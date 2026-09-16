睡眠障礙｜夜晚磨牙、踢腿甚至揮拳？醫生拆解4大睡眠問題，失眠可能不是單純瞓唔著

不少人都有類似的睡眠問題，不是「瞓唔著」，而是明明已經瞓著，朝早起身仍然像一晚沒有真正休息過。有人睡夢中磨牙，牙齒咬得「格格」聲；有人雙腿不停郁，甚至要靠活動雙腳才舒服；亦有人會在熟睡期間踢腿、揮動手腳。這些看似只是睡姿古怪的小事，其實可能與睡眠障礙有關。台北市立萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒指出，睡眠醫學門診常見的相關問題，包括夜間磨牙、不寧腿綜合症（又稱不寧腿症候群，Restless Legs Syndrome）、週期性肢體運動障礙，以及快速動眼睡眠行為障礙。睡得著只是第一關，真正重要的是一覺醒來，身體有沒有得到充份休息。

夜晚磨牙、雙腿不停郁 4種睡眠問題逐一拆解

睡眠期間出現身體動作，未必只是發夢太投入。其中一種常見情況是夜間磨牙，部分人士可能與日常壓力或牙齒排列問題有關，長期磨牙亦可能令牙齒受損。醫生會按情況考慮藥物或特製牙套，以減輕症狀。另一種是不寧腿綜合症，患者在準備入睡時，會感到雙腿不適，必須郁動雙腳才可以暫時紓緩。這種情況有時與缺鐵有關，醫生可透過抽血檢查了解鐵質水平，再決定是否需要補充。至於週期性肢體運動障礙及快速眼動睡眠行為障礙，則涉及睡眠期間較明顯的肢體活動，需要由醫生作進一步診斷及評估。睡覺時郁幾下未必有事，但如果已經影響睡眠，便不應只當成「瞓相差」。

四大睡眠異常：

1.夜間磨牙：常由日常壓力過大或牙齒排列不正引起，睡眠中出現咬牙切齒等情況。

2.不寧腿綜合症：準備入睡時會感受到腿部不適，必須移動腿部才能獲得暫時緩解。

3.周期性肢體運動障礙： 睡眠中會經歷不自主的輕微踢腿等身體動作。

4.快速眼動睡眠行為障礙：睡眠中會出現肢體劇烈的動作，嚴重影響睡眠質量。

長期睡眠不足就要留神

睡眠最麻煩的地方，是它欠下的「數」未必即時見到。短期睡眠不足，已可能令人反應變慢、難以集中精神；如果長期睡眠不足，亦可能影響免疫功能，並與心血管健康風險增加有關。萬芳醫院資料亦指出，長期睡眠不足可能出現反應遲鈍、專注力下降等情況。更值得留意的是，睡眠問題不一定以「失眠」兩個字出現。有些人可以很快入睡，卻因磨牙、腿部活動或其他睡眠障礙，令整晚休息受到干擾。如果身邊人經常投訴你睡覺時踢人、磨牙或手腳郁個不停，這些「旁觀者證詞」其實頗有價值。睡眠質素，不是睇你幾點上床，而是睇你醒來時身體有沒有真正回氣。

改善睡眠先從生活習慣入手 持續無改善應求醫

想瞓得好，不一定要立即靠助眠產品。陳兆煒醫生建議，有睡眠困擾人士可先從日常習慣入手，例如睡前避免飲用刺激性飲品、吸煙，以及長時間使用電話等電子產品，同時盡量營造舒適的睡眠環境。如果調整生活習慣後，睡眠問題仍然持續，便應尋求醫療協助。醫生可按個別情況安排睡眠生理檢查，記錄腦電波、呼吸及手腳活動等生理反應，藉此了解問題所在，再決定適合的處理方法。所以，夜晚踢一兩下未必需要自己嚇自己；但如果已經反覆出現，甚至影響自己或伴侶睡眠，就值得認真處理。

資料來源：健康2.0 天天好眠、台北市立萬芳醫院睡眠中心