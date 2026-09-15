歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
九月
東涌東海濱長廊｜「嶼月高昇 ▪ 處處是景」 東涌海濱花燈節2026 東涌東海濱長廊｜「嶼月高昇 ▪ 處處是景」 東涌海濱花燈節2026
大型盛事 節慶活動
東涌東海濱長廊｜「嶼月高昇 ▪ 處處是景」 東涌海濱花燈節2026
推介度：
17/09/2026 - 05/10/2026
免費
11
九月
香港知專設計學院｜風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展 香港知專設計學院｜風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展
大型盛事 展覽
香港知專設計學院｜風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展
推介度：
11/09/2026 - 15/11/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
手足口病開學季殺到？家長必記4大徵狀與6個預防貼士
健康Tips

手足口病開學季殺到？家長必記4大徵狀與6個預防貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　開學後幼兒群聚傳染風險上升，本港手足口病全年可見，高峰期為5至7月及 10至12月。家長認清4大徵狀與6個預防貼士，減低感染機會。

 

　　9月開學，小朋友重返校園，正是家長最擔心的「開學病」季節。其中手足口病是幼稚園和小學最常見的傳染病之一。根據衛生防護中心2026年的監測數據，本港院舍及學校的手足口病爆發個案中，超過九成發生在幼兒中心、幼稚園或小學。開學初期小朋友密切接觸、共用玩具，正是病毒傳播的高危時刻。

 

一、甚麼是手足口病？

 

　　手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒（如柯薩奇病毒及腸病毒 71 型）引起。根據衛生防護中心資料，本港手足口病的高峰期一般為5至7月，10至12月亦可能出現另一個高峰，全年均會出現個案。潛伏期約為3至6天，主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的玩具及物件表面而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒更可經糞便排放長達數星期。

 

二、哪些小朋友最高危？

 

　　5歲以下幼童：免疫系統尚未成熟，是手足口病的主要患者群，爆發個案多集中於幼兒中心及幼稚園；

　　初小學生：開學後在課室共用物品、近距離接觸，感染機會增加；

　　家中幼童的照顧者：成人感染徵狀通常較輕微甚至無徵狀，卻可能成為「隱形傳染鏈」，把病毒帶回家中。

 

　　值得留意的是，由腸病毒71型引致的手足口病個案受特別關注，因為它較大機會引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓）。2026年截至6月，本港暫未錄得腸病毒 71 型確診個案及嚴重併發症個案。

 

三、4大徵狀：何時需要求醫？

 

　　大部分患者病徵輕微，並會在7至10天內自行痊癒。發病初期通常會出現以下徵狀：

 

　　發燒、食慾不振、疲倦及喉嚨痛；

 

　　發燒後1至2天，口腔出現疼痛的瘡，形成潰瘍，常見於舌頭、牙肉及兩腮內側；

 

　　手掌及腳掌出現紅疹，有時帶小水疱，臀部甚至生殖器亦可能出疹，通常不痕癢；

 

　　部分患者可能沒有病徵，或只有皮疹或口腔潰瘍。

 

　　紅旗警號——出現以下情況應立即求醫：持續高燒不退、神情呆滯或煩躁不安、持續嘔吐、肢體抖動或走路不穩、呼吸急促。家長要細心觀察小朋友的情況，一旦病情惡化切勿拖延。

 

四、6個醫生認可的預防貼士

 

　　1. 正確洗手最關鍵：以梘液和清水搓手最少20秒，尤其在進食前、如廁後、處理尿片後。注意：酒精搓手液未能有效殺死部分腸病毒（如腸病毒71型），不能取代洗手；

　　2. 玩具、傢俬定期清潔消毒：經常清潔常接觸的物件表面，如玩具、門把手和共用物品；

　　3. 咳嗽噴嚏掩口鼻：用紙巾掩蓋口鼻，用過的紙巾棄置於有蓋垃圾桶，並即時洗手；

　　4. 不共用個人物品：毛巾、水杯、餐具各自分開，用膳時使用公筷公匙；

　　5. 保持空氣流通：家居及課室定時開窗，減少到人多擠迫的地方；

　　6. 病童留家休息：直至發燒及紅疹消退、所有水疱結痂才回校上課；如由腸病毒71型引致，應留家多兩星期。

 

五、常見迷思 Q&A

 

Q：小朋友染過一次手足口病，之後就有免疫力？

A：不對。手足口病可由多種腸病毒引致，感染其中一種後只會對該種病毒產生抗體，日後仍可能感染其他腸病毒，再次「中招」。

 

Q：酒精搓手液方便過洗手，可以取代嗎？

A：不可。根據衛生防護中心，酒精未能有效殺死部分引起手足口病的腸病毒，用梘液和清水正確洗手才是最可靠的方法。

 

Q：現在有疫苗可以預防手足口病嗎？

A：現時仍未有疫苗可有效預防手足口病，保持良好的個人及環境衛生才是最有效的預防方法。

 

　　開學季是幼兒傳染病的高峰期，除了手足口病，季節性流感亦持續活躍，2026/27 年度季節性流感疫苗接種計劃已於 9 月 17 日展開，家長可留意為學童安排接種。做好洗手、消毒、通風三件事，配合及早識別病徵，就能大大減低感染風險。

 

資料來源：香港衛生署衛生防護中心：《手足口病》健康資訊專頁（chp.gov.hk）、香港衛生署衛生防護中心：《腸病毒透視》第24周（截至 2026 年6月11日）監測周報 

 

Tags:#手足口病#兒童健康#傳染病#衛生防護中心#幼稚園#小學#腸病毒#柯薩奇病毒#腸病毒 71 型#手足口病徵狀#發燒#口腔潰瘍#手腳紅疹#預防措施#洗手#消毒#不共用個人物品#空氣流通#病童留家休息#手足口病迷思#未有疫苗#流感疫苗接種
Add a comment ...Add a comment ...
暗瘡護理｜眉鉗擠鼻翼暗瘡致上唇腫脹發燒 醫生揭面部「危險三角區」感染風險
更多健康解「迷」文章
暗瘡護理｜眉鉗擠鼻翼暗瘡致上唇腫脹發燒 醫生揭面部「危險三角區」感染風險
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處