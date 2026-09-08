歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
十二月
西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》 西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
節慶活動 文化藝術
西九文化區戲曲中心｜ 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇，AIA呈獻《內有惡戀》
推介度：
04/12/2026 - 26/12/2026
15
十月
旺角麥花臣場館｜三叔公園2026全新Talk Show 《膠級大人》 旺角麥花臣場館｜三叔公園2026全新Talk Show 《膠級大人》
節慶活動 商場活動
旺角麥花臣場館｜三叔公園2026全新Talk Show 《膠級大人》
推介度：
15/10/2026 - 18/10/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
睡前拉筋｜久坐小腹突出腰痠痛？日本媽媽分享3招伸展放鬆髖關節助入睡
健康Tips
瘦身大法
運動

睡前拉筋｜久坐小腹突出腰痠痛？日本媽媽分享3招伸展放鬆髖關節助入睡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　久坐辦公室讓你感到下腰痠痛、小腹突出，甚至晚上失眠難入睡嗎？這很可能是「骨盆傾斜」發出的健康警訊！近日，一名日本媽媽在社交平台分享一套「睡前1分鐘伸展拉筋操」正爆紅網絡，只需在床上完成3個簡單動作，就能有效放鬆緊繃的髖關節、矯正骨盆體態，還能改善下腹凸出問題。

 

睡前拉伸︱為什麼需要做睡前髖關節伸展？

 

　　現代都市人長期久坐不動、姿勢不良，極易導致髖關節周圍肌群僵硬與骨盆前傾（歪斜）。骨盆歪斜不僅會造成視覺上的「下腹突出（假肚腩）」與「假胯寬」，還會增加下背負擔，影響夜晚的睡眠品質。

　　而透過睡前適度的下肢與髖關節拉筋，能幫助身體：

 

1. 釋放腰椎與骨盆壓力：解除一整天的累積緊張感。

 

2. 切換副交感神經：讓大腦進入放鬆狀態，解決入睡困難。

 

3. 優化體態與血液循環：改善下半身水腫，順暢內臟活動。

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前1分鐘拉筋操」3組動作教學

 

　　IG@lana__stretch 分享這套伸展運動，非常適合直接在床上進行，每組動作於睡前各做 10 次，過程中保持呼吸順暢，體感以「舒適、輕微拉伸感」為原則即可。

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前拉筋操」每日1分鐘改善骨盆前傾　3招收小腹舒緩背痛改善失眠

動作一：仰臥盤腿擺動，放鬆髖關節。

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前拉筋操」每日1分鐘改善骨盆前傾　3招收小腹舒緩背痛改善失眠

動作二：抱腿拉伸臀肌，舒緩臀部與下背，改善骨盆傾斜。

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前拉筋操」每日1分鐘改善骨盆前傾　3招收小腹舒緩背痛改善失眠

動作三：單腿跨放輕擺（靈活腰髖）

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前拉筋操」每日1分鐘改善骨盆前傾　3招收小腹舒緩背痛改善失眠

此動作可改善失眠問題。

 

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前拉筋操」每日1分鐘改善骨盆前傾　3招收小腹舒緩背痛改善失眠

每組動作於睡前各做10次，過程中保持呼吸順蜴。

 

動作一：仰臥盤腿擺動（放鬆髖關節）

  • 做法：平躺於床上，雙腳腳底相對呈盤腿姿勢，將雙腿輕柔地上下小幅擺動。
  • 重點提示：過程中務必保持腰部平貼床面，避免腰部過度反弓或拱起。

 

動作二：抱腿拉伸臀肌（舒緩臀部與下背）

  • 做法：仰臥，將一側腳踝架於另一側膝蓋上（呈蹺腳姿勢），雙手抱住底部的膝蓋或大腿後側，輕輕向胸口方向拉近。
  • 重點提示：感受到臀部深層肌群有適度拉伸感即可停止，兩邊交替進行。

 

動作三：單腿跨放輕擺（靈活腰髖）

  • 做法：一條腿自然伸直，將另一條腿跨放於伸直的大腿上方，輕柔地左右擺動膝蓋。
  • 重點提示：動作保持放鬆，藉由擺動帶動髖關節周圍肌群放鬆。

 

睡前拉伸︱精準鍛鍊「深層髂腰肌」改善骨盆傾斜及腰椎代償

 

　　物理治療師指出，這套在仰臥姿勢下進行的髖關節屈伸訓練，能精準鍛鍊到核心樞紐——深層髂腰肌（Iliopsoas）：

 

  • 穩定骨盆與脊椎：良好的髖屈肌控制能防止骨盆過度前後傾斜與腰椎代償，維持關節瞬間旋轉中心（PICR）的精確滑動，讓體態自然挺拔。
  • 優化呼吸與循環：解剖學上，髂腰肌向上連結至橫膈膜。訓練好髂腰肌的動態控制，能間接優化橫膈膜升降與腹內壓，促進腸胃內臟蠕動及血液循環。

 

睡前拉伸︱常見問題 FAQ

 

Q1: 每天做這套拉筋操真的能瘦小腹嗎？

A: 如果你的「小腹突出」是因為骨盆前傾導致內臟往前推，這套動作能透過矯正骨盆位置，達到「目測小腹平坦」的效果；但若腹部脂肪較厚，仍需配合飲食控制與有氧運動來體脂減重。

 

Q2: 做伸展時腰部會痠痛是正常的嗎？

A: 不正常。如果在做動作時感到腰痛，通常是腰部離床過高（腰椎過度反弓）導致腰肌代償。請務必在動作過程中將肚臍微收，保持下背平貼床面。

 

Q3: 小腹一直凸出來，還有其他可能的原因嗎？

A: 除了姿勢不良與骨盆前傾外，小腹突出也可能與腸胃脹氣、便秘有關。若女性伴隨月經量異常、經痛或短期內腹部快速隆起，亦需警惕子宮肌瘤、卵巢囊腫等婦科問題，建議及時就醫檢查。

 

Tags:#睡前拉伸#骨盆前傾#收小腹#假肚腩#髖關節伸展#舒緩腰痛#改善失眠#體態矯正#髂腰肌#減肥
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康｜《愛回家》陳浚霆法國行山遭昆蟲叮咬 全身出紅疹兼舌頭腫脹 回港後即入院
更多健康解「迷」文章
名人健康｜《愛回家》陳浚霆法國行山遭昆蟲叮咬 全身出紅疹兼舌頭腫脹 回港後即入院
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處