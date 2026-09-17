中秋應節美食：合桃不單護心，更能益腦抗炎

每逢中秋，合桃酥、合桃糊等應節食品相繼登場。提起合桃，大多人第一時間聯想到「護心」與「降膽固醇」。然而，過去一年發表的兩項臨床研究顯示，合桃的作用不止於保護心血管，更能改善大腦功能並緩和與衰老相關的慢性發炎。其中一項研究探討食用後數小時內的即時影響，另一項則進行長達兩年的追蹤。這款應節堅果，實為值得日常持續食用的健康食材。

合桃如何有益腦部健康？

合桃在果仁中頗特別。杏仁、腰果以單元不飽和脂肪為主，合桃卻以植物性奧米加3為主，屬腦神經細胞膜重要成分，有助神經間傳遞信號。合桃亦含多酚、維他命E及褪黑激素，具抗氧化作用，或助保護腦細胞。

最新研究結果分析

第一項研究著重於短期反應：研究團隊招募了32名年齡介乎18至30歲的健康成年人，安排他們分別進食含50克合桃碎（約相當於12顆完整合桃）的麥皮乳酪早餐，以及熱量相若的牛油早餐，並於食後6小時內持續監測其認知表現、情緒變化及腦電圖EEG反應：

● 執行功能升級：進食合桃後，受試者全天在執行功能測試中的反應速度均顯著加快。

● 記憶表現變化：記憶測試顯示，進食2小時後表現短暫略遜，但至6小時後則超越對照組，研究人員推測這可能與合桃延緩胃排空有關。

● 大腦神經活躍度：當測試組進行記憶與執行功能任務時，額葉區域的神經活動明顯增強。



研究局限：注意，此研究由加州合桃協會提供資助。

第二項為大型研究，追蹤319名63至79歲的長者兩年。參加者被隨機分為兩組：一組每日添加30至60克合桃，另一組則完全避免食用合桃。研究團隊利用飲食發炎指數評估其膳食對體內發炎狀態的影響：

● 抗炎效果顯著：兩年後，合桃組的平均 發炎指數評分為負分-0.025（即是發炎情況減少），相較於對照組的正分0.615，呈顯著抗炎特性。

● 關鍵營養素：奧米加3、鎂、膳食纖維及蛋白質的攝取量提升，均與更具抗炎效果

慢性發炎與大腦衰老的關係

兩項研究都顯示，慢性發炎會加速認知衰退，而低炎飲食有助減緩此過程。合桃主要透過雙重機制發揮保護作用：短期為年輕人提供代謝與神經支持，長期則為長者建立抗炎作用，共同維護大腦健康。

註冊營養師的日常食用建議

● 每日黃金份量：建議每天食用1安士（約28至30克，相當於7顆完整合桃），此份量與臨床研究劑量相約。

● 最佳食用時機：若希望提升日間的專注力與工作效率，可安排於早餐時段進食。

● 節慶飲食替換：中秋期間若享用合桃糊或合桃酥，可將其計入當天攝取量，不必再添加為小食。

● 持之以恆：原味合桃全年均可在超市購入，不用等過節才進食。

● 適量為宜：由於合桃熱量較高，每日進食1至2安士即可。