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飲食宜忌︱日本水果甘甜補益，多吃易腸胃積滯致感冒痰多，中醫解析桃、提子、哈密瓜寒熱屬性
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飲食宜忌︱日本水果甘甜補益，多吃易腸胃積滯致感冒痰多，中醫解析桃、提子、哈密瓜寒熱屬性

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　七月與八月都是香港人外遊旺季，當中日本就是港人家庭常去之處。於此月份，當地的常見當造水果，便是以桃，哈密瓜與提子（葡萄）為主，故此在當地超級市場，甚至是便利店，很容易能以合理價錢買到品質好的產品。不過在此情況下，很容易不慎多食，而會引起身體不適。

 

　　上述三款水果，共通點就是甜度高，以及汁液甚多，故此對於身體來說非常有補益作用。然而，甘甜之物，能消化的就是補，超過消化就是痰。愈甘甜則愈補 ，補力亦越大，對於消化力的要求也愈高，會引起身體不適的情況的風險亦越高。尤其日本水果以糖度高作目標及銷售重點，對於香港南方人腸胃偏弱者，就是以弱點應付對方的特點。每每回港後出現滯後反應︰濕疹、胃痛、腹瀉 、食慾不振 ，甚至因腸胃積滯所引起的感冒痰多，於問診都能追溯一二。

 

　　日本水果的種植技術，會使用「疏果」技術，即是將品相不好或過多的果實剪走，保留全株的養分集中到有限數量的目標果實中。即是將營養濃縮於一顆水果中，所以大家見到是一顆桃 ，其實它蘊含了數十顆的糖度與營養，如此濃縮 ，身體其實很容易受不了。

 

　　以上三種，桃與提子屬於偏溫，而哈密瓜偏寒，若果對自己當下體質有留意，也應留意寒熱分別。在旅遊時，常常會遇到串燒 、油炸 、酒類的料理，在此種食物因素加乘下，身體出現不適症狀其實也不是稀奇。

 

　　雖然說食物會引起不適，但根源在於人的欲望與自制力。人去到旅遊，觀念和消費都和平常不同 ，很多時會有「難得來到」，「就嘗試一次」，「回香港再算」的念頭。不諱言，病人如此種種藉口都是中醫師的生意來源，旅遊高峰後都是診所比較繁忙的時刻，大家要謹慎謹慎。

 

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所

 

Tags:#中醫#飲食宜忌#水果#甘甜補益#腸胃積滯#感冒#桃#提子#哈密瓜#寒熱屬性
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