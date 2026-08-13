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保健食品｜維他命C、魚油、鐵劑幾時食？營養師教你最佳時間＋6大搭配禁忌
健康Tips
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保健食品｜維他命C、魚油、鐵劑幾時食？營養師教你最佳時間＋6大搭配禁忌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現代人生活忙碌，不少人都有補充維他命 C、B 群、魚油或益生菌等保健品的習慣。不過，你知道保健品如果吃錯時間，功效隨時大打折扣，甚至無法順利吸收嗎？以下替大家整理好台灣營養師珊珊根據保健品的特性的簡單分類法，教你如何分各種保健品應該在什麽時候吃，才能發揮最大功效！

 

　　台灣營養師珊珊於Facebook 專頁分享，保健品的補充時機是吸收關鍵。只要將手邊的產品依「水溶性」、「脂溶性」及其他特性簡單分為四類，就能一秒掌握最佳食用時間！

 

保健品｜4 大類保健品最佳服用時間表

保健品空腹、隨餐、飯後、睡前何時吃？　吃多時間等於白吃　營養師拆解4大類保健品最佳食用時機

1. 水溶性保健品（代表營養素：維他命 B 群、維他命 C）

建議食用時間：早上空腹或早餐後

  • 維他命 B 群：主要功能是幫助能量正常代謝、轉化食物能量。適合在早晨補充，能為新的一天提振精神。
  • 維他命 C：空腹或餐後食用皆可。若在餐後或搭配「鐵質」保健品一起補充，更能大幅提升鐵質吸收率。

 

2. 脂溶性保健品（代表營養素：維他命 D、魚油、藻油、葉黃素、蝦紅素、輔酵素 Q-10）

建議食用時間：午餐或晚餐後（脂溶性營養素需要藉由食物中的油脂來引導，才能順利被腸道吸收利用，因此隨含有油脂的正餐後補充效果最好。）

服用禁忌提醒：若同時有服用「甲殼素」（吸脂類保健品），務必與脂溶性保健品錯開時間食用，否則油脂與營養素會一同被排出體外。

 

3. 礦物質與其他類（代表營養素： 鈣、鎂、鐵、膠原蛋白）

建議食用時間： 視品項而定（睡前或空腹）

  • 鈣、鎂（建議睡前 1 小時）： 有助於穩定神經與放鬆肌肉，能在夜間幫助入睡。
  • 鐵質（建議早晨空腹）： 搭配維他命 C 補充吸收更好。但要注意需與鈣質、茶類及咖啡因錯開，以免阻礙吸收。
  • 膠原蛋白（建議空腹）： 空腹時腸胃沒有其他食物干擾，吸收率較佳。

 

4. 益生菌

建議食用時間： 視產品配方與技術而定

益生菌何時吃最有效，主要取決於成分與製造技術：

  • 含有「消化酵素」： 建議餐後食用，有助於幫助腸胃消化食物。
  • 具備「包埋技術」： 能保護好菌順利通過胃酸，因此餐前、餐後均可安心補充。

 

　　台灣營養師高敏敏曾在Facebook個人專頁發文表示，現代人工作繁忙、生活壓力大，普遍喜愛服用保健營養品。然而，不少人習慣在同一時間內一口氣吞服多種補充劑，此舉不但浪費金錢，更可能令保健品無法充分發揮效用，令她直言：「吃錯比沒吃還慘。」為此，她歸納出以下6大「地雷」保健品搭配組合，提醒市民應分開服用。

保健品空腹、隨餐、飯後、睡前何時吃？　吃多時間等於白吃　營養師拆解4大類保健品最佳食用時機

1.葉黃素與β-胡蘿蔔素

葉黃素與β-胡蘿蔔素同屬胡蘿蔔素類，兩者在腸道中吸收的路徑相似，若同時攝取，可能導致相互競爭，阻礙吸收效率。

 

2.鐵劑與草酸、植酸、單寧酸

高敏敏指出，鐵劑與草酸、植酸、單寧酸等成分不宜同時攝取，例如服用鐵劑時不建議搭配咖啡或茶，以免影響鐵質吸收。

 

3.鈣片與魚油

鈣片與魚油同時服用時，因鈣質屬於礦物質，與油脂結合會形成皂鈣，導致腸道無法正常吸收，增加便秘風險或降低吸收率。

 

4.魚油與膳食纖維

此外，魚油也不宜與膳食纖維同時攝取，因膳食纖維具吸附油脂的特性，若兩者一起吃，就會降低魚油吸收率。

 

5.鐵劑與膳食纖維

因為膳食纖維可能降低鐵質吸收，所以高纖飲食或高纖保健品建議飯後服用，而鐵劑則建議隨餐食用。

 

6.鈣片與鐵劑

鈣片與鐵劑同時吃會互相競爭吸收，建議鐵劑可於空腹時服用，至於鈣片則在睡前補充，確保兩種營養素都能獲得最佳吸收。

保健品空腹、隨餐、飯後、睡前何時吃？　吃多時間等於白吃　營養師拆解4大類保健品最佳食用時機

　　最後，高敏敏強調，每款保健營養品各有特性，且內含多種成分，加上每個人身體狀況也不同，因此建議的服用時間亦會有所不同。她提醒，除了留意服用時間，消費者購買前應仔細閱讀產品標籤，並在服用前諮詢醫生、藥師或營養師的專業意見。

　　台灣營養師李婉萍曾在其Facebook專頁上發布影片，分享5組保健食品的禁忌搭配，直言要將這些食品錯開服用，否則「吃下去等於都白吃了」。

 

1. 鐵劑＋含咖啡因飲品

含咖啡因的飲品會影響鐵質吸收，本身患有貧血的人士若要喝美式咖啡或鮮奶咖啡，建議間隔2小時後再服用鐵劑。

 

2. 葉酸＋維他命C

高劑量的維他命C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。

 

3. 紅麴＋西柚

兩者一同食用會降低紅麴在體內的吸收效果。

 

4. 薑黃素＋撲熱息痛止痛藥（如必理痛）

一同服用會導致腸胃不舒服，甚至有可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上再吃。

 

5. 益生菌＋蒜頭

蒜頭是天然的殺菌食物，一起吃會導致「吃下肚的益生菌死翹翹」，記得錯開時間吃。

保健品空腹、隨餐、飯後、睡前何時吃？　吃多時間等於白吃　營養師拆解4大類保健品最佳食用時機

　　她隨後補充，優質的益生菌原則上都能夠通過胃與腸，但與蒜頭錯開來吃更萬無一失，並建議患有胃酸倒流的人士不要空腹吃蒜頭，或一餐吃超過一個，並且吃煮熟的蒜頭比較不傷胃。

 

Tags:#保健品#保健食品#維他命#維他命C#維他命B群#魚油#益生菌#鐵質#鈣片#營養師#健康飲食#營養補
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