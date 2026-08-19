宿舍穩定支援，助青年走出陰霾

對住宿照顧服務的助理院長而言，最有感的，不只是為宿生提供一個「住的地方」，而是陪伴他們在成長路上建立安全感與重新出發的力量。香港學生輔助會賽馬會馬可紀念之家宿生阿明（化名）的經歷，正好反映宿舍服務在青年成長中的重要角色。

阿明於2021年9月升讀中一時入住本院，當時其父母均身處內地。初入宿時，他已開始出現情緒狀況。經本院社工悉心引導與持續傾談後，逐步拆解到原來家庭破碎對他帶來不少不安與失落，令他常會突然感到莫名的孤單。這份情緒並非一朝一夕形成，而是長期缺乏穩定依附與安全感的結果。

在這段艱難時期，宿舍提供了穩定的生活環境，加上社工的循循善誘，耐心輔導他一步步面對及梳理內心的情緒，讓他有機會慢慢安頓，重新調節成長步伐。隨著他的情緒狀況日漸改善，阿明開始能夠穩定地投入學業，並積極參與課外活動，逐步發展個人興趣與能力。

正當一切逐漸步上正軌之際，阿明在面對公開試壓力時，察覺自己有些「唔多妥」，經常有些難以啟齒的想法，但完全無法控制，感到既擔心又羞恥。他一直未敢向他人透露，幸好基於對本院社工的信任，他相信自己會被接納，於是主動求助。社工在了解情況後，迅速辨識出其狀況可能涉及精神病病徵，並即時安排求醫，及早介入回應需要，避免情況進一步惡化。

其後，阿明努力面對並克服病患，沒有因一時困難而停下腳步，反而繼續積極參與校內外活動，並進一步發展對創科的興趣。今年，他更被獲表揚為「青苗十大進步生」，足證其在面對逆境後仍能持續進步、堅持向前，實屬難能可貴。

阿明的成長故事，正正顯示住宿照顧服務不單是提供生活支援，更重要的是在青年最脆弱、最不安的時候，給予穩定、接納與及時介入，讓他們有機會重整自己，重新看見未來。對助理院長而言，能見證宿生由迷惘走向穩定，由不安走向自信，正是這份工作的最大意義。