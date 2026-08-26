飲酒傷身︱年少飲酒體內痰濕不散常腹瀉，中醫治療酒積方藥食療

我們常說。以前受到一些事的影響。留下了心理創傷。在身體上。也會留下了身體創傷。例如曾經因過食。過飲。或者長期飲食有所偏。所造成的損傷。超過身體自然修復的範圍時。便會留下印記。得知這種印記的方法。通常是症狀。

這次撰文的起因。是在一日之內遇到兩例因以前飲用酒太多。而令腸胃出現持續的不適症狀。例如反覆胃痛。飲水易滿。常見腹瀉等。誠然。通常確認這種情況。我都需要靠患者回憶有無飲用大量酒精史。單靠舌脈我未能精準推斷出。所以問到就確定到。

這種因酒而傷。可以稱為「酒積」。酒與水不同。酒具有黏稠度。偏甜。而且容易依附著身體各處。從中醫水液看待。本質上是痰和濕。在香港生活。大家都領教到外在的濕是如何煩人。故此在內的酒積酒濕。也是可以煩足十多年而不散。至於飲水太多而受傷者。有時可以靠辛香料。或者涌吐的方法處理。相對上自癒機會比較大。

通常傷於酒的年紀。都是見於剛成年。能合法飲酒後。年少氣盛。以能飲為優的心態。將啤酒一罐一罐的放入肚中。一晚兩晚還可。但現實往往是可以持續數月至數年。想想還真可怕。

在年少之時。身體陽氣尚足。可以處理大量的酒濕。以及可以用一些方法代償。當年紀漸長。陽氣漸消。痰濕有所殘留時。問題就會顯現。但身體其實也不是對酒積投降。只是盡了力。不斷用大便泄瀉的方式排走。胃部減少食慾以減低處理的工作量。但奈何所積累的工作量實在太多。

在中醫內科藥物處理上。原理也不是困難。是將痰和濕一路清除。再配合提升脾胃的功能。方藥就各施各法。我自己就主以二陳湯或真武湯為主。配上木香或蒼朮此類化酒濕脹氣極佳之輔藥。古籍見會用上枳實丸。五苓散等。都可以作參考。

有人常問。若不吃藥。有無食療能治療酒積？從理論上說。屬寒濕者。生薑。胡椒。豆蔻等或許有效。但若為濕熱。則更為難解。其食療的複雜程度比藥方更難。故此建議直接用藥來得效果明顯快捷。

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所