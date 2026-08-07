唇顎裂丨王菲愛女李嫣20歲蛻變近照曝光！從兔唇修復歷程了解先天缺陷與治療方法

天后王菲與前夫李亞鵬的20歲女兒李嫣，自出生起就患有唇顎裂（俗稱「兔唇」），並曾先後歷經4次修復手術。日前，李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮，其近照也在網路上瘋傳。網民紛紛驚嘆李嫣兔唇痕跡已全消，更是越大越漂亮，十分神似媽媽王菲。

王菲女兒丨李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮

現年20歲的李嫣正在英國倫敦大學留學，主修藝術設計，日前趁暑假特地從倫敦回國，低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮。李嫣當天穿著大會T恤、戴著黑框眼鏡，打扮相當樸素，安靜地坐在觀眾席欣賞表演。她全程專注看完孩子們的演出，未有中途離場。事後更大讚：「看完演出覺得特別好，希望每年都能來。」而其出席活動的照片流出後，不少網民大讚她「女大十八變」，蛻變美少女。

天生唇顎裂丨李嫣曾4度修復兔唇 今兔唇痕跡全消

李嫣天生患有唇顎裂，其父母王菲、李亞鵬亦因此成立嫣然天使基金，李嫣從小成長歷程就一直受到外界關切。

李嫣為了修復缺陷，先後歷經了四次手術與多次雷射治療。如今剛滿20歲的她，身高已達175cm，臉上的術後痕跡已大幅淡化，笑容自信燦爛。從其近日流出的照片中，不少網民驚喜發現，童年時的她，輪廓與臉型較像父親李亞鵬；但隨著歲月流逝，現在的李嫣不僅繼承了媽媽的美貌，更散發出王菲年輕時獨有的清冷氣質，不禁大讚王菲基因強大。

點擊下圖睇李嫣成長歷程：

李嫣患先天性唇顎裂。（微博照片）





王菲前夫李亞鵬與其女兒李嫣。（微博圖片）

童年與少女時期的李嫣，輪廓與臉型較像父親李亞鵬。（微博照片）

王菲與細女李嫣先後經歷了四次手術與多次雷射治療。（微博照片）

現在的女兒李嫣不僅繼承了媽媽王菲的美貌。（微博照片）

更散發出王菲年輕時獨有的清冷氣質。（微博照片）

王菲與兩女李嫣及竇靖童。（微博照片）

王菲與細女李嫣。（微博照片）

李嫣低調現身「嫣然天使基金」閉幕典禮。（微博照片）

李嫣當天穿著大會T恤、戴著黑框眼鏡，打扮相當樸素。（微博照片）

她全程專注看完孩子們的演出，未有中途離場。（微博照片）

赴英讀藝術的她趁暑假回國，以義工身分參與夏令營。（微博照片）

充滿藝術氣質的她並未跟隨姊姊竇靖童的腳步踏入演藝圈當歌手。（微博照片）

在香港，每年約有60至100名初生嬰兒是唇顎裂（俗稱兔唇）患者。據香港兔唇裂顎協會，兔唇裂顎是最常見的一種先天性顱顏缺陷，亦是最能夠醫治的一種缺陷。若患者在合適的年齡得到適切的治療，他們的外貌、能力及社交與其他人無異。

兔唇裂顎治療可分為第一期及第二期，第一期補唇手術，是在患兒3個月大時進行，幫助患兒修補缺裂的上唇，改善外觀和上唇功能。而補顎手術在患兒12個月大時進行，幫助患兒修補缺裂的上顎，以恢復正常的上顎結構，幫助他們進食和開展語言。

第二期兔唇裂顎治療，即是顎骨矯正手術。由於兔唇裂顎患者的上顎發育會比較慢，容易出現上下牙齒「倒岌」情況，他們一般會在發育完成（約18歲）接受顎骨矯正手術。而隨著患者成長，他們亦可能需要接受「整合式唇部及鼻部整形手術」。這項手術對患者非常重要，目的是幫助他們改善唇鼻外觀和功能。