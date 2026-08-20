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衣物除臭︱汗臭罨味難消？日本家事達人揭莫拉氏菌元兇＋濕衫處理法
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衣物除臭︱汗臭罨味難消？日本家事達人揭莫拉氏菌元兇＋濕衫處理法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏天洗衫最怕洗完仍然一股「萬年罨味」，外出被人聞到又會怕尷尬。眼見衣服潔白乾淨，到底異味從何來？日本家務達人曾指出，臭味元兇原來與一種「莫拉氏菌」有關，即使使用強效洗衣液也難以去除。要除臭，原來只需一個零成本的關鍵習慣，就能從源頭解決問題。

 

洗衫除臭︱惡臭元凶「莫拉氏菌」 濕衣物堆放5小時即變臭

 

　　日本家事達人Mami在《Yahoo! Japan》發文，指出汗濕衣物若直接堆放，會讓惡臭元凶「莫拉氏菌」爆發性增殖，造成令人煩惱的異味。這種異味不止難聞，混合夏天外出時的汗臭，更加影響第一印象和個人觀感。

　　Mami指出，造成衣物潮濕乾臭味的元凶是「莫拉氏菌」（Moraxella）。這類細菌喜歡潮濕環境，以衣物上殘留的皮脂、皮屑為養分。當毛巾、汗濕衣物長時間處於濕潤狀態，細菌便會大量繁殖，代謝出如「4-甲基-3-己烯酸」等酸性物質，也就是異味的化學來源。

　　研究顯示，在夏季高溫多濕的環境下，衣物只要維持潮濕狀態超過5小時，莫拉氏菌就會開始爆發性增殖，產生異味。若細菌已大量繁殖、在纖維縫中形成生物膜，隔天即使用強效洗衣精清洗，異味仍可能「陰魂不散」。濕衣服在洗衣機裡悶一晚，等於在「養細菌」。

洗衫除臭︱夏天洗衫洗極都臭？　日本專家揭「萬年罨味」元兇　洗前多做1步秒除異味【附白衫去黃妙招】

洗衫除臭︱設「暫時晾衣區」將濕臭髒衣先通風

 

　　與其不斷更換洗劑或狂加柔軟精蓋味，Mami建議從洗衣前的習慣著手：

 

1. 將髒衣通風

 

　　使用過的濕毛巾或汗濕衣物，不要立即塞進洗衣機或洗衣籃。她分享，自己會在洗衣機上方的閒置空間安裝伸縮桿，濕衣物用過後就先掛起來通風，等稍微乾燥後再集中清洗。如果家中沒有多餘空間，也可以在洗衣機側邊安裝吸盤式掛鉤，或在浴室安裝臨時晾衣桿，重點是避免濕衣物直接堆疊在洗衣籃底層，減少細菌在潮濕環境中繁殖的機會。

洗衫除臭︱夏天洗衫洗極都臭？　日本專家揭「萬年罨味」元兇　洗前多做1步秒除異味【附白衫去黃妙招】

2. 汗濕衣物不應堆放超過一天再洗

　應養成當日的汗、當日的衣服當日解決的習慣

 

洗衫除臭｜滋生細菌恐誘發過敏與感染

 

　　衣物上滋生的細菌，除了產生異味，對健康也有潛在威脅。有疾控專家曾發文指出，莫拉氏菌對免疫力正常的人群致病性不高，但免疫缺陷者、過敏體質或皮膚有傷口的人需特別留意。梅雨季節因衣物陰乾導致的皮膚真菌感染患者會明顯增加。

　　穿戴帶菌的衣物，可能誘發呼吸道過敏、哮喘，或因細菌直接接觸皮膚導致毛囊炎、濕疹等問題。對於嬰幼兒、老人及免疫力較弱者，風險更高。香水或香氛只能短暫掩蓋，無法殺滅細菌，還可能混合成更刺鼻的異味，不建議以此法處理。

　　如果衣物已產生頑固異味，可嘗試用熱水搭配衣物除菌液重新清洗，或用稀釋的白醋或含氧漂白劑浸泡後再洗淨，有助於去除已形成的臭味。

 

洗衣去汗漬｜白衫去黃漬3種常見清潔法寶

 

　　白衫穿久後會發黃，尤其領口、腋下的「千年黃漬」超級尷尬！有清潔達人分享洗白衫妙招，只需用到3種常見清潔法寶，就可以去除頑固污漬兼除臭，比起用傳統漂白水更不傷衣服！

 

洗衣去汗漬｜法寶一：雙氧水

 

　　根據外媒《Express》報道，清潔達人Chantel Mila指出，白色衣物隨著時間推移，會逐漸褪色變得暗淡甚至發黃。普通清洗方法難以讓白色衣服回復亮白如新，這時需要用到3個常見的調製溶液，加持清潔力。

　　首先可以用到雙氧水。雙氧水是溫和的氧化劑，有助提亮布料並達到消毒效果。Chantel教正確使用步驟：

  • 將需要處理的白色衣物放入水桶或大型容器中；
  • 加入溫水，確保完全淹過衣物；
  • 倒入四分之一杯的雙氧水。

洗衫除臭︱夏天洗衫洗極都臭？　日本專家揭「萬年罨味」元兇　洗前多做1步秒除異味【附白衫去黃妙招】

洗衣去汗漬｜法寶二：小蘇打

 

　　加入雙氧水後，可在溶液中加入一杯蘇打粉。蘇打粉不但可以增強後續洗衣劑的清潔功效，幫助提亮原本暗啞的白色衣物，更能有效去除衣物上殘留的異味。

洗衫除臭︱夏天洗衫洗極都臭？　日本專家揭「萬年罨味」元兇　洗前多做1步秒除異味【附白衫去黃妙招】

洗衣去汗漬｜法寶三：洗潔精

 

　　雖說洗潔精通常用來清洗碗碟，但若衣物上有油性污漬，亦可以選擇加入一茶匙洗潔精。加入以上3樣法寶後，衣物在混合液中浸泡30分鐘，再放入洗衣機，依照平常的清洗程序清洗即可。

洗衫除臭︱夏天洗衫洗極都臭？　日本專家揭「萬年罨味」元兇　洗前多做1步秒除異味【附白衫去黃妙招】

　　Chantel另外提醒，如果遇到特別頑固的污漬，可以用小蘇打加溫水，調成糊狀，直接塗抹在重點污漬區域進行處理。

 

Tags:#洗衫除臭#洗衫妙法#洗衣方法#衣物清潔#罨味#衣物異味#莫拉氏菌#細菌#白衫去黃#汗漬#去污#家居清潔
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