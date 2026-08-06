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讓孩子在暑假看見更多可能，珍惜現在建立自信成長
親子關係

讓孩子在暑假看見更多可能，珍惜現在建立自信成長

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　每逢暑假，不少家長都忙於為子女安排不同活動，希望孩子善用長假期，學習新技能、探索興趣、增廣見聞。有人學游泳、有人參加遊學團、有人報讀興趣班，希望九月開學時，孩子帶著更多知識和經歷重新出發。

 

　　對香港學生輔助會住宿照顧服務的孩子而言，暑假的意義卻有點不一樣。他們未必有父母陪伴四處旅行，也未必有機會參加昂貴的課程，但一個充滿體驗和嘗試的暑假，同樣可以成為他們人生的重要轉捩點。因為真正改變他們的，很多時候不是學會了一項技能，而是開始相信自己原來也做得到。

 

讓孩子在暑假看見更多可能，珍惜現在建立自信成長

 

　　今年暑假，我們有兩位青年遠赴加拿大參與暑期交流。他們第一次踏足陌生國度，第一次在全英語環境中生活和學習，亦第一次與來自不同文化背景的同學交流。出發前，他們擔心自己的英語能力，也擔心未能適應新的生活環境；然而，當他們鼓起勇氣踏出第一步，主動與別人溝通、嘗試新事物後，他們帶回香港的，不只是照片和紀念品，而是一份面對未知的勇氣，以及相信自己有能力迎接新挑戰的信心。

 

讓孩子在暑假看見更多可能，珍惜現在建立自信成長

 

　　另一班宿生則參與不同的運動體驗及運動員分享活動，接觸健球、圓網球、劍擊等平日較少機會接觸的運動。每一項運動都需要反覆練習，也講求紀律、專注和團隊合作。有孩子因為掌握不到技巧而感到挫敗，但在教練和隊友鼓勵下繼續堅持；亦有孩子在成功完成挑戰的一刻，臉上流露出久違的自信笑容。對他們而言，最大的收穫並不是掌握了一項運動技巧，而是在一次又一次嘗試中，學會面對失敗、接受挑戰，並相信自己可以做得更好。

 

讓孩子在暑假看見更多可能，珍惜現在建立自信成長

 

　　除了拓闊眼界和學習新技能，我們亦希望孩子能培養同理心，學會感受他人的生命故事。今年暑假，不少宿生一同欣賞電影《給阿嬤的情書》。電影透過平凡的祖孫相處，細膩描繪陪伴、親情與珍惜的重要。有宿生分享，看電影時想起很久沒有聯絡的家人；亦有人感受到，原來一句簡單的問候、一個真誠的陪伴，都可以成為別人生命中的力量。這些體會，也許不能從課本中學到，卻是成長過程中十分重要的一課。

 

　　有人曾經問我：「這些活動真的能改變孩子嗎？」我認為，沒有一個活動能夠一夜之間改變一個人的人生。然而，孩子的成長，本來就是由一個又一個經歷累積而成。當他們一次又一次走出自己的舒適圈，一次又一次感受到被信任、被鼓勵、被欣賞，他們便會慢慢建立一種新的信念：原來自己值得被肯定，原來自己有能力面對更多挑戰。

 

　　住宿照顧服務不只是為孩子提供一個居住的地方，更希望成為他們探索世界的起點。我們深信，每一次體驗、每一次鼓勵、每一次真誠的陪伴，都在默默累積孩子面對未來的力量。或許今天的他們只是勇敢踏上一段海外交流旅程、站上運動場接受挑戰，或透過一部電影重新思考自己與家人的關係，這些看似平凡的經歷，都可能成為他們日後面對人生每一次挑戰的重要養分。

 

　　一個暑假，也許不足以改變一個人的人生；但它可以改變一個孩子看待自己的方式。當孩子開始相信「我做得到」，便更願意踏出下一步，探索更廣闊的世界。而我們相信，每一個願意踏出的孩子，都值得擁有一個更廣闊的未來。

 

Tags:#親子關係
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