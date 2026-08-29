歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《觸電奇緣》:雅俗共賞的極致
Art & Culture 電影寓言

《觸電奇緣》:雅俗共賞的極致
飲酒傷身︱年少飲酒體內痰濕不散常腹瀉，中醫治療酒積方藥食療
中醫養生 醫齋絮語

飲酒傷身︱年少飲酒體內痰濕不散常腹瀉，中醫治療酒積方藥食療
貝森特被恩師鬧
財富管理 政政經經

貝森特被恩師鬧
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
掃貨後肩頸痠痛？3招即時舒緩放鬆肌肉，搬購物車省力5倍秘技
運動
肩頸痛
拉筋紓痛

掃貨後肩頸痠痛？3招即時舒緩放鬆肌肉，搬購物車省力5倍秘技

樂齡運動教室
丘教練
樂齡運動教室

 

　　《健康好人生》全新節目《樂齡運動教室》登場！  香港進入高齡化社會，愈來愈多中老年人及照顧者注重運動，希望減少自己及家人肌肉流失的問題。《樂齡運動教室》以日常生活情景為例，針對樂齡人士常見困擾，教大家正確姿勢，推廣長者運動，讓更多老友記明白高齡運動的重要性。

 

　　「樂齡playgroup」創辦人丘教練深信，高齡運動是香港長者的首要任務。他主力教育中高齡人士提升自理能力，透過簡單工具訓練肌力及改善平衡，令生活更靈活自在。

 

今集焦點︱掃貨後肩頸痠痛？

 

　　不少長者見到超市大減價，總忍不住掃貨，但往往換來肩頸痠痛、肌肉繃緊。丘教練提醒，日常買餸或搬重物時常見三個錯誤姿勢，會令脊椎、斜方肌及肩膀關節承受過大壓力。想即時舒緩，其實只需三個簡單動作，就能拉伸伸展，無論打工仔長時間用電腦，或大人小朋友沉迷玩手機，都可以跟住做，快速鬆一鬆。

 

　　長遠而言，大家可以透過兩個練習強化肌肉，減輕拎重物後肩頸痠痛，包括進行「農夫行路」重力訓練，令身體驅幹挺直更穩定。同時，手肘Y字及W字動作激活肩胛骨，有助收緊肩胛骨，改善圓肩駝背，從而提升整體姿勢。

 

　　最後，丘教練更分享搬購物車的秘技，只要掌握一個小竅門，上落樓梯時即可省下五倍力，避免腰背痛。動作簡單易學，人人都能做到，讓日常生活更輕鬆自在。

 

Tags:#樂齡運動教室#長者#運動#樂齡#肩頸痠痛#老友記#肌肉#購物車
Add a comment ...Add a comment ...
中老年久坐起身吃力？穩陣企身發力步驟＋兩大強化肌肉練習＋腳趾運動操全攻略｜樂齡運動教室
更多樂齡運動教室文章
中老年久坐起身吃力？穩陣企身發力步驟＋兩大強化肌肉練習＋腳趾運動操全攻略｜樂齡運動教室
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處