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迪士尼的光影下拼湊的「家」
親子關係

迪士尼的光影下拼湊的「家」

學趣談Teen
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　　2026年8月21日，我帶領著數個寄養家庭，一同踏進了香港迪士尼樂園。這是我們參與香港迪士尼「社區共享計劃」的特別日子—寄養父母牽著自己的親生子女，以及來到家中寄養的小夥伴，一家人齊齊整整地走進了這座童話王國。
而我，有幸以社工的身份，見證了魔法發酵的奇蹟時刻。

 

魔法綻放：從拘謹到肆意的歡笑

 

　　在小鎮大街，繽紛的氣球在藍天中飄揚，空氣裡瀰漫著焦糖爆米花的香氣，耳邊傳來陣陣熟悉的歡快旋律。迪士尼彷彿有種神奇的魔力，能讓人瞬間卸下所有的戒備。

 

　　「嘩！是米奇老鼠呀！」

 

　　寄養兒童在看見花車巡遊駛來時，忍不住興奮地伸手高聲呼喊，眼睛被閃爍的光芒填滿。寄養家庭的姐姐興奮地拉起她的手，兩人並肩跑向路旁，跟著音樂歡快地搖擺身體。

 

　　那一刻，沒有「親生」與「寄養」的界限，也沒有過去家庭變故的陰影。在童話城堡前，他們就只是兩個純粹、快樂、被愛包圍著的孩子。

 

迪士尼的光影下拼湊的「家」

 

　　我站在不遠處，看著寄養家長與孩子們一起搭乘旋轉木馬，在歡樂的旋律中留下了一張張開懷大笑的合照；看著他們玩完小飛象後衝出出口時相視大笑，緊緊握著彼此的手。看到孩子從一開始的拘束，到後來主動牽起寄養家長的手肆意奔跑，那種由心而發的信任與快樂，融化了寄養家長照顧上的辛苦，也讓我這個社工感到無比欣慰。這個因為命運交集而組成的「臨時家庭」，在這一刻，擁有了最溫馨的家庭溫度。

 

感謝迪士尼：用愛點亮童年希望

 

　　這份難忘的溫暖與回憶，離不開香港迪士尼樂園的慷慨與用心。

 

　　作為前線社工，我深切感謝香港迪士尼樂園透過「社區共享計劃」捐贈門票，讓這些寄養家庭能夠有機會聚在一起，走進這座充滿歡笑的樂園。迪士尼所分享的不僅是一張門票、一次遊樂體驗，更是一份對社會弱勢群體的關懷，以及為這些經歷風浪的孩子們補上一段無憂童年記憶的溫暖心意。

 

　　這份禮物，讓寄養兒童感受到了來自社會的接納與關懷，也給了寄養家長一個極為寶貴的契機—在輕鬆快樂的氛圍中打破心防，與孩子建立起更深厚的信任與情感連結。這對於我們推進寄養服務的情感修復工作，帶來了難以估量的正面影響。

 

迪士尼的光影下拼湊的「家」

 

讓愛延續，陪伴每個生命快樂長大

 

　　夜幕低垂，城堡上空的煙花與光影交織成最璀璨的夜空。孩子依偎在寄養媽媽的身旁，手裡緊緊握著迪士尼的紀念玩偶，眼角還帶著玩累後的倦意，嘴角卻掛著甜甜的微笑。

 

　　寄養家庭的旅程或許有期限，但今天在迪士尼樂園裡採集的歡笑與愛，將會化為孩子成長路上最堅固的盾牌。

 

　　感謝迪士尼，用魔法為這些孩子點亮了童年；也希望這份社會的善意能如樂園裡的煙花一般，綻放在更多需要光亮的心靈之中，讓每一個孩子，都能在愛的圍繞下，勇敢而快樂地長大。

 

Tags:#親子關係
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