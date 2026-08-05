名人健康｜《愛回家》陳浚霆法國行山遭昆蟲叮咬 全身出紅疹兼舌頭腫脹 回港後即入院

《愛·回家之開心速遞》「風少」陳浚霆近日趁劇組休假與友人前往法國旅行，期間行山後懷疑被昆蟲叮咬，引發嚴重過敏反應，全身佈滿恐怖紅疹，更蔓延至喉嚨導致舌頭腫脹，連進食及說話都有困難。他緊急回港後隨即入院接受治療，並在社交平台向粉絲報平安。

蚊叮蟲咬｜行山後半夜雙手痕醒 紅疹迅速蔓延全身

陳浚霆在Facebook發文透露，他在法國行山期間已感覺到被昆蟲叮咬，亦有被植物鎅傷。回程後雙手痕癢，發現出現紅腫並出現紅疹及水泡，紅疹隨後迅速蔓延至頸部、面部及全身。從他上載的照片可見，即使戴上口罩，額頭及雙手仍清晰可見密密麻麻的紅疹，狀甚恐怖。

陳浚霆歐遊行山懷疑被蟲叮咬後出現過敏反應，全身出紅疹超嚇人。（Facebook圖片）

陳浚霆回港後急入院。（Facebook圖片）

陳浚霆歐洲兩度求醫仍未癒，回港後急入院。（Facebook圖片）

陳浚霆歐遊行山懷疑被蟲叮咬後出現過敏反應，全身出紅疹超嚇人。（Facebook圖片）

他指，懷疑自己被不明昆蟲叮咬後全身爆紅疹，情況每況愈下，過敏反應延伸至喉嚨導致舌頭腫脹，進食及飲水都有困難，情況令人憂慮。他隨即前往當地診所求醫，被轉介至急症室，驗血報告初步結論為被昆蟲叮咬後產生過敏反應。

蚊叮蟲咬｜法國比利時兩度求診未改善 回港即入院

陳浚霆透露，雖然在法國及比利時均有求醫，但情況未見好轉。他返港後即時求醫並被轉介入院，目前正接受點滴及藥物治療。醫生建議他最快8月9日才可復工，這段時間不宜見人，因此《愛回家》的拍攝工作及下周返內地的行程都要取消。

陳浚霆歐遊行山懷疑被蟲叮咬後出現過敏反應，全身出紅疹超嚇人。（Facebook圖片）

陳浚霆需要停工治療。（Facebook圖片）

他幽默地為未有買手信向粉絲道歉：「我的平安歸來就是你的手信！」同時亦表示會努力爭取早日康復。