冷氣中毒警號｜女子長開冷氣30小時致二氧化碳中毒！醫生揭4大保命方法

酷熱天氣下，不少人會留在室內開大冷氣避暑，但長開冷氣要留心！黑龍江一名殷姓女子，因在室內持續開啟冷氣的房間超過30個小時，導致二氧化碳中毒送院。醫生表示，1個致命因素成中毒隱形危機。

酷熱天氣｜密閉空間開30小時冷氣 揭二氧化碳中毒

綜合內媒報道，殷姓女子於日前整日留在門窗緊閉的冷氣房內，起初她僅感到頭暈、頭脹與噁心，以為只是冷氣吹太久的暫時不適，自行服用止痛藥後，症狀未見好轉。隨著留在密閉空間的時間持續拉長，她的身體狀況急轉直下，不僅全身無力、四肢發麻，在送院途中，更出現手腳僵硬、臉部麻痺、無法言語等急性症狀，抵達醫院時甚至一度抽搐、意識模糊。

經急症醫生詳細檢查後，確定殷女並非因冷氣設備本身造成中毒，而是二氧化碳中毒。由於長時間身處完全密閉的空間，導致室內二氧化碳濃度不斷累積、氧氣濃度急劇下降，進而誘發急性缺氧性腦損傷。幸在急症團隊治療下，她的各項不適才逐漸得以緩解。殷女目前已脫離生命危險，但伴隨輕微頭暈，需持續觀察休養。

新聞曝光後迅速登上微博熱搜，引發大量網友熱議。不少網友分享親身經歷，指曾經也有長留在冷氣房出現頭痛、昏昏欲睡、精神不濟及注意力下降等徵狀的經歷，一直以為只是睡不夠、普通疲勞或俗稱的「冷氣病」，直到這次事件發生才驚覺，原來這些症狀很可能是室內空氣不流通、二氧化碳濃度過高所發出的健康警訊。

酷熱天氣｜室內空氣品質標準

室內二氧化碳濃度與生理影響標準，據《室內空氣品質標準》，室內二氧化碳1小時平均濃度上限為1000 ppm。不同濃度區間之健康影響評估如下：

少於1000ppm: 空氣品質良好、呼吸順暢。

空氣品質良好、呼吸順暢。 1000至1500ppm： 空氣品質下降，敏感族群具悶熱感與倦怠感。

空氣品質下降，敏感族群具悶熱感與倦怠感。 1500至2000ppm： 大眾普遍出現疲憊、頭暈及認知反應遲緩。

大眾普遍出現疲憊、頭暈及認知反應遲緩。 2000至3000ppm： 顯著引發頭痛、噁心及心悸等生理反應。

顯著引發頭痛、噁心及心悸等生理反應。 多於3000：可能抑制中樞神經功能，致使抽搐及意識障礙等重症。

酷熱天氣｜4個保命習慣

吉林省衛生健康委員會就此案列特別提醒，若長時間開啟冷氣要注意保持室內空氣流通，亦解釋，若長時間在不通風的空間內開啟冷氣，環境中的二氧化碳濃度會隨時間推移而持續攀升，一旦突破安全範圍便會損害健康，嚴重者甚至可能誘發呼吸性鹼中毒、抽搐或昏迷。

有醫生稱，二氧化碳濃度過高所引發的初期不適，極易與中暑、常態性疲勞、睡眠不足或俗稱的「冷氣病」混淆而遭到忽視，醫生和專家建議：