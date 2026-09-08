睡前拉筋｜久坐小腹突出腰痠痛？日本媽媽分享3招伸展放鬆髖關節助入睡

久坐辦公室讓你感到下腰痠痛、小腹突出，甚至晚上失眠難入睡嗎？這很可能是「骨盆傾斜」發出的健康警訊！近日，一名日本媽媽在社交平台分享一套「睡前1分鐘伸展拉筋操」正爆紅網絡，只需在床上完成3個簡單動作，就能有效放鬆緊繃的髖關節、矯正骨盆體態，還能改善下腹凸出問題。

睡前拉伸︱為什麼需要做睡前髖關節伸展？

現代都市人長期久坐不動、姿勢不良，極易導致髖關節周圍肌群僵硬與骨盆前傾（歪斜）。骨盆歪斜不僅會造成視覺上的「下腹突出（假肚腩）」與「假胯寬」，還會增加下背負擔，影響夜晚的睡眠品質。

而透過睡前適度的下肢與髖關節拉筋，能幫助身體：

1. 釋放腰椎與骨盆壓力：解除一整天的累積緊張感。

2. 切換副交感神經：讓大腦進入放鬆狀態，解決入睡困難。

3. 優化體態與血液循環：改善下半身水腫，順暢內臟活動。

睡前拉伸︱日本爆紅「睡前1分鐘拉筋操」3組動作教學

IG@lana__stretch 分享這套伸展運動，非常適合直接在床上進行，每組動作於睡前各做 10 次，過程中保持呼吸順暢，體感以「舒適、輕微拉伸感」為原則即可。

動作一：仰臥盤腿擺動，放鬆髖關節。

動作二：抱腿拉伸臀肌，舒緩臀部與下背，改善骨盆傾斜。

動作三：單腿跨放輕擺（靈活腰髖）

此動作可改善失眠問題。

每組動作於睡前各做10次，過程中保持呼吸順蜴。

動作一：仰臥盤腿擺動（放鬆髖關節）

做法：平躺於床上，雙腳腳底相對呈盤腿姿勢，將雙腿輕柔地上下小幅擺動。

重點提示：過程中務必保持腰部平貼床面，避免腰部過度反弓或拱起。

動作二：抱腿拉伸臀肌（舒緩臀部與下背）

做法：仰臥，將一側腳踝架於另一側膝蓋上（呈蹺腳姿勢），雙手抱住底部的膝蓋或大腿後側，輕輕向胸口方向拉近。

重點提示：感受到臀部深層肌群有適度拉伸感即可停止，兩邊交替進行。

動作三：單腿跨放輕擺（靈活腰髖）

做法：一條腿自然伸直，將另一條腿跨放於伸直的大腿上方，輕柔地左右擺動膝蓋。

重點提示：動作保持放鬆，藉由擺動帶動髖關節周圍肌群放鬆。

睡前拉伸︱精準鍛鍊「深層髂腰肌」改善骨盆傾斜及腰椎代償

物理治療師指出，這套在仰臥姿勢下進行的髖關節屈伸訓練，能精準鍛鍊到核心樞紐——深層髂腰肌（Iliopsoas）：

穩定骨盆與脊椎： 良好的髖屈肌控制能防止骨盆過度前後傾斜與腰椎代償，維持關節瞬間旋轉中心（PICR）的精確滑動，讓體態自然挺拔。

良好的髖屈肌控制能防止骨盆過度前後傾斜與腰椎代償，維持關節瞬間旋轉中心（PICR）的精確滑動，讓體態自然挺拔。 優化呼吸與循環：解剖學上，髂腰肌向上連結至橫膈膜。訓練好髂腰肌的動態控制，能間接優化橫膈膜升降與腹內壓，促進腸胃內臟蠕動及血液循環。

睡前拉伸︱常見問題 FAQ

Q1: 每天做這套拉筋操真的能瘦小腹嗎？

A: 如果你的「小腹突出」是因為骨盆前傾導致內臟往前推，這套動作能透過矯正骨盆位置，達到「目測小腹平坦」的效果；但若腹部脂肪較厚，仍需配合飲食控制與有氧運動來體脂減重。

Q2: 做伸展時腰部會痠痛是正常的嗎？

A: 不正常。如果在做動作時感到腰痛，通常是腰部離床過高（腰椎過度反弓）導致腰肌代償。請務必在動作過程中將肚臍微收，保持下背平貼床面。

Q3: 小腹一直凸出來，還有其他可能的原因嗎？

A: 除了姿勢不良與骨盆前傾外，小腹突出也可能與腸胃脹氣、便秘有關。若女性伴隨月經量異常、經痛或短期內腹部快速隆起，亦需警惕子宮肌瘤、卵巢囊腫等婦科問題，建議及時就醫檢查。