精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

開學本來是重新適應作息、課堂和同學相處的時候，但對部分青少年來說，校門並不只是上課的地方，而是每天要面對壓力的起點。有些子女在家中表現如常，一到早上準備出門便哭泣、肚痛，甚至苦苦哀求不要返學。家長可能以為這只是「扭計」或不習慣，其實孩子的情緒反應，可能正在傳達一些他未能用說話表達的焦慮。作為精神科專科醫生，我想提醒家長，先理解背後原因，比急於責備或貼標籤更重要。

先分清正常緊張與持續焦慮

短時間感到緊張，未必代表孩子患上焦慮症。轉換作息、暫時離開熟悉的家庭環境，或重新面對同學及課業，都可能令孩子不安。醫院管理局指出，測驗、考試、認識新朋友及小組匯報等情境，都可能令人感到焦慮；正常的焦慮通常會隨著情境過去而逐步下降。

可是，如果孩子在壓力或危機過後仍長時間處於擔心狀態，並且影響上學、學業、睡眠、社交或家庭溝通，便值得進一步了解，而不應只用「不夠乖」或「太脆弱」去解釋。

因此，我通常會建議家長同時觀察身體、想法和行為三方面。身體上，孩子可能反覆表示頭痛、肚痛、心跳加快、呼吸急促或肌肉繃緊；想法上，可能不斷預期會發生很嚴重的壞事，擔心被同學取笑、答錯問題，或認為自己無論如何都做不好；行為上，則可能拖延出門、逃避課堂、拒絕參與活動，或者過分依賴家長陪伴。單一表現並不能用來自行判斷疾病，重點是看情況是否持續、是否反覆出現，以及是否妨礙原本的生活功能。醫管局亦指出，焦慮可同時涉及身體反應、想法及行為。

孩子哭著不返學，家長第一步要做甚麼？

當孩子每天早上哭著不想返學，家長第一步可以是承認他的感受，而不是立即說「有甚麼好怕」或「人人都要返學」。家長可以平靜地說：「我見到你今朝好辛苦，返學有一部分令你很不安，我們慢慢找出原因。」待孩子情緒稍微穩定後，再用較具體的方式了解困難，例如是害怕離開父母、擔心同學相處、怕被老師提問，還是對功課追不上感到無助。問題一次不宜問太多，亦不要在孩子最激動時追問細節。

在日常安排上，家長可與子女一起建立較可行的早上流程，例如前一晚準備書包和校服，將出門前的步驟寫成簡單清單，並預留足夠時間，減少匆忙帶來的額外壓力。若孩子願意，也可與班主任、輔導老師或學校社工溝通，讓學校知道他面對的困難。家長的目標不是替孩子消除所有不安，而是讓他知道有人願意陪他逐步面對。

至於是否應該讓孩子暫時留在家中，則要視乎具體情況，不能一概而論。短暫休息有時可以讓孩子恢復情緒，但如果每次一感到不安便完全逃避，孩子可能更相信學校是「無法面對」的地方，日後回校的阻力反而增加。因此，我會建議家長先了解焦慮程度及背後原因，並與學校和合適的專業人士商討較平穩的過渡安排，而不是單靠責罵或強行拉扯。

何時需要求助？留意學業、睡眠及情緒變化

如果拒絕返學或哭泣情況持續，焦慮明顯影響睡眠、飲食、學業、社交或家庭生活，便應尋求專業評估。世界衞生組織指出，全球約每七名10至19歲青少年便有一人經歷精神健康問題；焦慮症是這個年齡層常見的情緒障礙之一，亦可能影響上學及學業，但這是全球估算，不能直接套用到個別香港家庭或自行作出診斷。如果孩子提及傷害自己、對未來感到絕望，或情緒突然急劇惡化，家長應盡快尋求即時醫療協助。

我想對家長說，孩子在校門前流淚，不代表他故意為難家人，也不代表家長做得不夠好。及早聆聽、與學校合作，並在需要時尋求精神科醫生、臨床心理學家或其他合適專業人士的協助，往往比等待問題自行消失更穩妥。理解不是縱容，而是陪孩子找回面對校園生活的力量。

資料來源

醫院管理局：焦慮症

World Health Organization：Mental health of adolescents