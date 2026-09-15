歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因
情緒病
精神病
醫生解說

精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:精神科專科張凱棋醫生

　　開學本來是重新適應作息、課堂和同學相處的時候，但對部分青少年來說，校門並不只是上課的地方，而是每天要面對壓力的起點。有些子女在家中表現如常，一到早上準備出門便哭泣、肚痛，甚至苦苦哀求不要返學。家長可能以為這只是「扭計」或不習慣，其實孩子的情緒反應，可能正在傳達一些他未能用說話表達的焦慮。作為精神科專科醫生，我想提醒家長，先理解背後原因，比急於責備或貼標籤更重要。

 

先分清正常緊張與持續焦慮

 

　　短時間感到緊張，未必代表孩子患上焦慮症。轉換作息、暫時離開熟悉的家庭環境，或重新面對同學及課業，都可能令孩子不安。醫院管理局指出，測驗、考試、認識新朋友及小組匯報等情境，都可能令人感到焦慮；正常的焦慮通常會隨著情境過去而逐步下降。

　　可是，如果孩子在壓力或危機過後仍長時間處於擔心狀態，並且影響上學、學業、睡眠、社交或家庭溝通，便值得進一步了解，而不應只用「不夠乖」或「太脆弱」去解釋。

　　因此，我通常會建議家長同時觀察身體、想法和行為三方面。身體上，孩子可能反覆表示頭痛、肚痛、心跳加快、呼吸急促或肌肉繃緊；想法上，可能不斷預期會發生很嚴重的壞事，擔心被同學取笑、答錯問題，或認為自己無論如何都做不好；行為上，則可能拖延出門、逃避課堂、拒絕參與活動，或者過分依賴家長陪伴。單一表現並不能用來自行判斷疾病，重點是看情況是否持續、是否反覆出現，以及是否妨礙原本的生活功能。醫管局亦指出，焦慮可同時涉及身體反應、想法及行為。

 

精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

 

孩子哭著不返學，家長第一步要做甚麼？

 

　　當孩子每天早上哭著不想返學，家長第一步可以是承認他的感受，而不是立即說「有甚麼好怕」或「人人都要返學」。家長可以平靜地說：「我見到你今朝好辛苦，返學有一部分令你很不安，我們慢慢找出原因。」待孩子情緒稍微穩定後，再用較具體的方式了解困難，例如是害怕離開父母、擔心同學相處、怕被老師提問，還是對功課追不上感到無助。問題一次不宜問太多，亦不要在孩子最激動時追問細節。

　　在日常安排上，家長可與子女一起建立較可行的早上流程，例如前一晚準備書包和校服，將出門前的步驟寫成簡單清單，並預留足夠時間，減少匆忙帶來的額外壓力。若孩子願意，也可與班主任、輔導老師或學校社工溝通，讓學校知道他面對的困難。家長的目標不是替孩子消除所有不安，而是讓他知道有人願意陪他逐步面對。

　　至於是否應該讓孩子暫時留在家中，則要視乎具體情況，不能一概而論。短暫休息有時可以讓孩子恢復情緒，但如果每次一感到不安便完全逃避，孩子可能更相信學校是「無法面對」的地方，日後回校的阻力反而增加。因此，我會建議家長先了解焦慮程度及背後原因，並與學校和合適的專業人士商討較平穩的過渡安排，而不是單靠責罵或強行拉扯。

 

精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

 

何時需要求助？留意學業、睡眠及情緒變化

 

　　如果拒絕返學或哭泣情況持續，焦慮明顯影響睡眠、飲食、學業、社交或家庭生活，便應尋求專業評估。世界衞生組織指出，全球約每七名10至19歲青少年便有一人經歷精神健康問題；焦慮症是這個年齡層常見的情緒障礙之一，亦可能影響上學及學業，但這是全球估算，不能直接套用到個別香港家庭或自行作出診斷。如果孩子提及傷害自己、對未來感到絕望，或情緒突然急劇惡化，家長應盡快尋求即時醫療協助。

　　我想對家長說，孩子在校門前流淚，不代表他故意為難家人，也不代表家長做得不夠好。及早聆聽、與學校合作，並在需要時尋求精神科醫生、臨床心理學家或其他合適專業人士的協助，往往比等待問題自行消失更穩妥。理解不是縱容，而是陪孩子找回面對校園生活的力量。

 

精神健康｜孩子突然抗拒返學？醫生：觀察身體、想法及行為找出焦慮原因

 

資料來源

醫院管理局：焦慮症

World Health Organization：Mental health of adolescents

 

Tags:#精神健康#焦慮#焦慮症#青少年心理#兒童心理#學童健康#拒絕返學#返學焦慮#情緒健康#心理健康#親子關係#家長教育
Add a comment ...Add a comment ...
子宮肌瘤｜亂食補品恐養瘤！醫生揭雌激素是生長關鍵，4大症狀必知
更多健康解「迷」文章
子宮肌瘤｜亂食補品恐養瘤！醫生揭雌激素是生長關鍵，4大症狀必知
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處