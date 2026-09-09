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不吃早餐容易出現身體機能失調！麥皮、烚蛋都不適合！中醫推介5款早餐食物
養生Tips

不吃早餐容易出現身體機能失調！麥皮、烚蛋都不適合！中醫推介5款早餐食物

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　這是頗為關鍵的一餐，相較午、晚餐，早餐最為重要，晚餐重要性相對較低。

 

　　早餐的重要性，是一段長時間休息後的第一餐。身體仰賴此一餐作灌溉全身，像冰封一段時間之後，融化白色大地的太陽熱力，這種熱力若然不夠，萬物不能順利解封，身體機能會隨之停滯，出現機能失調（例如肢體晨僵，鼻敏感，頭暈等等）。

 

　　早餐很重要，但因為時間或金錢所限，會選擇略而不食，久而久之成為習慣。「不吃都能工作，吃早餐幹甚麼？清減一下不好嗎？」這種吃不吃的選擇，視乎身體儲備是否充足而言。

 

　　將早餐比喻為出糧，你每分每秒都在期待的時刻，打開銀行戶口竟然發然沒有收到錢，然後老闆跟你說你今個月先不出糧，照樣工作吧！你似懂非懂的繼續工作，因為銀行仍有儲備，生活尚可，但隨時日過去，銀行沒錢了，公司照樣不出糧，結果你辭職，公司的運作受到影響，然後老闆問：點解公司運作有問題，員工點解會走呢...

 

　　又有一種情況，很乖吃早餐，身體仍有不妥，這是關於進食種類：麥皮，牛奶，烚蛋，牛油果，西式麵包，果醬，花生醬，奶茶，咖啡... 都是難消化或營養不足的常見例子。

 

　　就像出糧準時，但不是出現金而是出超市禮券（仲可能係本地無分店的外國超市禮券），員工要非常迂迴將禮券變做現金以作生活，當中折騰之成本，不務正業，令身體無法好好正常工作，從而出現問題。

 

　　「點解呢個無營養，明明好健康... 」從結果論，你身體不舒服，就是不對。不是醫師說食物不對就不對，醫師沒有神力，不能賦與食物好與壞，而是基於事實反映出真的暫時不適合你。就算你爭論戰勝過醫師，你吃下去會不舒服的情況並不會改變，無可爭辯。（近來有些新客人在戒口解說環節，嘗試討論平時吃慣的早餐，我會立刻說你可以繼續吃，我收了診金繼續說，信不信由你，戒口的建議是基於客人的痛苦經歷而成。有些人戒口當時沒有留心，事後短訊問我，我也不回答，一來在紙上寫好了符號意義，二來短訊只回答很急的情況。）

 

　　至於推介的早餐，以易消化為主。蒸饅頭、菜肉包、蒸飯、飯糰、湯麵（無添加麵品），或煮一頓飯。有些客人對於早餐吃飯有點錯愕，日本人就是早餐吃飯，以前讀書時期，家母也是每天準備新鮮飯菜做早餐，非常辛苦，但脾胃與精神變得非常之好，至今都非常感謝其勞苦。又有些客人說家中及工作環境沒有相關食物可供選購，這非我所能解決，而是你要解決，又不是要你找天山雪蓮，深海海馬一對，幼年螳螂做藥引... 我思考很久，蒸包等食物在香港難準備嗎？也不是吧。

 

　　說了一大堆，還是抓不著頭腦的有以下兩種要點可供參考：

 

　　1.    身體出現不適，素來沒有吃早餐，嘗試改回吃早餐；若症狀減輕，代表做對了。

　　2.    身體不適，有吃早餐習慣，更改食物種類一星期，若症狀減輕或改變，即與食物種類或牌子相關，花點時間自己找出犯人。

 

　　希望大家明白，身體正常運作是需要正常支薪，不要做無良僱主，沒有勞工署會介入，只有集體罷工，99%結果都是要跪低，雙手高舉薪金求員工繼續幫忙！但有些情況員工會記仇不賣你帳，執意辭職，這就是複雜及病重的情況了。

 

Tags:#早餐#中醫#蒸饅頭#菜肉包#蒸飯#飯糰#麥皮#牛奶#烚蛋#牛油果#麵包#奶茶#咖啡
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