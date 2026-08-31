乳癌預防｜中西醫同路︰預防乳癌從腸道開始，腸道微生態失衡影響乳腺組織

美國著名大學John Hopkins University於今年2月《Cancer Research》發表的一項研究[Nandi, D., Parida, S., Verma, D., Foley, J. R., Stewart, T. M., Korangath, P., Thatikonda, S., Siddharth, S., Wu, Q., Yi, M., Bishai, W., Ivkov, R., Sears, C. L., Casero, R. A., & Sharma, D. (2026). Spermine Oxidase Serves as a Key Functional Node in Microbial Dysbiosis-Induced Breast Carcinogenesis. Cancer Research, 86(8), 1920–1938〕，指出腸道微生物群的狀態跟乳癌有直接關係。

這項研究由腫瘤學家Dipali Sharma教授帶領，發現腸道某一種特定壞菌可以「騎劫」我們體內一種名為精胺氧化酶（SMOX）的代謝酶。這個SMOX酶本來安守本分，負責自己的代謝工作，但一旦被壞菌挾持，就像識了壞朋友一樣，近墨者黑，就會倒戈變成促進乳癌發生與發展的幫兇！

即是說，當腸道微生態失衡——好菌與壞菌之間的平衡失調——影響的，不單止是腸胃問題，更可以直接影響遠在胸部的乳腺組織健康。腸道與乳房，驟耳聽來相隔十萬八千里，原來暗藏一條我們以往徹底忽略了的「秘密通道」。

但中醫老早就已告訴我們。

《黃帝內經》寫得清清楚楚，胃經（足陽明胃經9從面部向下，經過頸部、胸部，恰恰是夾著乳房兩側直行而過。換句話說，脾胃肩負著為乳房輸送氣血營養的重任。一旦脾胃功能失守，無法妥善處理水分與食物的運化，便會「聚濕生痰」。濕熱濁氣與痰瘀沿著胃經上逆，積聚於乳房，日久便結成腫塊。從乳房纖維囊腫到更嚴重的病變，我們的祖宗早就把胃經路徑畫給我們看了。如今John Hopkins University這篇研究論文，用現代分子生物學的語言，幫手印證了千年前的東方智慧。

中醫講「脾胃為後天之本」，腸道正是脾胃功能的具體載體。西方醫學近年重視腸道微生態，中醫卻用「脾胃運化」與「濕熱內生」八個字就概括了全部。當我們日復一日吞下加工食品、膳食纖維嚴重不足，腸道壞菌便坐大，釋放內毒素，引發慢性發炎——這種狀態，中醫稱之為「濕熱」。濕熱循胃經上注乳房，就等同於現代研究所講的致病菌透過代謝物與免疫信號，遠程操控了乳腺組織的健康。

翻查香港最新數據，狀況確實令人關注。2023年本港錄得5,585宗女性乳癌新症，佔女性癌症新症總數近三成。雖然確診年齡中位數是60歲，但年輕化的趨勢——40歲以下的患者數目--持續增加，甚至出現不足20歲的個案。這些數字背後，是一個又一個被危疾打亂人生的真實故事。

這項研究我們的啟發，在於將「預防」的主動權交還到我們自己手上。基因我們無法選擇，但每一日放進嘴巴的東西、每一刻面對壓力的反應，完全是自己可以決定的。每日多攝取發酵食物、高纖蔬菜，適量補充益生菌與益生元，穩住腸道好菌的優勢，就是在削弱壞菌騎劫SMOX的本錢。同時，學習管理壓力、疏通情緒，不讓鬱結之氣阻礙脾胃運作，就是從中醫那條「胃經」的路徑上，親手切斷致病的源頭。

現代科學與古老智慧難得地重疊在同一條路上，指向同一個方向︰想預防乳癌，由腸道健康開始。