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暑假遊學飛越太平洋，兩個星期可以讓孩子走多遠？
親子關係

暑假遊學飛越太平洋，兩個星期可以讓孩子走多遠？

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　對不少家庭而言，暑假遊學是一個讓孩子學習英語、增廣見聞的機會；但對住宿照顧服務的孩子而言，一次離開香港、走到世界另一端的旅程，背後需要的可能是更多勇氣。今年暑假，在熱心捐助者、Bodwell High School及香港學生輔助會的支持下，兩位青年於7月12日至25日遠赴加拿大，參與為期兩星期的Bodwell Summer Programme，與來自世界各地的學生一同學習、交流及生活。

 

暑假遊學飛越太平洋，兩個星期可以讓孩子走多遠？

 

　　出發前，兩位青年既期待又緊張。長途飛行、陌生的生活環境、全英語的溝通，很多事情都是第一次。在香港的家舍生活，身邊總有社工及導師陪伴和提醒，但來到加拿大後，由每天的生活安排、與人溝通，以至遇到困難如何處理，都需要學習自己面對。兩星期的旅程，第一課不是英語，而是離開熟悉的環境後，嘗試照顧好自己。

 

　　在香港，英語很多時候是一門課堂上的科目，孩子擔心文法是否正確、發音會否被取笑；但來到加拿大，英語卻成為認識朋友和探索世界的工具。兩位青年嘗試與不同國家的同學交流，一起上課、參與團隊活動及文化體驗，建立跨越文化的友誼。

 

暑假遊學飛越太平洋，兩個星期可以讓孩子走多遠？

 

　　遊學帶來的另一份收穫，是讓孩子看見香港以外的世界。兩位青年認識了來自不同地方、擁有不同生活方式和成長背景的同齡人，也第一次在一個完全陌生的環境中生活。世界突然變得比以往想像中更大，而他們對自己的想像亦隨之擴闊。原來自己可以走得這麼遠，可以適應新的環境，也可以有勇氣接受從未遇過的挑戰。

 

　　兩星期的加拿大之旅眨眼便結束。回港後，兩位青年在荷蘭宿舍舉行的分享會上，親自整理旅程中的照片和回憶，向嘉賓分享自己的學習、生活以及最難忘的經歷。從當初帶著忐忑心情出發，到今天能夠站在人前說出自己的故事，這本身已經是旅程帶來的另一種成長。

 

暑假遊學飛越太平洋，兩個星期可以讓孩子走多遠？

 

　　香港學生輔助會一直相信，住宿照顧服務不只是為孩子提供安穩的生活環境，更要讓這個「家」成為他們探索世界的安全基地。當孩子知道背後有人支持和陪伴，他們才有勇氣走出去，嘗試自己解決問題、認識不同的人，慢慢建立屬於自己的方向。

 

　　讓一個孩子發現，自己原來可以獨立生活、可以與不同的人交流，也可以走到比想像中更遠的地方。我們期盼有更多有心人與我們同行，讓更多孩子有機會跨出熟悉的生活圈，看看世界有多大，也看看自己原來有多少可能。

 

Tags:#親子關係
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