失智症︱空氣污染超標增失智症風險，孤獨和聽力衰退成隱形危機，解讀世衛最新失智症預防指南

世界衛生組織今年七月發布的最新失智症預防指南，帶出一個好消息：高達四成五的失智症風險，掌握在我們手中。即是說，將近一半的命運，原來可以改寫。

這份指南一口氣點名了吸煙、飲酒、社交孤立、缺乏運動、空氣污染，還有高血壓、糖尿病等一大串「熟口熟面」的風險因素。關注健康的人對這些名字絕不陌生——以前是心臟病和中風的搭檔，如今連失智症也跟它們攀上了關係。但最令我注意的，是世衛首次將「空氣污染」正式列入失智症可改變風險因素。以往談預防失智，我們總是圍繞「多動腦、多社交、健康吃」，如今連呼吸的空氣也變成關鍵變數。失智症，原來關空氣質素差的事！

當空氣中的PM2.5超標，那些比頭髮絲還細三十倍的微小顆粒，可以直接穿透血腦屏障闖入大腦。它們一進去就不客氣：引發神經發炎、製造氧化壓力，同時損害腦部微血管功能，令血流供應受阻，神經元長期缺氧。英國一項追蹤十年的研究證實，PM2.5濃度每增加一個四分位間距，「全因失智症」風險便上升百分之五。換句話說，我們吸進去的每一口髒空氣，都在為若干年後的大腦埋下計時炸彈。

除了空氣污染，孤獨和聽力損失也被世衛點名，成為隱形的大腦認知退化幫兇。一個在疏離都市中愈來愈普遍，另一個則靜悄悄剝奪大腦接收聲音刺激的機會。社交孤立令認知刺激減少，加速大腦神經連接的退化；未經矯正的聽力損失則迫使大腦耗費過多資源去「聽清楚」，無力再處理更高階的理解與記憶。三個兇手，從環境、情感、感官三個維度聯手侵蝕我們的大腦儲備。

這份指南發出一個明確訊號：預防失智的戰場，已經從個人生活習慣擴大到居住環境與社會連結。孤獨不只影響心情，它直接影響大腦；聽力衰退不是老化的必然，它剝奪的是大腦維持活躍的重要輸入；空氣差不止傷肺，它正在慢性侵蝕你的記憶中樞。

霧霾日子，減少戶外暴露，出門戴合適口罩，室內可考慮空氣淨化器。中年後定期檢查聽力，有需要時別抗拒助聽器。主動維繫人際網絡，即使只是一週一次與朋友見面，都是對大腦的投資。這些行動或許聽起來不夠華麗，不夠「勁」，但它們有效——而且是我們能力範圍內做得到的事。失智症不是命定的詛咒，而是生活方式的累積。我們吸進去的空氣、疏遠的人際關係、放任不管的衰退聽力，全部都在為若干年後的大腦寫劇本。想改寫晚年患失智症的結局，為時不晚，因有幾乎一半的風險，掌握在我們手裏。