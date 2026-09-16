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湯水宜忌︱患病要戒中藥材湯水？中醫解讀藥材具偏性，用量配搭需謹慎
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湯水宜忌︱患病要戒中藥材湯水？中醫解讀藥材具偏性，用量配搭需謹慎

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　通常客人有疾，都吩咐不要煲湯。需要的藥材，在處方已經包含了，不需要額外再加。

 

　　有些客人是家中主廚，不煲湯會覺得全家人缺少營養，我會答︰你的家人我不清楚，飲湯沒有意見，但今天你來到，清楚當下的體質，不喝最好。

 

　　有些人會就此罷休，乖乖收手，有些人會再三追問為甚麼之類…會歸因大家對於「中藥」的敬畏不足。

 

　　西藥的教育很好，大家都知不能多吃。但中藥曾在多年前不流行時，很多時會以「副作用少」作特點。但是副作用少，不是完全沒有，而且中藥很多種，有輕有重，有緩有急，是要學懂才能用的

 

　　「湯我經常煲來飲，沒大事的」，當飲到有事的時候就麻煩了。這種慢慢浮現的偏性是極需謹慎，平凡如山藥（懷山），芡實，蓮子，皆有偏性，就像車子慢慢向左駛，總會撞到山。

 

　　有人會答︰到時我向右駛或改駛中線就可以啦。是的，懂的話其實不用擔心，知道藥材湯幾時停（行中線），或者如何補救用藥失誤（向右駛），是涉及不少中醫及用藥理論，懂得就最好，但懂得的話又應該不會亂煲湯（至少我教過的中醫助理都很乖，沒有亂來，因為對藥材有了解，不是善男信女）

 

　　不論是一碗湯，或是一碗藥，在中醫眼中都是一樣，有所偏性。用的份量要謹慎，不能太多，亦不能太少，配搭有所講究。例如咕嚕肉，青椒多過肉，就變了咕嚕青椒。湯灼菜心可以配蠔油，但配咖哩就有點奇怪。泡飯可以用茶，用湯，但最好不要用咖啡。這種感覺，就是聽到或見到客人的湯水配搭的感覺。

 

　　我對中藥有所敬畏，視之如猛獸。假若有一天我要做拷問官，施加嚴刑，一定會用湯水︰有濕疹就煲海鮮濃湯，加兩打鮑魚給他飲；有胃痛就請他食十二隻大閘蟹加膏蟹；鼻敏感，羅漢果加無花果，越濃越好。

 

　　雖然是十分殘忍，但是很多家庭都在重覆上映著此戲法，為的是「親情」。但愛你變了害你，這種「業」，若解不透的話，只好慢慢還，同時也可憐世間的藥材。

 

Tags:#湯水#中藥材#中醫
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