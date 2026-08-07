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唇顎裂丨王菲愛女李嫣20歲蛻變近照曝光！從兔唇修復歷程了解先天缺陷與治療方法
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唇顎裂丨王菲愛女李嫣20歲蛻變近照曝光！從兔唇修復歷程了解先天缺陷與治療方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　天后王菲與前夫李亞鵬的20歲女兒李嫣，自出生起就患有唇顎裂（俗稱「兔唇」），並曾先後歷經4次修復手術。日前，李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮，其近照也在網路上瘋傳。網民紛紛驚嘆李嫣兔唇痕跡已全消，更是越大越漂亮，十分神似媽媽王菲。

 

王菲女兒丨李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮

 

　　現年20歲的李嫣正在英國倫敦大學留學，主修藝術設計，日前趁暑假特地從倫敦回國，低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮。李嫣當天穿著大會T恤、戴著黑框眼鏡，打扮相當樸素，安靜地坐在觀眾席欣賞表演。她全程專注看完孩子們的演出，未有中途離場。事後更大讚：「看完演出覺得特別好，希望每年都能來。」而其出席活動的照片流出後，不少網民大讚她「女大十八變」，蛻變美少女。

 

天生唇顎裂丨李嫣曾4度修復兔唇　今兔唇痕跡全消

 

　　李嫣天生患有唇顎裂，其父母王菲、李亞鵬亦因此成立嫣然天使基金，李嫣從小成長歷程就一直受到外界關切。

　　李嫣為了修復缺陷，先後歷經了四次手術與多次雷射治療。如今剛滿20歲的她，身高已達175cm，臉上的術後痕跡已大幅淡化，笑容自信燦爛。從其近日流出的照片中，不少網民驚喜發現，童年時的她，輪廓與臉型較像父親李亞鵬；但隨著歲月流逝，現在的李嫣不僅繼承了媽媽的美貌，更散發出王菲年輕時獨有的清冷氣質，不禁大讚王菲基因強大。

 

　　點擊下圖睇李嫣成長歷程：

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

李嫣患先天性唇顎裂。（微博照片）

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

王菲前夫李亞鵬與其女兒李嫣。（微博圖片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

童年與少女時期的李嫣，輪廓與臉型較像父親李亞鵬。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

王菲與細女李嫣先後經歷了四次手術與多次雷射治療。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

現在的女兒李嫣不僅繼承了媽媽王菲的美貌。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

更散發出王菲年輕時獨有的清冷氣質。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

王菲與兩女李嫣及竇靖童。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

王菲與細女李嫣。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

李嫣當天穿著大會T恤、戴著黑框眼鏡，打扮相當樸素。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

她全程專注看完孩子們的演出，未有中途離場。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

赴英讀藝術的她趁暑假回國，以義工身分參與夏令營。（微博照片）

 

李嫣丨王菲20歲女兒李嫣近照曝光兔唇痕跡全消　歷4次手術蛻變美少女

充滿藝術氣質的她並未跟隨姊姊竇靖童的腳步踏入演藝圈當歌手。（微博照片）

 

　　在香港，每年約有60至100名初生嬰兒是唇顎裂（俗稱兔唇）患者。據香港兔唇裂顎協會，兔唇裂顎是最常見的一種先天性顱顏缺陷，亦是最能夠醫治的一種缺陷。若患者在合適的年齡得到適切的治療，他們的外貌、能力及社交與其他人無異。

　　兔唇裂顎治療可分為第一期及第二期，第一期補唇手術，是在患兒3個月大時進行，幫助患兒修補缺裂的上唇，改善外觀和上唇功能。而補顎手術在患兒12個月大時進行，幫助患兒修補缺裂的上顎，以恢復正常的上顎結構，幫助他們進食和開展語言。

　　第二期兔唇裂顎治療，即是顎骨矯正手術。由於兔唇裂顎患者的上顎發育會比較慢，容易出現上下牙齒「倒岌」情況，他們一般會在發育完成（約18歲）接受顎骨矯正手術。而隨著患者成長，他們亦可能需要接受「整合式唇部及鼻部整形手術」。這項手術對患者非常重要，目的是幫助他們改善唇鼻外觀和功能。

 

Tags:#李嫣#王菲#李亞鵬#名人健康#娛樂新聞#唇顎裂#兔唇#先天缺陷#修復手術#整形修復
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