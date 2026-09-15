手足口病開學季殺到？家長必記4大徵狀與6個預防貼士

開學後幼兒群聚傳染風險上升，本港手足口病全年可見，高峰期為5至7月及 10至12月。家長認清4大徵狀與6個預防貼士，減低感染機會。

9月開學，小朋友重返校園，正是家長最擔心的「開學病」季節。其中手足口病是幼稚園和小學最常見的傳染病之一。根據衛生防護中心2026年的監測數據，本港院舍及學校的手足口病爆發個案中，超過九成發生在幼兒中心、幼稚園或小學。開學初期小朋友密切接觸、共用玩具，正是病毒傳播的高危時刻。

一、甚麼是手足口病？

手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒（如柯薩奇病毒及腸病毒 71 型）引起。根據衛生防護中心資料，本港手足口病的高峰期一般為5至7月，10至12月亦可能出現另一個高峰，全年均會出現個案。潛伏期約為3至6天，主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的玩具及物件表面而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒更可經糞便排放長達數星期。

二、哪些小朋友最高危？

5歲以下幼童：免疫系統尚未成熟，是手足口病的主要患者群，爆發個案多集中於幼兒中心及幼稚園；

初小學生：開學後在課室共用物品、近距離接觸，感染機會增加；

家中幼童的照顧者：成人感染徵狀通常較輕微甚至無徵狀，卻可能成為「隱形傳染鏈」，把病毒帶回家中。

值得留意的是，由腸病毒71型引致的手足口病個案受特別關注，因為它較大機會引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓）。2026年截至6月，本港暫未錄得腸病毒 71 型確診個案及嚴重併發症個案。

三、4大徵狀：何時需要求醫？

大部分患者病徵輕微，並會在7至10天內自行痊癒。發病初期通常會出現以下徵狀：

發燒、食慾不振、疲倦及喉嚨痛；

發燒後1至2天，口腔出現疼痛的瘡，形成潰瘍，常見於舌頭、牙肉及兩腮內側；

手掌及腳掌出現紅疹，有時帶小水疱，臀部甚至生殖器亦可能出疹，通常不痕癢；

部分患者可能沒有病徵，或只有皮疹或口腔潰瘍。

紅旗警號——出現以下情況應立即求醫：持續高燒不退、神情呆滯或煩躁不安、持續嘔吐、肢體抖動或走路不穩、呼吸急促。家長要細心觀察小朋友的情況，一旦病情惡化切勿拖延。

四、6個醫生認可的預防貼士

1. 正確洗手最關鍵：以梘液和清水搓手最少20秒，尤其在進食前、如廁後、處理尿片後。注意：酒精搓手液未能有效殺死部分腸病毒（如腸病毒71型），不能取代洗手；

2. 玩具、傢俬定期清潔消毒：經常清潔常接觸的物件表面，如玩具、門把手和共用物品；

3. 咳嗽噴嚏掩口鼻：用紙巾掩蓋口鼻，用過的紙巾棄置於有蓋垃圾桶，並即時洗手；

4. 不共用個人物品：毛巾、水杯、餐具各自分開，用膳時使用公筷公匙；

5. 保持空氣流通：家居及課室定時開窗，減少到人多擠迫的地方；

6. 病童留家休息：直至發燒及紅疹消退、所有水疱結痂才回校上課；如由腸病毒71型引致，應留家多兩星期。

五、常見迷思 Q&A

Q：小朋友染過一次手足口病，之後就有免疫力？

A：不對。手足口病可由多種腸病毒引致，感染其中一種後只會對該種病毒產生抗體，日後仍可能感染其他腸病毒，再次「中招」。

Q：酒精搓手液方便過洗手，可以取代嗎？

A：不可。根據衛生防護中心，酒精未能有效殺死部分引起手足口病的腸病毒，用梘液和清水正確洗手才是最可靠的方法。

Q：現在有疫苗可以預防手足口病嗎？

A：現時仍未有疫苗可有效預防手足口病，保持良好的個人及環境衛生才是最有效的預防方法。

開學季是幼兒傳染病的高峰期，除了手足口病，季節性流感亦持續活躍，2026/27 年度季節性流感疫苗接種計劃已於 9 月 17 日展開，家長可留意為學童安排接種。做好洗手、消毒、通風三件事，配合及早識別病徵，就能大大減低感染風險。

資料來源：香港衛生署衛生防護中心：《手足口病》健康資訊專頁（chp.gov.hk）、香港衛生署衛生防護中心：《腸病毒透視》第24周（截至 2026 年6月11日）監測周報