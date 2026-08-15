中老年久坐起身吃力？穩陣企身發力步驟＋兩大強化肌肉練習＋腳趾運動操全攻略｜樂齡運動教室

《健康好人生》全新節目《樂齡運動教室》登場！ 香港進入高齡化社會，愈來愈多中老年人及照顧者注重運動，希望減少自己及家人肌肉流失的問題。《樂齡運動教室》以日常生活情景為例，針對樂齡人士常見困擾，教大家正確姿勢，推廣長者運動，讓更多老友記明白高齡運動的重要性。

「樂齡playgroup」創辦人丘教練深信，高齡運動是香港長者的首要任務。他主力教育中高齡人士提升自理能力，透過簡單工具訓練肌力及改善平衡，令生活更靈活自在。

今集焦點︱久坐起身坐起身吃力？

很多老友記在家中沙發睇電視睇得耐，起身時會覺得發力困難，甚至腰痛。丘教練提醒，只要跟足三個步驟，久坐起身一樣可以輕鬆完成！即使有大肚腩也不用擔心，記得留意教練的小貼士。

運動必須持之以恆，丘教練教大家強化臀部肌肉，學習重心轉移的練習，每次 10 下，每日 3 組即可。各位老友記亦可以於睇電視的廣告時段，或者玩手機時同步做「腳趾運動操」，靈活的腳趾有助平衡力，減少跌倒風險；更是大腦訓練，透過左右腳趾交叉不同動作的雙任務訓練，激活腦細胞，預防腦退化！