咖啡宜忌︱日飲三杯咖啡提神？中醫解析傷陰血原因與戒斷建議

對於咖啡這近代的食物，清朝或民國都不見有本草及醫籍記載，所以要由這一代著手了解，所以我會將自己的見解及臨床窺探所得，歸類為「假說」，以供大家參考。

咖啡味辛，苦，性熱，但這不能一括描述所有咖啡，因為產地，種植，處理技藝，調配方法，混合飲用的輔料皆能影響，所以如果有善於飲咖啡的醫師能指正，就請相信於他。

味辛和苦的意思，是有發散陽氣至頭（辛散開），破滯結氣和水的作用（苦降泄），雖然有些豆具有蜜香果味，但總體無補益之功，故我不考慮有甘的功能。飲後的身體都傾向溫熱方向，例如失眠，亢奮，心跳加速，身體暖和，故屬於熱（比溫更強，因為可以於短暫時間發揮效果，其勢頗猛）。

咖啡的常用效果是「提神」，這種提神和人參的提神是兩種分別，咖啡提神是將陰血轉化為陽氣，屬於借貸；人參的提神，是補氣生津以達到，屬於募集捐款。但我不贊成常用人參以提神，這屬於濫藥會傷身。

常跟客人說，我反不對借錢，周轉不靈，或者做生意，買樓都需要借錢。身體本身也有借錢的機制給你，例如肝臟本身就是借錢的機構，肝火一動就會全身配合，然後各臟腑事後會跟腎臟計數，數算利息。所以有借有還，這借貸是容許的，但很多人都走數。

身體還錢的意思，就是休息，將日常於飲食攝取，呼吸到的空氣，加上睡眠組合而成營養，分配到之前損耗的地方。借錢容易還錢難，通常消耗一天，大概用兩天來還，視乎當刻年紀與腎臟儲備而定。

有很多人常說十六歲時日日夜訓都很精神，不用睡覺。信用卡有一機制是附屬卡，你用附屬卡付款，帳單沒有寄到你手，因為都是主卡（父母）在還，十六歲時父母之精血充足，加上孩童時無憂慮之飲食休養，儲了一大筆家產，揮霍十年倒是沒問題，問題是十年之後。

二十六歲，很多人都投身社會工作，勞而耗神，睡眠不足，體力有些支撐不住。有些人發覺咖啡可以提神救命，然後就會早餐進一杯，漸漸地一杯不夠，午餐又進多一杯，休息時間卻無增加，等同借錢渡日，利息越來越高，咖啡三杯也沒反應，就開始求醫。這類遇得太多，解決方案是將咖啡逐步戒斷，恢復睡眠與飲食，將所借的陰血盡快歸還，債務清理後，身體的精神自會恢復。

在日飲三杯咖啡之時，最怕客人處理方法是開始服用不同的補品，而逃避睡眠休息與充足飲食，跌落另一種問題之中。

不過咖啡有一樣很好的地方，是味道芳香可口，它是一種極好的「行氣劑」，可以將鬱滯的氣破開，令人心情舒暢，確實有「疏肝解鬱」之效，其破氣功效類同青皮與枳實。而中藥傳統的行氣劑，久用會傷氣血，咖啡亦有，故此有上述的傷陰血。其他如生薑，蒜亦會有久服傷陰血之弊，所以有客人說日日養生飲薑茶，我都會停一停，有時他的體質真的不能苟同。

至於咖啡是否燒脂減肥，我不置可否，你問說那slogan 的人吧。但陰血損耗的人通常是瘦，但這種瘦不會是健康那一種，那種吃一口薯片會上火，稍吃煎炸就生口瘡的瘦，就不用預我。

如果是單純喜歡咖啡，那就因應自己的體質，再決定可以享受多少吧。世界很多食物都需要有節制服用，糖也好，鹽也好，也不獨只是咖啡。

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所