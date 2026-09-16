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茶樹油｜輕鬆踢走暗瘡、香港腳、頭皮屑等7大功效！另有9成人不知的5大隱藏用途：抗敏、放鬆減壓...
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茶樹油｜輕鬆踢走暗瘡、香港腳、頭皮屑等7大功效！另有9成人不知的5大隱藏用途：抗敏、放鬆減壓...

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

AI摘要：

 

　　•    轉季溫差與濕度變化易誘發肌膚紅腫、乾癢及暗瘡，善用天然茶樹油有助重塑健康肌膚屏障。

　　•    茶樹油源自澳洲「互葉白千層」，全靠「松油烯-4-醇」及「桉樹腦」兩大核心活性成分發揮強效抗菌與抗炎作用。

　　•    具備7大修護功效，能有效應對暗瘡、小傷口、蚊叮蟲咬、真菌炎症（如香港腳、灰甲）、肌肉關節痛、頭皮屑及家居殺菌。

　　•    擁有5大日常隱藏用途，可加入護膚品與洗髮水使用，亦可用於消毒去味、香薰減壓及自製防蚊液，選購時建議挑選100%純淨天然品質。

 

　　每逢轉季，天氣忽冷忽熱、空氣濕度大幅波動，肌膚防禦力容易隨之下降。不少人發現臉上開始無故出現紅腫、乾癢或脫皮，甚至油脂分泌失衡導致暗瘡爆發，驚變敏感肌！面對轉季的「皮膚失調」，除了基礎保濕外，善用具備天然抗菌與舒緩功效的植物精油，更是重塑健康肌膚屏障的關鍵第一步。其中，被譽為天然修護聖品的茶樹油（Tea Tree Oil）更是居家必備！究竟茶樹油是甚麼？又有甚麼神奇的多元化用途？

 

茶樹油是甚麼？ 

 

　　茶樹油（Tea Tree Oil）源自樹木「互葉白千層」（Melaleuca alternifolia）的葉子和頂枝提煉而成的天然精油，該樹俗稱為「澳洲茶樹」，常見於澳洲昆士蘭南部至新南威爾斯北部沿岸。澳洲原住民將茶樹葉子及油作為草藥便用了數千年，二戰時科學家更將它列為有效急救與消炎的重要物資。其卓越的殺菌、抗炎及控油能力，更被現代廣泛應用於醫學、美容及日常護膚品中。

 

茶樹油7大功效

 

　　▪ 暗瘡護理：能有助平衡皮膚油脂分泌，迅速滲透毛孔，抑制暗瘡丙酸桿菌，減輕紅腫發炎，加速痘痘自然凋謝。

　　▪ 刀傷或擦傷：具消毒、止血及殺菌功效，能加速傷口癒合，保護傷口免受感染，促進皮膚組織修護。

　　▪ 蚊叮蟲咬：有效止癢抗敏，減輕蚊蟲叮咬引起的紅腫與不適感，其氣味更有效驅走蚊蟲。

　　▪ 真菌炎症：有助消除皮膚真菌炎症，對香港腳、腳底疣、水泡及灰甲等真菌感染有顯著的抑菌作用；亦能對抗慢性細菌感染及過濾性病毒等，如濕疹、咀邊皰疹所引起之痕癢不適。

　　▪ 關節痛症：配合按摩使用，可有助舒緩肌肉酸痛及關節痛症等不適。

　　▪ 頭皮護理：能預防及消除頭皮屑和頭蚤，並有效平衡頭油分泌，全天候保持清爽，維持頭皮健康。

　　▪ 殺菌消毒：天然抗菌劑，具強力殺菌及消毒能力，是天然的家居及辦公室防護屏障。

 

90%的人不知道的茶樹油的「隱藏用途」

 

　　除了直接點塗傷口或暗瘡，茶樹油在日常生活中還有許多意想不到的奇妙隱藏用途：

 

1.    面部及身體護理：添加至日常護膚品 

 

茶樹油｜輕鬆踢走暗瘡、香港腳、頭皮屑等7大功效！另有9成人不知的5大隱藏用途：抗敏、放鬆減壓...

 

　　在日常使用的面霜或身體乳液中滴入1–2滴茶樹油，能提升面部及身體護膚品的抗敏修護力，特別適合轉季易發炎的肌膚。

 

2.    頭髮護理：自製茶樹油洗髮水

 

茶樹油｜輕鬆踢走暗瘡、香港腳、頭皮屑等7大功效！另有9成人不知的5大隱藏用途：抗敏、放鬆減壓...

 

　　將2–3滴茶樹油混合至常用洗髮水中使用，能深層潔淨毛囊、去頭皮屑並平衡頭皮油脂。

 

3.    家居護理：消毒去異味

 

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　　在清水或拖地水中加入數滴茶樹油，或用作噴霧，能有效為家居殺菌消毒，去除霉味及寵物異味。

 

4.    身體保養：芳香香薰 放鬆減壓

 

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　　使用香薰機或在熱水中滴入茶樹油吸入蒸氣，其清新草本香氣能淨化空氣、舒緩呼吸道不適，並幫助放鬆緊繃情緒。

 

5.    防蚊叮蟲咬：製作天然防蚊液

 

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　　將茶樹油與適量蒸餾水及植物油（或酒精）混合，隨身攜帶噴灑於衣物或皮膚上，能發揮天然驅蚊蟲效果。

 

小總結

 

　　純天然萃取的茶樹油集抗菌、消炎、鎮定與修護於一身，除了是日常護護暗瘡、小傷口及敏弱肌膚的修護聖品，更能靈活融入護膚、洗髮、家居消毒及芳香減壓等多元生活情境中。在選購時建議挑選100%純淨天然的茶樹油，而當中1,8Cineole（桉樹腦）成份不得多於15%，而 Terpinen-4-ol（松油烯-4-醇）不得少於30%，方能真正達到茶樹油消炎、抗菌、抗真菌的3合1功效。一瓶茶樹油即可滿足全家人的健康護膚與防護需求，讓你無懼季節交替，輕鬆維持穩定健康的完美膚質！

 

　　貼心提醒：如果皮膚已經出現嚴重的紅腫、脫皮、莫名流水或劇烈搔癢，建議直接尋求皮膚科醫生或中醫師的專業協助，找出正確的原因治療啊！

 

　　想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

 

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）

 

Tags:#茶樹油#暗瘡#香港腳#去頭屑#皮膚紅腫#灰甲#肌肉關節痛#殺菌#減壓#防蚊#敏感肌#天然精油#頭髮護理#補充劑
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