煮食安全｜不鏽鋼廚具3至4年應更換？出現生鏽刮痕要即停用

不鏽鋼器皿是很多家庭廚房與日常飲食不可或缺的好幫手，從保溫杯、飯盒到炒鍋，市面上的不鏽鋼型號亦五花八門。台灣毒物科醫生揭密市面上常見200、300及400系列成分有異，並提醒200系列含有較多重金屬「錳」，若長期使用恐會造成錳中毒，有可能引致大腦神經退化疾病等一系列問題。TOPick挑選出6款安全不銹鋼煲，本港市面均有販售，供大家參考。

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海在YouTube頻道《健康1+1》中指出，市售不鏽鋼鍋具主要分為200、300及400系列。不同系列代表其成分也不同，一般來說數字愈高材料愈好，價格也自然較昂貴。顏主任解釋，關鍵在於不鏽鋼合金中的「鎳（Ni）」，由於「鎳」的原材料價格較高，因此有部分生產商會使用「錳」作代替品，生產出較平價的不鏽鋼鍋，但也因此產品會較劣質。而不鏽鋼中以200系列的錳含量為最高，醫學界表明如果長時間並頻繁接觸大量錳，有機會引發錳中毒，容易造成大腦神經退化疾病，例如柏金遜症等。

不鏽鋼廚具｜熱門型號成分大解密：304、316與200系列差在哪？

不鏽鋼之所以能耐腐蝕、不輕易生鏽，關鍵在於合金中添加的「鉻（Cr）」與「鎳」等金屬元素。以下是幾款比較熱門的型號，不同比例的調配，決定了不鏽鋼的穩定度與適用場景：

304不鏽鋼（食品級）： 化學結構含 18%鉻與8%鎳（常標示為18-8）。具備優良的耐腐蝕性與加工性，非常適合做為一般家庭的廚具、餐具與飲用水容器，是CP值極高且安全的首選。

316不鏽鋼（醫療級）： 化學結構含 18%鉻與10%鎳（常標示為18-10），並額外添加了 「鉬（Mo）」元素。鉬能大幅提升對酸鹼與鹽分的耐受度，特別適合盛裝咖啡、茶等鹼性或酸性飲品，抗蝕性與耐久度更上一層樓。

200系列不鏽鋼（隱藏風險不建議）： 由於「鎳」的金屬價格較昂貴，部分廠商會使用「錳（Mn）」來替代鎳。雖然成本較低、價格便宜，但其化學穩定性顯著較差，長期接觸酸鹼食物可能增加重金屬溶出風險，毒物專家強烈建議避免選購。

430不鏽鋼（具磁性）： 雖然防鏽能力略遜於304，但因具備良好的磁性與耐磨性，常被廣泛應用於刀具或部分感應爐適用的鍋具底座。

不鏽鋼廚具｜數字不一定愈高愈好 專家：不建議選購200系列

針對挑選不鏽鋼鍋具，顏主任表示「數字不一定愈高愈好」。他解釋，在400系列中以430數字最高、價格較貴，但通常在醫療用品上才會用到，故建議市民購買不鏽鋼鍋具時，可以挑選304或316，價錢相對親民，產品質素也較安全。

他補充，其實人體需要微量的錳以維持日常需求，一般可以從五穀雜糧、豆類、堅果等食物中攝取，但攝取過量恐致大腦神經退化疾病。他提醒市民不用過分擔心，並表示：不鏽鋼鍋一般只要不是200系列就好。

不鏽鋼廚具｜「不鏽鋼」也會生鏽！ 專家提醒3大使用禁忌

許多人誤以為不鏽鋼「永不生鏽」，但專家提醒，「不鏽」僅代表比一般鋼材更不易生鏽，若使用習慣不當或環境惡劣，依然會發生腐蝕與生鏽現象，要切記以下幾點：

切勿使用金屬鋼刷刷洗：刷洗時若使用鋼絲刷或菜瓜布硬質面，會破壞金屬表面的保護膜並留下劃痕，不僅容易藏污納垢，更可能導致內層金屬物質溶出。

避免極端環境與空燒：器皿應放置於乾燥通風處，避免長期日曬雨淋。若居住於靠海或高鹽分的潮濕區域，甚至可能不到3個月就會出現腐蝕；使用鍋具時也應避免乾燒，以免材質結構受損。

認明國家安全標示：購買時應選擇有信譽的品牌，並認明產品上標示的型號與國家安全檢驗標章，避免買到來源不明及標示不清的劣質品。

食用安全｜不鏽鋼廚具要換嗎？ 建議汰換週期與時機

即使正常使用且無明顯損壞，專家仍建議每３至４年定期更新不鏽鋼廚具。若在使用過程中發現以下情況，則應立即停止使用並更換：