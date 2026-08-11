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近視危機｜20歲女近視1500度！醫生揭2大原因：甜食或是元兇
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近視危機｜20歲女近視1500度！醫生揭2大原因：甜食或是元兇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近視度數突然暴增，竟與飲食有關？內地一名20歲年輕女子非常注重護眼，近視度數卻突然劇增至1500度。醫生指出，女子長期過量攝取高糖食物，導致近視不斷加深。究竟食糖為何會傷眼？醫生就歸納出2大成因。

 

近視危機｜女子近視度數飆升至1500度

 

　　據《成都商報》報道，內地一名年約20歲的女生小李（化名），近視度數飆升至1500度，於是求醫並希望進行矯視手術。小李向醫生表示，自己從小已經近視，平日非常注重護眼與用眼衛生，不解為何近視度數為何還是會劇增。

　　醫生在診察過程中，發現體重75公斤的小李從小就是個「甜食控」，甚至連到醫院準備接受手術時，隨身包包裡都塞滿了各式甜點與零食。經過綜合評估，醫生認為小李的近視度數之所以會一路狂飆，與她長期過量攝取高糖食物有著密不可分的關係。

近視陷阱｜20歲女近視1500度竟與愛吃1物有關　醫生拆解「傷眼飲食陷阱」 眼科

近視危機｜醫生拆解「吃糖傷眼」

 

　　四川大學華西第四醫院眼科主任醫師陳豫川教授指出，近視成因眾多，包括基因遺傳、用眼習慣、營養失調及慢性病等都有影響，而吃太多甜食就屬於「營養失調」的一種。

近視陷阱｜20歲女近視1500度竟與愛吃1物有關　醫生拆解「傷眼飲食陷阱」 眼科

1. 血鈣濃度下降 導致眼球壁被拉長

當飲食偏食、長期攝取過量糖分時，會干擾人體的正常代謝。糖分在消化吸收的過程中會產生大量酸性物質，這些酸性物質會與體內的鹼性鈣離子發生中和反應，進而導致血鈣濃度下降。一旦缺鈣，就會直接影響眼球壁的正常發育，讓近視更容易加深。

專家指出，兒童在發育過程中，眼球纖維膜（特別是其中的鞏膜）需要長期攝取充足的鈣質。如果缺乏鈣，可能導致眼球壁變得偏薄、偏軟。在眼內壓力的正常作用下，薄弱的眼球壁（包含角膜與鞏膜）容易被拉長，進而導致眼軸變長，這正是形成近視的關鍵原因。

 

2. 導致維生素B1缺乏 引發視神經功能障礙

吃太多甜食或偏食還會導致體內缺乏維生素B1。維生素B1是維繫人體神經系統正常運作的重要營養素，一旦缺乏，不僅會引發視神經功能障礙，還可能造成神經細胞的損傷。

 

近視｜深近視問題幼齡化 醫籲:要注意甜食攝取

 

　　根據衛生署學生健康服務資料， 在6歲的學童中，約有18%患有近視；12歲時，比率已急升約62%。此外，近視度數會隨著年齡而增加，大約20歲才穩定下來。

　　造成近視的主要原因通常有四點：父母遺傳、缺乏戶外運動、長時間近距離用眼以及不健康的飲食習慣。專家提醒，若發現眼睛出現近視相關症狀，應盡早至醫院檢查，由醫師針對具體病因進行精準診治。

　　此外，青少年與兒童往往難以抗拒糖果、蛋糕、冰淇淋及含糖飲料的誘惑。家長應特別留意，過量攝取甜食不僅會引發肥胖與蛀牙，更會加速近視的發生與加重。因此，家長在日常生活中應嚴格為孩子的甜食攝取量把關。

近視陷阱｜20歲女近視1500度竟與愛吃1物有關　醫生拆解「傷眼飲食陷阱」 眼科

同場加映｜5大護眼關鍵

 

　　台灣臨床毒物科護理師譚敦慈，過去曾於當地健康節目「小宇宙大爆發」分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

 

1.每半年定期至眼科檢查

2.每次用眼半小時 - 要休息約10分鐘

3.早睡早起 絕不捱夜

4.均衡飲食
建議多食護眼食材，例如胡蘿蔔、番薯、鮭魚等

5.不煙不酒

資料來源：台灣臨床毒物專科護理師譚敦慈

 

眼睛健康｜5大護眼貼士

近視陷阱｜20歲女近視1500度竟與愛吃1物有關　醫生拆解「傷眼飲食陷阱」 眼科

1.定期驗眼
對症下藥，及早治療

2.戴太陽眼鏡防曬
紫外線可能造成白內障、眼皮生「翼狀胬肉」、黃斑退化及病變等眼疾

3.戒煙
吸煙會影響眼睛血管和晶體

4.控制「三高」
糖尿病、高血壓、高膽固醇患者眼睛退化速度較快。尤其糖尿病控制差，血糖水平波幅大，有機會造成白內障、糖尿上眼、眼底血管栓塞等問題。

5.注意飲食
均衡飲食，多食富含抗氧化物的深綠色蔬菜、富含Omega-3的魚油，以及葉黃素和玉米黃素豐富的食物。

資料來源：香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微醫生

Tags:#近視#深近視#近視加深#眼睛健康#護眼#甜食#糖分#維生素B1#鈣質#兒童近視
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