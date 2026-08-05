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「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心
食得有營
補充劑

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　你以為杏仁只是普通堅果或餐廳的甜品食材？大錯特錯！其實於溫帶地區生長的杏仁，在原型食物中被譽為預防過早衰老的天然「靈丹妙藥」。它不僅含有極高的單元不飽和脂肪酸，能為心臟築起防護盾，更富含維他命E等強效抗氧化功效。更妙的是，將杏仁研磨成粉後，營養更容易被腸胃消化吸收，一小杯就能把滿滿的「抗衰老精華」直接送入細胞。究竟這款平民養生聖品，對我們的身體有哪些驚人好處？

 

拆解杏仁粉超強營養價值：

 

  • 優質植物蛋白質：提供人體所需的必需氨基酸，是組織修復與維持肌肉量的天然基石，更是素食者的優質蛋白質來源。
  • 單元不飽和脂肪酸：屬於健康的優質脂肪，有助於調節體內脂質代謝，維持血管彈性與心血管健康。
  • 強效維他命E：具備優異的抗氧化活性，能保護細胞免受自由基破壞，延緩肌膚與器官衰老。
  • 豐富膳食纖維：能促進腸道蠕動，為腸道益生菌提供養分，維護微生態平衡。
  • 葉酸（維他命B9）：促進細胞分裂與造血功能，對女性健康、細胞修復及備孕過程至關重要。
  • 高鈣：為骨骼提供堅實支撐，維護牙齒與骨骼密度，預防骨質流失。

 

杏仁粉的5大功效

 

1. 止咳潤肺，舒緩氣管不適

 

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

 

杏仁自古以來就是潤肺止咳的養生佳品。對於經常面對冷氣房環境、空氣污染，或容易喉嚨乾癢、咳嗽的人士而言，溫熱的純杏仁茶能有效滋潤呼吸道，舒緩氣管敏感與乾咳不適。

 

2. 美白袪斑，打造透亮肌膚

 

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

 

杏仁粉豐富的維他命E與強效抗氧化成分，能有效抑制黑色素形成、淡化色斑，同時促進肌膚新陳代謝，抵禦自由基引起的肌膚老化，由內而外調理出紅潤透亮的好膚質。除了內服，更能製成糊狀面膜外敷，達至潤白肌膚的效果。

 

3. 維持心血管健康

 

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

 

杏仁粉當中的單元不飽和脂肪酸與膳食纖維，有助於維持血管彈性與血液循環順暢，降低膽固醇，為心臟築起強效防護盾，是保護心血管健康的理想日常飲食選擇。

 

4. 高鈣護骨

 

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

 

杏仁粉蘊含豐富鈣質能幫助骨骼補給營養、維持骨質強度，有效預防骨質疏鬆。

 

5. 潤腸通便

 

「平民養生聖品」杏仁不只是普通堅果！拆解杏仁粉5大超強功效：止咳、潤肺、護心

 

杏仁粉當中的天然膳食纖維能吸收水分、促進腸道蠕動，有效解決都市人常見的便秘與腸道黏滯問題。

 

甚麼族群適合吃杏仁粉？

 

  • 健康養生族
    追求天然無負擔的滋補方式，希望透過日常原型食物調理體質、增強抵抗力。

 

  • 忙碌上班族
    工作壓力大、經常外食，需要快速補充優質蛋白質、膳食纖維與抗氧化營養。

 

  • 素食者
    完美補充植物性蛋白質、鈣質與葉酸，是素食者日常飲食中不可或缺的優質營養來源。

 

  • 養顏備孕媽咪
    葉酸能支援胎兒神經發育與細胞分裂，搭配豐富鈣質與維他命E，為備孕及孕期媽媽提供雙重護理。

 

小總結

 

　　總括而言，杏仁粉兼具潤肺止咳、抗衰老及維持心血管健康等多重功效，是都市人不可或缺的平民養生聖品。粉狀沖劑，不但沖調方便，更可免除咀嚼困難、減輕消化負擔、快速補充營養。只要適量攝取，日常輕鬆喝一杯，就能為健康生活加分！

 

　　想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

 

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）

Tags:#食得有營#補充劑#杏仁#杏仁粉#止咳#潤肺#護心#堅果#原型食物#抗衰老#維他命E#抗氧化#植物蛋白質#氨基酸#素食#膳食纖維#葉酸#高鈣#美白#心血管健康#預防骨質疏鬆
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