子宮肌瘤︱中醫：子宮肌瘤患者都可以吃刨冰！但要掌握5大原則，1食材比「冰」更要留意

許多女性在發現有子宮肌瘤後，最常問的問題之一就是：「醫師，我是不是從此不能吃冰了？」其實，從現代醫學角度來看，目前並沒有證據顯示冰品會直接讓子宮肌瘤變大，也不會因為喝一杯冰飲就讓肌瘤突然惡化。因此，子宮肌瘤患者並非完全不能吃冰，而是要留意吃冰的方式與頻率。

睿鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤多與氣滯、血瘀、痰濕及體質失衡有關。若經常大量食用冰品、冰飲，寒涼飲食可能影響脾胃功能，使氣血運行不佳，久而久之可能加重經血排出不順、經痛、下腹悶脹等症狀。尤其本身手腳冰冷、容易疲倦、月經有血塊的女性，更要特別留意。

子宮肌瘤患者怎麼吃冰？掌握5大原則

1. 月經期間盡量避免大量吃冰

月經來潮時，子宮需要良好的血液循環協助經血排出。此時若大量攝取冰品，部分女性可能出現經痛加劇、血塊增加或經血排出不順等情況。

2. 不要空腹吃冰

空腹時胃腸道較為敏感，突然接觸大量低溫食物，可能影響消化功能。建議可於飯後適量食用，以減少對腸胃及身體循環的影響。

3. 淺嚐即可，避免過量

與其一次喝下一大杯冰飲，不如適量品嚐。偶爾享用冰品通常問題不大，但若每天喝數杯含冰手搖飲、再搭配冰淇淋，對身體負擔自然較大。

4. 比起冰，更要留意糖分

許多冰品最大的問題，其實不只是「冰」，而是「糖」。高糖飲食可能增加體重、慢性發炎及荷爾蒙代謝負擔。對子宮肌瘤患者而言，比起食物溫度，更需要注意糖分攝取。

5. 留意吃冰後的身體反應

如果每次吃冰後都出現經痛加重、腹脹、腹瀉或疲倦等情況，代表身體可能較不適合頻繁食用寒涼食物，建議適度減少攝取。

比起完全戒冰 養好氣血更重要

周宗翰中醫師分享，許多患者一得知有子宮肌瘤，就開始嚴格忌口，連一口冰都不敢吃。其實，與其過度焦慮，不如從規律作息、均衡飲食、適度運動及體重管理著手。這些因素對荷爾蒙平衡與子宮健康的影響，往往比偶爾吃一次冰品更重要。

若本身肌瘤合併經血量過多、貧血、經痛明顯或肌瘤持續增大，則建議及早尋求專業醫師評估。中醫可依個人體質進行調理，改善氣血循環與經期不適，作為整體婦科調理的一部分。

維持良好生活習慣 才是照顧子宮健康的關鍵

總結來說，子宮肌瘤患者並非完全不能吃冰，而是應避免過量，並盡量避免在月經期間大量攝取，同時留意自身體質與症狀變化。適度享受美食並無不可，但維持良好的生活習慣，才是照顧子宮健康的重要關鍵。