬痘病毒科。其典型特徵為皮膚上出現具蠟樣光澤的半球形小丘疹，中央呈臍窩狀凹陷，可擠出乳酪狀的軟疣小體。

此病毒主要透過以下途徑傳播：

直接皮膚接觸：與感染者有肌膚接觸

間接接觸傳染：共用毛巾、浴巾、貼身衣物或接觸受污染的物品

性接觸傳播：在成年人中，此病常被視為性傳播疾病之一

自身接種：患者因搔抓患處，將病毒帶至身體其他部位

病毒疣｜養生館感染高危因素

韓國天主教大學醫學院皮膚科曾報告一宗類似案例，報告指出一名31歲女性在汗蒸幕（spa）使用與他人共用的粗糙尼龍毛巾搓澡後，約兩週內於手臂出現多個傳染性軟疣丘疹。研究團隊指出，共用毛巾因常處於濕潤環境，可能成為病毒滋生的溫床；加上搓澡造成的皮膚微小損傷，病毒更容易入侵。

病毒疣｜器具消毒是關鍵

常去養生館的人要留意，醫生呼籲進行刮痧、拔罐等會造成皮膚微小損傷的療程時，應確保店家確實做到器具「一人一用、嚴格消毒」，以降低感染風險。若在接受理療後出現不明皮膚丘疹，應盡速就醫釐清病因。

同場加映｜HPV主要經性接觸傳播 公廁感染機率極低

過往有不少病例在公共場所感染病毒疣，除了病毒疣外，常見有「公廁感染菜花」的說法，多名醫生指出，HPV病毒主要透過性接觸傳播，經由公共設施間接感染的機率極低。

台灣婦產科醫生蘇怡寧曾在社交平台解釋，HPV是人類乳突病毒的總稱，已知型別超過130種，每一種都有偏好的感染部位。生殖器型HPV主要經由性接觸傳染，包含陰道性交、肛交、口交等，偶爾有母嬰產道垂直傳染，間接傳染如共用毛巾、刮鬍刀等，理論上可能但幾乎沒有明確案例。

性病危機｜「椰菜花」常見病徵

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

男性患者：

陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒。

女性患者：

外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。

當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源:衞生防護中心