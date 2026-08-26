歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
飲酒傷身︱年少飲酒體內痰濕不散常腹瀉，中醫治療酒積方藥食療
養生Tips
望聞問切

飲酒傷身︱年少飲酒體內痰濕不散常腹瀉，中醫治療酒積方藥食療

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　我們常說。以前受到一些事的影響。留下了心理創傷。在身體上。也會留下了身體創傷。例如曾經因過食。過飲。或者長期飲食有所偏。所造成的損傷。超過身體自然修復的範圍時。便會留下印記。得知這種印記的方法。通常是症狀。

 

　　這次撰文的起因。是在一日之內遇到兩例因以前飲用酒太多。而令腸胃出現持續的不適症狀。例如反覆胃痛。飲水易滿。常見腹瀉等。誠然。通常確認這種情況。我都需要靠患者回憶有無飲用大量酒精史。單靠舌脈我未能精準推斷出。所以問到就確定到。

 

　　這種因酒而傷。可以稱為「酒積」。酒與水不同。酒具有黏稠度。偏甜。而且容易依附著身體各處。從中醫水液看待。本質上是痰和濕。在香港生活。大家都領教到外在的濕是如何煩人。故此在內的酒積酒濕。也是可以煩足十多年而不散。至於飲水太多而受傷者。有時可以靠辛香料。或者涌吐的方法處理。相對上自癒機會比較大。

 

　　通常傷於酒的年紀。都是見於剛成年。能合法飲酒後。年少氣盛。以能飲為優的心態。將啤酒一罐一罐的放入肚中。一晚兩晚還可。但現實往往是可以持續數月至數年。想想還真可怕。

 

　　在年少之時。身體陽氣尚足。可以處理大量的酒濕。以及可以用一些方法代償。當年紀漸長。陽氣漸消。痰濕有所殘留時。問題就會顯現。但身體其實也不是對酒積投降。只是盡了力。不斷用大便泄瀉的方式排走。胃部減少食慾以減低處理的工作量。但奈何所積累的工作量實在太多。

 

　　在中醫內科藥物處理上。原理也不是困難。是將痰和濕一路清除。再配合提升脾胃的功能。方藥就各施各法。我自己就主以二陳湯或真武湯為主。配上木香或蒼朮此類化酒濕脹氣極佳之輔藥。古籍見會用上枳實丸。五苓散等。都可以作參考。

 

　　有人常問。若不吃藥。有無食療能治療酒積？從理論上說。屬寒濕者。生薑。胡椒。豆蔻等或許有效。但若為濕熱。則更為難解。其食療的複雜程度比藥方更難。故此建議直接用藥來得效果明顯快捷。

 

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所

 

Tags:#中醫#飲酒#痰濕#腹瀉#食療
Add a comment ...Add a comment ...
燕窩與牛奶︱燕窩補品滋陰人人啱食？腸胃消化不良長期飲牛奶易濕聚，中醫談食用宜忌
更多醫齋絮語文章
燕窩與牛奶︱燕窩補品滋陰人人啱食？腸胃消化不良長期飲牛奶易濕聚，中醫談食用宜忌
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處