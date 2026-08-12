螺旋藻｜元祖級「超級食物」，連美國太空總署都選用作太空人營養補充品！拆解4大健康功效：抗氧化、維持心血管健康

現代人對「超級食物（Superfood）」這個詞一點也不陌生，每隔一段時間總有新的名字冒出來。但有一種食物，卻在超級食物名單上穩坐了幾十年，從未被淘汰，就是「螺旋藻」。它更曾被美國太空總署NASA選為太空人長途任務的營養補給品，你知道它到底有甚麼特別嗎？

螺旋藻（Spirulina）是甚麼？螺旋藻到底有多「超級」？

螺旋藻是一種生長在溫帶及熱帶地區鹽水湖泊中的藍綠藻（Blue-green algae），最初在非洲、中南美洲被發現。藍綠藻泛指一大群在水中生長、能進行光合作用的微生物，而螺旋藻因其形狀呈螺旋狀而得名。

螺旋藻的蛋白質含量高達60%至70%，遠高於牛肉、雞蛋和黃豆，而且屬於完整的優質蛋白，包含人體所需的胺基酸。它同時富含鐵質、鈣質、鎂、鋅等多種礦物質，以及維他命B1、B2、B3和天然維他命E。螺旋藻也是少數含有豐富伽瑪亞麻酸的天然植物來源，這種脂肪酸對調節身體發炎反應十分重要。此外，其標誌性的藍綠色來自藻藍蛋白，這是一種強效的抗氧化物，賦予螺旋藻獨特的色澤與保健價值。

螺旋藻的4大健康功效

1. 抗氧化及抗炎症，增強免疫力

螺旋藻含有獨特的藻藍蛋白，能有效清除人體內的自由基，達至抗氧化的功效，延緩身體及皮膚老化。它同時保護細胞，抑制發炎反應，並激發體內免疫細胞，提升身體對病毒的抵抗力。

2. 維持心血管健康

螺旋藻的亞麻油酸是一種多元不飽和脂肪酸，既可降低血液中的壞脂肪酸，同時增加好脂肪酸，從而幫助蛋白質和脂肪代謝，維持心血管健康。

3. 改善血虛及血液循環

螺旋藻含豐富鐵質及維他命，尤其是人體無法自行合成的維他命B12，它們能協助製造紅血球，改善血虛並增強活力。

4. 改善情緒

螺旋藻能幫助大腦合成「快樂荷爾蒙」血清素，有助提升正面情緒，減少緊張及煩躁不安，而維他命B及鎂則可防止神經過度緊繃，改善疲勞及焦慮。

甚麼人適合服用螺旋藻？

螺旋藻營養濃縮度高，尤其適合以下幾類人士作為日常營養補充：

1. 飲食不均衡、難以每餐攝取足夠蔬菜者

工作忙碌、三餐不定時、蔬菜水果攝取量長期不足，螺旋藻能填補因飲食不均衡而導致的蛋白質、維他命及礦物質缺口。

2. 素食人士

植物性飲食中較難攝取完整的胺基酸，螺旋藻是少數含有全部九種人體所需胺基酸的植物來源，同時提供植物性鐵質及維他命B12，補足素食者常見的營養缺口。

3. 容易疲倦、面色蒼白者

螺旋藻含豐富鐵質及維他命B群，有助紅血球生成及氧氣輸送，改善因鐵質不足而引起的疲勞、體力下降及面色欠佳等問題。

4. 年紀漸長、需要抗氧化保護者

螺旋藻中的藻藍蛋白及β-胡蘿蔔素具強效抗氧化作用，有助減慢細胞老化，維持身體機能。

5. 免疫力較弱、容易反覆不適者

螺旋藻中的多醣體能激活免疫細胞，有助增強抵抗力，減少季節轉換時的反覆身體不適。

小總結

當身體長期發出疲勞與代謝緩慢的訊號，單靠短暫休息或強行提神往往治標不治本。必須從飲食根源出發，補充螺旋藻這類高營養密度的超級食物，方能有效為細胞注入全方位營養，幫助身體重新找回代謝與活力的平衡。

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