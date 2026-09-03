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燕窩與牛奶︱燕窩補品滋陰人人啱食？腸胃消化不良長期飲牛奶易濕聚，中醫談食用宜忌
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燕窩與牛奶︱燕窩補品滋陰人人啱食？腸胃消化不良長期飲牛奶易濕聚，中醫談食用宜忌

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　近日連續聽到兩個客人說，吃了牛奶燕窩，之前想說一說燕窩此物，終於有個契機話說這兩位客人不同日子來到，都表現出腸胃垃圾頗多之舌象（濕邪聚於中焦）。有來看過我都知，醫師很八卦成日問最近或昨日吃過甚麼，但他們告知的食物，也沒有甚麼奇怪。然後我就在叩案自問，究竟何解食得清淡沒犯戒，卻有如此濕象。

 

　　接著，他們都忽然彈出了一句「牛奶加燕窩食唔食得架？」聽到之後我就醒了，這些補品在記憶中不屬於正餐，常常被忽略，我也沒有特意問補品。

 

　　以藥性來說，燕窩是一項很珍稀的藥/食品，屬於滋陰類，即是會增加津液在身體的傾向。在其中又為少數能滋脾陰的品項，能滋脾陰的還有冰糖、山藥（詳見《不居集》），所以燕窩對我來說，是一味好好的中藥，不過使用上較麻煩，但聽客人說現在有即食燕窩，我又應該要試一下，這麼方便的東西。

 

　　牛奶，客人都知我常叫人少飲，因為牛奶亦具滋陰補血的用途。元朝名醫朱丹溪先生，就記錄一醫案，吩咐一位陰虛血少的病人，住在奶牛棚中，每日臥飲鮮牛乳數日以治其陰血不足。同理，腸胃消化不良而長服牛奶或燕窩，就會高機率引起濕聚中焦的情況。

 

　　客人很喜歡問咩時候啱食，因為家中買了又想消耗不想浪費，然後我會答身體有需要先食。這種有需要的情況，就是陰虛而無濕邪，脾胃又能受納的狀態。這狀態如何得知？診症時間不夠，未能詳解，不如回去速速處理或轉贈他人來得省時省心。結果客人抓抓頭，就似懂未懂的照做了。

 

　　總之，我不會亂說。當然有些人會說燕窩買了轉贈多浪費，然後一口氣快快吃完。這種狀態是業力，非我能力所及，喜歡吃就吃吧，反正身體是你的。

 

　　有人說李醫師常叫人戒口，很可怕。另一面廂，我又求人有些東西要多吃時，他們卻未必跟得到。例如有些虛弱體質者，我會建議飲滴雞精，有些三日一包，有些七日一包。不要以為叫客人飲補品很容易，在心態上不是自己想去買的，通常會覺得好貴而不願進行。我常說一包四十元，當飲杯珍珠奶茶吧，又不用自己大事張羅處理製作滴雞精。所以很多時，戒與不戒，和內心想與不想成直接關係。

 

　　想與不想，又與信不信服有關係。有些客人第一次來，關係未建立得深，我直接跟他說，這些是大眾試過的經驗，這些吃了不舒服的風險較高，你不能接受的話，可以繼續吃，或多吃，看看身體反應，如果無事就來分享給我或大家聽，有事你就自己同身體解釋。

 

　　然後時日過去，客人回來覆診，都能說出身體吃了甚麼會有這個反應，那個反應，都謹慎吃，或避開，或那個吃了很舒服，便會多吃。這是最直觀和個體化的身體建議，無論人在香港，或是外地，都一樣受用。

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所

Tags:#燕窩#牛奶#滋陰#腸胃#消化不良#濕聚#中醫#食用宜忌#補品
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