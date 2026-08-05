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護腎飲食｜小便起泡、腳腫恐是腎病警號！醫生推介3種「苦味食物」護腎抗炎改善蛋白尿
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護腎飲食｜小便起泡、腳腫恐是腎病警號！醫生推介3種「苦味食物」護腎抗炎改善蛋白尿

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一名30歲OL突然腳水腫、小便起泡求醫，經檢查後確診慢性腎絲球炎，合併嚴重蛋白尿。在藥物治療同時，透過飲食調整，多吃3種苦味食物，一個月後腎臟健康大有好轉，更同時解決便秘和暗瘡問題。

 

腎臟健康｜年輕OL水腫尿泡 竟是腎絲球發炎

腎臟健康｜30歲OL患腎炎食3種苦味食物救腎　1個月見效連帶踢走便秘暗瘡　醫曝「吃苦抗炎」成功關鍵

　　台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出一名30歲OL因小便出現大量泡沫、雙腳嚴重水腫求診，經檢查確診為慢性腎絲球炎引起的蛋白尿。治療期間雖以類固醇藥物控制發炎，但患者曾因藥物副作用自行停藥，導致病情反覆。

　　由於腎臟最怕氧化壓力與慢性發炎，洪永祥建議在藥物治療之外，可透過天然苦味食物中的活性成分，協助啟動身體的「細胞防護開關」Nrf2。根據2021年發表於《Antioxidants》的回顧性研究指出，啟動Nrf2路徑有助降低腎臟氧化壓力、減少發炎反應，並保護腎絲球功能。

　　女子聽從醫囑，嘗試以橄欖油、綠花椰芽、苦瓜等苦味食物搭配少劑量類固醇治療。1個月後回診，蛋白尿控制情況理想，同時困擾多時的便秘問題與臉部青春痘也獲得改善。

 

苦味護腎食物｜苦瓜

腎臟健康｜30歲OL患腎炎食3種苦味食物救腎　1個月見效連帶踢走便秘暗瘡　醫曝「吃苦抗炎」成功關鍵

　　洪永祥表示，苦瓜的苦味來自苦瓜素、苦瓜皂苷等成分，有助於調控血糖、減少氧化壓力。動物實驗亦顯示，苦瓜總皂苷可抑制腎臟發炎因子、降低尿蛋白，對改善糖尿病腎病變具有保護作用。

　　苦瓜的護腎機制主要是透過「控糖、降炎」來減輕腎臟負擔。建議每週食用2至4次，每次約50至80克，可熱炒、涼拌或打汁食用。正在服用降血糖藥物者，需留意苦瓜可能加強藥效，食用期間應監測血糖變化。

 

苦味護腎食物｜綠花椰芽

 

　　綠花椰芽是十字花科蔬菜中的「超級王者」，所含的蘿蔔硫素前驅物含量約為成熟綠花椰菜的20至50倍。蘿蔔硫素能提升細胞抗氧化能力、增加解毒酵素、降低慢性發炎，在動物腎臟缺血、糖尿病腎病變模型中均顯示有顯著保護作用。

　　由於蘿蔔硫素需要酵素myrosinase才能活化，該酵素不耐高溫，建議以生食方式（如沙拉、冷拌）攝取最為理想，但須確保食材來源安全無農藥污染。

 

苦味護腎食物｜特級冷壓初榨橄欖油 推薦沖泡1飲料

 

　　橄欖油的微苦與微辣口感，來自高含量的橄欖多酚，包括羥基酪醇、奧勒歐酚等活性成分。研究顯示，高多酚橄欖油能降低腎臟氧化壓力、保護腎絲球功能。以橄欖油為主要脂肪來源的地中海飲食者，腎功能下降速度亦較慢。

　　洪永祥建議每日攝取40毫升特級冷壓初榨橄欖油，其中20毫升可直接生飲，其餘20毫升用於烹調。他也推薦製作「橄欖油黑咖啡」：將一湯匙（約10至15毫升）特級冷壓初榨橄欖油加入240毫升熱黑咖啡中，以奶泡機或果汁機攪拌均勻後飲用。橄欖油能將水溶性的咖啡健康成分包覆為脂溶性，延長其在血液與器官中的作用時間，提神效果更佳，同時有助心血管與腎臟健康。

 

　　洪永祥提醒，若飲用咖啡會心悸、有腸躁症或容易腹瀉者，不建議嘗試此飲品；膽囊切除者則建議從小劑量開始測試。腎臟病患者若要攝取苦瓜胜肽等保健食品，也應先諮詢醫生，避免增加代謝負擔。

 

傷腎飲食｜腎病患者慎食5類高危食物

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

 

楊桃製品

如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等
楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

腎臟健康｜30歲OL患腎炎食3種苦味食物救腎　1個月見效連帶踢走便秘暗瘡　醫曝「吃苦抗炎」成功關鍵

高糖超甜食物

如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等
這類食物會促進發炎，導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。

 

高鉀食物

如香蕉、奇異果、橙汁等
血鉀過高可能引起心律不正、心跳停止。

 

高磷食物

如芝士、加工肉品、可樂等
磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。

 

高鈉食物

如即食麵、香腸、蜜餞等
高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飆高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。

資料來源:腎臟專科醫生洪永祥

 

傷腎飲食｜10大常見傷腎超加工食品

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

腎臟健康｜30歲OL患腎炎食3種苦味食物救腎　1個月見效連帶踢走便秘暗瘡　醫曝「吃苦抗炎」成功關鍵

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

自測腎功能｜5字口訣自測腎功能

 

　　台灣家庭醫學科醫生陳怡廷曾在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

　　透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

 

1.泡(泡泡尿)

  • 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

 

2.水（水腫）

  • 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

 

3.高（高血壓）

  • 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

 

4.貧（貧血）

  • 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和氣喘。

 

5.倦（疲倦）

  • 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生陳怡廷

 

Tags:#腎臟健康#慢性腎病#護腎飲食#抗炎#苦瓜#綠花椰芽#初榨橄欖油#黑咖啡#排毒
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