乳癌風險｜39歲女子愛食雞翼確診乳癌？醫生教分辨5大症狀與預防方法

本港乳癌個案持續上升，平均每日約有15宗新確診病例。TVB健康醫療節目《重症解密》日前探討一宗年輕乳癌個案，一名39歲任職投資銀行經理的未婚、未生育女子，在身體檢查中確診乳癌第二期。她透露早前曾摸到左胸有硬塊，但因不痛不癢，加上月經期間亦曾出現類似結節，且結節隨後消散，故未有即時求醫，直至體檢始揭發病情。而她日常有2大生活習慣疑增患癌風險，醫生亦分享5大預防乳癌方法。

乳癌｜食得多雞翼會致癌？

該名患者表示，自幼喜愛進食雞翼，每次可食十多隻，憂慮是否因激素攝取過量而誘發癌症。節目邀請到香港大學醫學院外科學系臨床教授鄺靄慧指出，雞隻本身並非問題所在，惟過去飼養方式常使用雌激素注射，而本港約七至八成乳癌病例屬荷爾蒙陽性，即與雌激素相關。不過，目前此類養殖方法已較為少見。

鄺靄慧補充，從未生育或哺乳、月經從未間斷，也會令體內雌激素增加；若12歲前初經或55歲後停經，雌激素周期較長，同樣增加乳癌風險。

TVB健康醫療節目《重症解密》日前探討一宗年輕乳癌個案。（影片截圖）

乳癌｜高脂飲食及避孕藥使用習慣恐增患癌風險

患者生活習慣中，亦包括經常進食高脂食物，以及服用避孕藥調節經期。鄺靄慧表示，油膩及高脂飲食確實會增加乳癌風險；至於避孕藥，研究顯示長期服用者較未曾服用者，患癌風險增加約28%，但偶爾服用則不會顯著提升風險。

乳癌｜經期結節 VS 乳癌硬塊

乳癌硬塊與經期前出現的結節有明顯分別。經期結節通常邊緣規則、平滑，經期後會縮小或消失；而乳癌硬塊則邊緣不規則，經期後不會消退，若發現此類硬塊應及早求醫。

乳癌｜預防乳癌5大建議

為降低乳癌風險，鄺靄慧提出以下建議：

戒酒

戒煙

定期運動：每周進行2至3次、每次30分鐘的中等強度運動，如瑜伽、游泳或快步走

有家族病史者應考慮進行基因測試

45歲起定期接受乳癌檢查

乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1.胸部皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、嚴重或皮疹

3.胸部或腋下出現持續的不均勻或疼痛

4. 胸部形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會

醫生呼籲勿諱疾忌醫

李祖穎醫生表示，曾遇過有病人基於「諱疾忌醫」的心態，即使乳房有腫塊都一直不求醫，直至腫瘤愈來愈大，甚至乳房皮膚被侵蝕才見醫生，錯過醫治的黃金時間。他強調最好對付乳癌的方法，便是預防勝於治療，建議婦女們及早進行預防性篩查。

很多早期乳癌的病例都是有方法根治的，痊癒率十分高；到了晚期，不但痊癒率會大大降低，很多癌細胞更會轉移到腋下淋巴，亦有機會走向骨頭，並引發一連串痛症。所以一旦發現乳房出現異常，便應立即求醫，以便及早醫治。