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跨越年齡的圍牆，兒童之家孩子之間的隱形連結
親子關係

跨越年齡的圍牆，兒童之家孩子之間的隱形連結

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　　在兒童之家的飯桌上，同時坐著咿呀學語的四歲小妹妹，和已經在準備文憑試的十八歲大哥哥。這樣的畫面，外人看來或許有些奇特，甚至難以想像，一個屋簷下，年齡相差十四年的孩子們，要如何真正成為的伙伴？他們喜歡的東西南轅北轍，四歲的孩子還在迷戀超人與卡通，十八歲的少年已經在思考公開試放榜後的前路，中間夾著小學生、初中生、正值反叛期的中學生。興趣不同，話題不同，連作息也不同。這正是兒童之家日常裏，最真實也最不易察覺的課題。

 

　　清晨的兒童之家，總是先響起年幼孩子的腳步聲。他們早早醒來，追逐嬉鬧，把客廳當作遊樂場。稍大的孩子則暗地賴在床上多睡片刻，起來後埋首於課外活動及與同學聯絡。至於年紀最大的，常是深夜還亮著燈，對著書本準備測驗，又或是戴著耳機，把自己安放在外人難以進入的世界裏。表面看來，這是幾群互不相干的孩子，各自生活在相同空間，卻鮮少交集。若任由這種疏離發展下去，兒童之家很容易變成一個個孤島的集合，而非「兒童之家」。

 

　　於是，「正/代家長」與社工便成了搭橋的人。他們深知，不能強迫十六歲的少年蹲下來陪四歲孩子玩積木，也不能要求剛學會走路的孩子安靜聽哥哥姐姐述說音樂如何編曲。年齡的差異真實存在，勉強拉近只會適得其反。真正有效的方法，往往是找到孩子們之間那條看不見的連結，讓大的孩子找到被需要的位置，讓小的孩子找到被照顧的安全感。

 

跨越年齡的圍牆，兒童之家孩子之間的隱形連結

 

　　家舍裏曾經有一個的傳統，叫「大帶小」時段。每逢假日午後，「家長」會安排年紀較大的孩子，各自認領一兩個年幼的弟妹，做一件簡單的事，可能是砌拼圖，可能是在窗旁種小草，也可能只是讀圖畫書。起初，不少青少年是抗拒的。畢竟正值渴望獨立、追求自我空間的年紀，誰願意把假期花在照顧小孩子身上？但「家長」沒有放棄，反而換了說法，不說「照顧」，而說「你來當導師」。

 

　　其中有位少年，原本沉默寡言，甚少與人交流，卻在得知自己「教」的是剛入住、對環境充滿戒心的六歲男孩後，漸漸展現出從未有人見過的一面。他從最基本的認字卡開始，逐張逐張地教，又找來舊玩具車，陪男孩在地上玩。幾個月後，小男孩開始會主動拉著少年的衣角，喊他「哥哥」。而那位少年，也在這段關係裏找到了久違的價值感，他發現原來自己也可以是別人依靠的對象，原來自己的存在，對另一個生命而言如此重要。後來他升讀大學，選了社會工作，他說，那個總愛拉著他衣角的男孩，是他選擇這條路最初的原因。

 

　　這樣的連結，並非一蹴而就，也並非每個宿生都能如此順利。有的少年始終無法融入，有的孩子之間仍會爭執、冷戰，甚至互相看不順眼。「家長」與社工也不會勉強每個人都要建立親密深厚的關係，職員明白，家人之間本來就有親疏遠近，不必強求所有孩子都親如姐妹兄弟。他們能做的，是持續創造機會，一頓精心的晚飯，全家舍出動的旅行，生日會上的驚喜，讓不同年齡的孩子，在共同經歷中，慢慢認識彼此，慢慢學會體諒。

 

　　除了「大帶小」，家舍也會善用每個孩子的專長，讓年齡不再是唯一的分野。擅長畫畫的少女，會在家舍教弟妹調色。熱愛籃球的少年，週末帶著小男生在球場上奔跑。連年紀最小的孩子，也有機會在家舍聚會上分享自己種的小盆栽，得到哥哥姐姐的掌聲。當每個人都能在群體中找到自己的角色，年齡的差距便不再是隔閡，反而成了互補，大的孩子學會照顧與承擔，小的孩子學會信任與依賴，而這正是真正的家庭該有的模樣。

 

　　兒童之家從來不是完美無瑕的地方。這裏的孩子帶著各自的故事而來，年齡不同，性格不同，連傷痕的深淺也不盡相同。但正是「家長」與社工日復一日的用心經營，才讓這群本來毫無血緣關係的孩子，在磕磕碰碰中，漸漸長成了伙伴。或許，家從來就不是靠年齡去定義，而是靠每天的陪伴、兒童的需要被肯定，慢慢堆疊而成。在這片隱於喧囂之外的角落，不同年齡的生命交織在一起，靜靜地，寫下屬於他們自己的成長故事。

 

Tags:#親子關係
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