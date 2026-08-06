科技醫療｜馬斯克Neuralink盲視晶片最快半年植入人體，先天失明者有望重建視覺

腦機介面（BCI）領域再次迎來顛覆性突破。Tesla 及 Neuralink 創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）公開宣佈，Neuralink 研發的視覺重建裝置 Blindsight（盲視）晶片，預計將在未來的 6 至 12 個月內啟動「首批人體臨床試驗植入」，象徵著人類在攻克失明難題上邁出了歷史性的一步。這項技術不僅能幫助後天失明者，更突破了傳統生物學極限，有望讓先天全盲者第一次「看見世界」。

醫療突破︱盲視技術繞過眼球直連大腦

傳統的視力恢復技術多半依賴眼球內剩餘的神經細胞，但如果視神經嚴重受損或眼球結構缺失，這些方法便無能為力。而 Neuralink 的 Blindsight 盲視技術，採用了完全不同的科技手段，可完全繞過眼睛與視神經，直連大腦，將訊號寫入視覺皮層。技術運作原理如下：

影像捕捉：透過外部鏡頭捕捉周圍環境的畫面。

數位訊號轉換：將影像處理為視網膜神經脈衝微電波訊號。

大腦直接刺激：透過植入在大腦後方視覺皮層（Visual Cortex）的微型電極陣列，將訊號直接刺激腦部神經元，在大腦中建構出視覺感知。

對此，馬斯克日前鄭重宣佈 Blindsight 盲視技術將迎來新進展：

在未來的 6 到 12 個月內，我們將植入首批視覺晶片。即使你自出生起就 100% 完全失明，我們也能直接將訊號寫入視覺皮層，令患者能看見。

醫療突破︱未來可解鎖「超人類」視覺

對於 Blindsight 技術的長遠目標，初期的視覺感知會相對原始，但潛力無限，甚至有機會獲得如「超級英雄」般視覺能力，可以看見紅外線甚至雷達波：

馬斯克坦言，Blindsight 技術在第一階段（早期臨床）植入初期，呈現的視覺解析度較低，類似早期 8 位元電子遊戲如 Atari 的畫質或光點感知，患者需要經過一段時間的大腦復健與視覺重新適應。隨著電極陣列密度提升與演算法優化，至第二階段會獲得高解析度進化，視覺品質將逐步提升至清晰影像；到最後第三階段，擴展可見光譜範圍，讓使用者具備捕捉紅外線、紫外線與雷達波的感知能力，使視覺功能超過一般健全人類：

而這還只是個開始。長遠來看，將擁有超高解析度與真正的超能力：能看見紅外線、紫外線，甚至是雷達波。字面意義上就像超級英雄一樣。

Neuralink 研發的視覺重建裝置 Blindsight（盲視）晶片模型。（官網圖片）

Blindsight 盲視晶片可完全繞過眼睛與視神經，直連大腦，將訊號寫入視覺皮層。（官網圖片）

馬斯克（Elon Musk）宣佈Blindsight盲視晶片預計將在6-12個月內啟動「首批人體臨床試驗植入」。（影片截圖）

即使患者自出生起就100%完全失明，也能看見世界。（影片截圖）

馬斯克指 Blindsight 初期的視覺感知會相對原始，但潛力無限。（影片截圖）

隨著電極陣列密度提升與演算法優化，至第二階段會獲得高解析度進化。（影片截圖）

第三階段擴展可見光譜範圍，讓使用者具備捕捉紅外線、紫外線與雷達波的感知能力。（影片截圖）

視覺功能將超過一般健全人類，就像個超級英雄一樣。（官網圖片）



醫療突破︱Blindsight 已獲美國 FDA 認可

Neuralink 的 Blindsight 項目此前已獲得美國食品藥物管理局（FDA）頒發「突破性醫療器材認定（Breakthrough Device Designation）」。這項資格代表 FDA 認可該技術對於治療不可逆失明具有重大潛力，並將為後續的臨床試驗與審查提供綠色通道。

隨著動物實驗（包含在猴子身上進行長達數年的安全驗證）取得成果，Neuralink 目前正全力籌備人體試驗相關的安全性評估與手術流程，預計未來半年至一年內，全球將見證第一例 Blindsight 人體植入的誕生。