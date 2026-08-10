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胃癌年輕化｜23歲博士生罹晚期胃癌！醫生揭年輕人8大高危因素＋3大警號
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醫生解說

胃癌年輕化｜23歲博士生罹晚期胃癌！醫生揭年輕人8大高危因素＋3大警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名23歲男博士生出生於農村，自小懂事苦讀16年，希望能夠出人頭地回饋父母養育之恩。正當他以23歲之齡成功考上大學研究生之際，卻發現罹患晚期胃癌。確診消息晴天霹靂難以接受。醫生指出，胃癌呈現年輕化趨勢，部分早期胃癌患者沒有症狀，一旦出現3大症狀，應及早檢查，爭取早發現早治療。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年患胃癌晚期

 

　　據內媒報道，雲南一名23歲博士生張睿在其抖音平台擁有1.9萬粉絲，他拍片分享患癌經歷。張睿來自雲南昭通市巧家縣農村，父母均為農民，靠在工地打散工、醫院做雜工維持生計。2020年高考，張睿以650多分的佳績考入中山大學，成為全家驕傲。本科期間，他成績突出，屢獲獎學金；2024年畢業後成功保研，被中山大學材料科學與工程專業錄取為博士研究生，開啟5年直博生涯。原望成為村中首位博士，日後改善家庭生活，甚至有機會成為高校老師，回到昆明教書。

　　惟2025年，張睿開始出現胃部發脹、進食困難，同時伴隨腰痛症狀，起初只是吃不下東西，後來體重逐漸下降。他曾表示：「有一次聚餐，發現我吃的還沒有女生多，我就覺得暑假是要去做個胃鏡了。」經檢查後，確診為腹腔內廣泛分佈了密密麻麻的「印戒細胞癌」，屬胃癌晚期。由於當地醫院醫療條件有限，院方建議轉至大城市尋求更佳治療方案。其後，中山大學協助安排張睿轉至附屬第六醫院診治，但因癌細胞已擴散至腎臟，無法進行手術，只能接受放化療。

 

胃癌｜揭2習慣出事 以為消化問題未加正視

 

　　張睿憶述，攻讀博士後，科研壓力遠超本科階段。實驗室全年僅一個月假期，長期精神繃緊加劇焦慮，返回宿舍後往往呆坐良久，並不自覺地用手機消磨時間，焦慮影響到睡眠，繼而進一步惡化精神狀態。他通常早上到實驗室，晚上十時甚至十一時才返回宿舍，再瀏覽手機至凌晨一、二時。由於作息不定時，經常未能按時用膳，多數依賴外賣。加上博士畢業要求嚴格，壓力與情緒導致食慾不振。起初，他只以為是消化問題，未加正視。

　　此外，他的外婆曾患甲狀腺癌，母親腸胃長期不佳，雖未確診癌症，但家族病史可能讓他承受著較高的患癌風險。醫學專家指出，直系親屬有家族腫瘤史，尤其是患胃癌者，其親屬比其他人患胃癌的風險要高出2至3倍 。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在醫院準備採血。(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在醫院抽血結束吃早餐。(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿和媽媽在醫院穿梭。(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在醫院等候期間提著袋鍛鍊身體。(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在社區散步.(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在家準備吃飯。(極目新聞)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿在家休養。(極目新聞)

 

　　張睿的母親李艷憶述，2025年接獲醫院報告當晚，醫生已囑咐她要有心理準備，但她不敢告知兒子，獨自在病房外痛哭。然而，張睿已透過手機綁定的醫院系統，自行得知報告結果。面對父母泣不成聲，他反而表現冷靜，甚至反過來安慰父母：「我的原發症狀沒有出現骨轉移、肺轉移那種頂級劇痛，算比較幸運了。」他隨後亦自行上網查閱良性與惡性腫瘤的分別，研究治療方案。

　　張睿患病後，母親因無法長期請假，索性辭職全職照料；父親則從外省返回昆明周邊的工地打雜，以便就近照顧家人。張睿坦言，患病後讓他看清許多現實，現時已無暇抱怨，只盼能增加生存機率。

 

胃癌｜歷22次化療暴瘦44磅

 

　　經過22次化療，張睿體重由80公斤急降至60公斤，暴瘦約44磅。由於父母並無醫保或大病保險，治療費用主要依靠學校募捐所得的4萬多元人民幣，目前醫療經費捉襟見肘，需依賴眾籌以應付每14天一次的療程費用。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

23歲博士生張睿確診胃癌。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿一讀書就廢寢忘餐，飲食習慣導致胃癌。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿患癌後決定休學。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

23歲博士生張睿確診胃癌。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用。(抖音截圖)

 

　　張睿一心希望能夠盡快治病回歸校園，於是在2025年11月正式休學，專心治療。所幸經過大半年的艱苦治療，病情已暫時趨於穩定，身體逐漸耐受藥物，能夠正常進食後，體重也在逐步回升。他期盼能早日戰勝病魔，重返校園，繼續追逐自己的理想。

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

23歲博士生張睿確診胃癌。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿每次化療後都要媽媽攙扶離開醫院。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

23歲博士生張睿確診胃癌。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

化療後毫無食慾，體重急降33磅。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用，包括嘔血和血尿。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

張睿每次化療後都要承受很多副作用。(抖音截圖)

 

胃癌｜23歲博士生寒窗苦讀16年確診胃癌晚期　歷22次化療暴瘦44磅　揭兩大習慣出事

23歲博士生張睿帶癌直播帶貨幫補醫藥費。(抖音截圖)

 

　　醫學資料顯示，印戒細胞胃癌惡性程度高、侵襲性強且易轉移，治療須結合手術、化療及靶向治療等綜合方案，預後相對較差，惟早期發現可顯著提升存活率。此類癌症近年有年輕化趨勢。據《中國科學報》2025年報道，中國國家癌症中心研究團隊分析全球胃癌流行病學後發現，早發性胃癌呈上升趨勢，年輕群體患病風險日益增加。

 

胃癌｜醫生揭年輕人患癌高危因素

 

　　中國抗癌協會常務理事、河南省腫瘤醫院消化內科二級教授陳小兵博士指出，當下年輕人的飲食習慣兩極化，一方面頻繁攝取燒烤、醃製食品、加工肉類、高鹽辛辣外賣及含糖飲料，並長期飲酒；另一方面又常交替進食冰鎮與過燙食物，對胃黏膜造成雙重物理刺激。此外，醃製品、高鹽調味及酒精會帶來持續化學損傷，發霉食物亦含強致癌風險。同時，不少年輕人工作壓力大，每日睡眠不足6小時，長期導致免疫力下降，給癌細胞提供可乘之機。

　　陳小兵亦提醒，胃部屬「情緒器官」，學業與職場壓力令年輕人長期處於焦慮、壓抑狀態，不良情緒會干擾胃腸蠕動及胃酸分泌，直接破壞胃部免疫屏障，提升患癌風險。

　　武漢大學中南醫院胃腸外科主任楊肖軍教授則表示，早期胃癌患者部分並無症狀，少數即使有亦屬非典型，如食慾不振、腹部不適等，容易與胃炎、胃潰瘍混淆。因此，他建議一旦出現腸胃不適、食量莫名減少或體重無故下降等情況，應及早到正規醫院檢查，最好進行胃鏡等專項檢查，以爭取早期發現、早期治療。

　　他強調，若胃癌在早期被檢出，按現今醫學技術，治癒機會極高。楊肖軍又建議年輕人在節奏快、壓力大的環境中，應透過跑步、爬山、游泳、球類運動等方式適當放鬆，紓緩身心，提升免疫力。日常飲食方面，應定時定量，減少進食醃製、油炸、辛辣及燒烤類食物，少食高油高鹽食品，多攝取新鮮蔬果；同時須養成良好作息習慣，減少捱夜，避免恃年輕而輕視健康。

 

同場加映｜胃癌6大常見症狀

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌有6大常見症狀：

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

胃癌｜引起胃癌8大重要因素

 

　　林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

Tags:#胃癌#印戒細胞癌#癌症#腫瘤#胃癌症狀#胃癌警號#癌症年輕化#防癌#抗癌#腸胃健康
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