抗衰老方法｜47歲教授實測8個月逆齡15歲！生理年齡降至32歲靠4大習慣

逆轉衰老再不是紙上談兵！新加坡國立大學（NUS）一名47歲教授親自上陣，透過嚴格的飲食控制、規律運動與睡眠調整，在8個月內將自己的生理年齡從47歲降至約32歲，年輕了近15歲，身體各項機能幾乎全被激活。

逆齡秘密｜從「不健康」到「逆齡」的蛻變

綜合外媒報道，新加坡國立大學（NUS）一名47歲的何鼎教授參與一項名為「DELTA」的研究，實測生活作息上的改變，對於身體有哪些影響。研究開始前，何鼎教授的生活模式與許多都市人無異：凌晨一兩點才睡、睡眠不足5小時，愛喝冰檸檬茶、體重一度超過90公斤。2021年他買了一套血糖檢測工具，親眼看到不同食物對血糖的影響後，決心徹底改變。

測試前，何鼎教授生活非常不健康。（新加坡國立大學圖片）

47歲教授真人實測8個月生理年齡後生15歲。（新加坡國立大學圖片）

他實測4大改變：

1. 嚴格限時飲食：每天約禁食20小時，只在上午11點至下午3點之間進食，並穿插多次48小時完全斷食。

2. 地中海式飲食：以綠葉蔬菜、橄欖油、種子和瘦肉蛋白為主，飲料僅限水、電解質飲料和無糖無奶的黑咖啡。

教授每天食物實拍。（研究圖片）

3. 每日晨間運動：每天進行90分鐘力量或有氧訓練，每週安排幾次中高強度間歇訓練。

4. 調整睡眠作息：晚上約9點15分就寢，睡足7至8小時，睡前避免使用電子產品。

研究報告截圖。

逆齡秘密｜8個月後驚人變化 生理年齡大逆轉

經過約8個月的嚴格執行，何鼎教授多項健康指標出現顯著改善：

生理年齡：AI系統估算僅約32歲，比實際年齡年輕近15歲。

代謝切換速度：身體從燃燒糖分切換到燃燒脂肪的速度，從超過24小時縮短至16.5小時（同齡人平均需36至72小時）。

靜息心率：從每分鐘65次降至46次，顯示心臟工作效率提升。

睡眠品質：總睡眠時間從約5小時延長至近8小時，深層睡眠增加。

腸道健康：腸道內未檢測出與疾病相關的致病菌。

逆齡秘密｜專家提醒：勿盲目模仿 追求個人化健康

何鼎教授強調，這項研究的目的是探索個人化的健康方案，而非提供一套通用公式。他也特別提醒，他所執行的方案非常嚴格，不適合一般人盲目模仿，尤其是有基礎疾病、血糖問題、孕婦、哺乳期女性及青少年等族群。研究報告結果已發表於國際期刊《PLOS One》。

未來團隊計劃招募100名年齡介於20至65歲的志願者參與「DELTA 100」研究，進一步驗證不同個體如何透過數據追蹤改善健康。他希望透過這項研究，讓更多人了解「健康不是靜態的快照，而是持續變化的動態過程」，透過看懂自己的「健康變量」，每個人都有機會活出更年輕、更有活力的狀態。