掃貨後肩頸痠痛？3招即時舒緩放鬆肌肉，搬購物車省力5倍秘技

《健康好人生》全新節目《樂齡運動教室》登場！ 香港進入高齡化社會，愈來愈多中老年人及照顧者注重運動，希望減少自己及家人肌肉流失的問題。《樂齡運動教室》以日常生活情景為例，針對樂齡人士常見困擾，教大家正確姿勢，推廣長者運動，讓更多老友記明白高齡運動的重要性。

「樂齡playgroup」創辦人丘教練深信，高齡運動是香港長者的首要任務。他主力教育中高齡人士提升自理能力，透過簡單工具訓練肌力及改善平衡，令生活更靈活自在。

今集焦點︱掃貨後肩頸痠痛？

不少長者見到超市大減價，總忍不住掃貨，但往往換來肩頸痠痛、肌肉繃緊。丘教練提醒，日常買餸或搬重物時常見三個錯誤姿勢，會令脊椎、斜方肌及肩膀關節承受過大壓力。想即時舒緩，其實只需三個簡單動作，就能拉伸伸展，無論打工仔長時間用電腦，或大人小朋友沉迷玩手機，都可以跟住做，快速鬆一鬆。

長遠而言，大家可以透過兩個練習強化肌肉，減輕拎重物後肩頸痠痛，包括進行「農夫行路」重力訓練，令身體驅幹挺直更穩定。同時，手肘Y字及W字動作激活肩胛骨，有助收緊肩胛骨，改善圓肩駝背，從而提升整體姿勢。

最後，丘教練更分享搬購物車的秘技，只要掌握一個小竅門，上落樓梯時即可省下五倍力，避免腰背痛。動作簡單易學，人人都能做到，讓日常生活更輕鬆自在。