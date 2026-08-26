護心抗炎︱早晨養生黃金期＝喝溫水＋補充魚油＋益生菌延緩衰老，哪些人適合建立早晨習慣？

每天早晨鬧鐘響起，你是精神飽滿地展開新一天，還是感到全身沉重、面色暗沉，甚至精神渙散？許多都市人習慣起床後立刻坐起身看手機或慌忙出門，卻忽略了早晨其實是人體經歷了一整夜修復、器官代謝準備啟動的「養生黃金期」。

為甚麼早晨的習慣如此重要？

睡眠期間，身體並非完全靜止。心臟持續跳動、肺部持續呼吸、大腦持續整理記憶，這些活動都在消耗水分。經過七至八小時後，身體往往處於輕度脫水狀態，血液濃度偏高，血管承受的壓力也比日間大，這解釋了為什麼早晨時段是中風和心臟病的最常發生的時間段。

早晨養生黃金期 = 魚油 + 益生菌 + 溫水 = 護心抗炎延緩衰 現代都市人又該如何運用這段黃金時間，結合關鍵營養補充，全方位達到護心、抗炎與延緩衰老的效果？

第一件事：喝一杯溫水

因睡眠期間身體持續流失水分，起床後先喝一杯溫水，能迅速補充水分，幫助血液循環回復正常，減輕心臟負擔。溫水對腸胃刺激較少，也能溫和喚醒消化系統。

第二件事：補充魚油

Omega-3是人體必需脂肪酸，但人體不能自行製成，必須透過飲食額外攝取。多年來不少醫學研究證實，持續攝取充足的奧米加3對維持健康有全面的幫助，既能延緩腦退化，又能暢通心血管、改善三高、保護關節及眼睛健康等。此外，Omega-3還可能降低某些癌症的風險、減緩認知能力衰退及年齡相關的眼睛黃斑病變。曾有研究表明，Omega-3補充劑可能有助緩解抑鬱症和焦慮症患者的症狀，進一步增強心理健康質素。

第三件事：補充益生菌

腸道是人體最主要的器官之一，除了負責消化及吸收日常攝取的營養外，當中更有大量負責製造抗體的淋巴組織，掌管了人體70%的免疫力。因而人要抗衰老，腸道要先不老。腸道一旦老化，大腦老化速度也會隨之加快，因此顧好腸道是啟動身體修復機制的第一步。

哪些人特別適合建立這套早晨習慣？

以下幾類人士，尤其值得考慮將建立這個晨間小習慣：

1. 關注心血管健康的人

家族有心血管病史、血壓或膽固醇偏高、年紀漸長的人，早晨補充溫水和魚油，有助平穩血壓和血液循環。

2. 長期面對壓力的人

壓力荷爾蒙會加劇體內發炎，消耗身體的營養儲備。魚油的抗炎作用配合益生菌對腸道及腦部的支持，有助緩和壓力對身體的衝擊。

3. 腸胃功能較弱的人

經常腹脹、便秘或消化不良的人，補充益生菌有助改善腸道環境。

4. 期盼延緩衰老的人

慢性發炎會加速衰老，從早晨開始控制發炎，是延緩細胞老化的其中一步。

小總結

早晨醒來後的五分鐘，足夠為身體注入一整天的保護。先以溫水喚醒循環，再以魚油護心抗炎，最後以益生菌平衡腸道，每天早上完成三個步驟，持之以恆，從內到外照顧身體。養生不是靠一兩天的努力，而是把這些小習慣放進每天的生活裡，慢慢累積。 想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

文章出處：樂本健 (香港經濟日報集團成員)