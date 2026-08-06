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淋巴癌警號｜美國女子全身紅疹誤診逾10年，揭第四期淋巴癌，醫生拆解6大徵兆
濕疹
其他癌症
醫生解說

淋巴癌警號｜美國女子全身紅疹誤診逾10年，揭第四期淋巴癌，醫生拆解6大徵兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　美國一名女子，自青少年時期起全身反覆冒出紅疹，多年來求醫均被診斷為普通濕疹，直到29歲時才被確診為第四期淋巴癌。這場長達10多年的誤診險些讓她延誤救治，所幸歷經多次化療與骨髓移植後，病況奇蹟般康復，目前已進入緩解期。她更因此跨足護膚產業，協助有相同困擾的民眾。

 

遭醫生誤診多年當濕疹

淋巴癌丨女子全身出紅疹　遭醫生誤診逾10年當濕疹 　29歲時終揭患淋巴癌

　　綜合外媒報道，現年29歲的Michelle Smith於美國醫療機構擔任專科病人護理技術員，青少年時期手臂初次出現紅疹，醫生診斷為濕疹，但不論塗抹藥膏或調整飲食都沒有改善。然而隨著時間推移，紅疹非但沒有好轉，反而陸續擴散至雙手、雙腿、背部與雙腳。她不以爲意直到皮疹蔓延至腳趾、身體多處淋巴結開始腫大時，每天都在不同部位摸到新的腫塊，她才警覺異樣，但屢次求診不同醫生仍遭判定為濕疹。

　　直到Michelle雙手出現劇痛與龜裂，前往達拉斯(Dallas)求醫時，一名醫生才明確指出這絕非濕疹。經血液檢查、組織切片，以及在2018年接受頸部淋巴結切除手術後，才證實她患上罕見的「第四期周邊T細胞淋巴瘤（Peripheral T-cell lymphoma）」。

　　得知誤診導致差點錯失治療黃金期，Michelle感到憤怒和震驚，並對醫療體系感到十分無奈，認爲不應該等到擴散至全身才發現。確診後她隨即展開三次化療，並接受移植親姊姊所捐贈的骨髓，可惜移植並未成功。移植失敗讓她時常陷入焦慮，同時她面臨無法工作與單親撫養兒子的經濟壓力，自覺生活一直原地踏步，心境一度跌入谷底。她憶述：

　　我看得出家人試圖掩飾沮喪。那時候真的命懸一綫，我差點就沒挺過來。

 

　　幸運的是，Michelle在2021年奇蹟般進入癌症緩解期，至今5年未再復發，皮膚與淋巴結均恢復正常。她很高興可以看著兒子長大，回顧整段經歷仍難以相信，想當年蔓延全身的紅疹原來一直都是癌症。這段艱辛的抗癌歷程也成為她人生的轉折點，為了深入了解皮膚機制，她在療程結束後考取合格美容師執照，並創立個人護膚品牌，致力於幫助飽受乾燥與搔癢困擾的患者改善肌膚問題。

 

同場加映：淋巴癌｜被稱為「沉默的癌症」

 

　　據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

 

淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆 3部位腫脹留意

淋巴癌丨女子全身出紅疹　遭醫生誤診逾10年當濕疹 　29歲時終揭患淋巴癌

　　淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下，當中以淋巴結腫大最高危，皆因淋巴腫脹的情況不容易被察覺有異，一般按壓時不覺疼痛。最常發生在頸部，其次為腋下及腹股溝（即大脾）位置 ：

 

淋巴癌6大病徵

1.頸內、腋窩或腹股溝的胸內出現腫大或不痛的腫塊，摸起來堅固且無痛感，用手觸摸不易滑動

2.大量流汗或發燒，尤其是在晚上

3.全身持續出現紅疹、痕癢

4.食慾不振、體重下降

5.容易疲倦

6.咳嗽、呼吸急促

資料來源：香港防癌會及智友站

 

　　若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

　　醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

 

淋巴癌5大風險

  • 遺傳基因病變
  • 病毒感染（如感染愛滋病病毒）
  • 輻射
  • 化學藥物
  • 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）

資料來源：香港防癌會及智友站

 

同場加映：淋巴癌｜伴隨6大症狀務必提高警覺

 

　　台灣營養醫學醫生劉博仁在其Facebook專頁發文，若伴隨以下6種症狀，可能與淋巴癌有關：

  • 夜間盜汗：睡眠中大量出汗，導致衣物或床單濕透.
  • 不明原因體重減輕：在沒有刻意節食或增加運動的情況下，半年內體重下降超過5%至10%。
  • 不明原因發燒：體溫時高時低，類似感冒卻又不是感冒，且找不到明確感染源。
  • 淋巴結腫大：於頸部、腋下或鼠蹊部出現無痛性的腫塊，且持續不退。
  • 持續性疲勞：感到全身虛弱、疲倦，這種累與捱夜無關，休息後也難以恢復。
  • 皮膚異常變化：皮膚出現反覆不明原因的斑塊、結節或增厚，類似濕疹卻治不好。

 

　　劉博仁醫生提醒，雖然絕大多數的皮膚癢仍是濕疹或過敏所致，但若出現以下「不尋常」的跡象，如病情「愈治愈奇怪」，就立刻求醫：

 

  • 皮膚癢症狀持續超過4至6周，且治療效果不佳。
  • 皮膚斑塊反而擴大、變厚
  • 反覆紅疹、脫皮、結節
  • 伴隨出現夜間盜汗
  • 體重減輕或發燒等全身性症狀
  • 淋巴結腫大（無痛）
     

 

Tags:#淋巴癌#癌症#腫瘤#抗癌#濕疹#醫生誤診#紅疹#盜汗
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