歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
太古城中心｜太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷熱血戰魂全民進入Overtake Mode誓要超越自我 太古城中心｜太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷熱血戰魂全民進入Overtake Mode誓要超越自我
節慶活動 商場活動
太古城中心｜太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷...
推介度：
14/08/2026 - 27/09/2026
25
九月
香港仔中心及華富邨｜香港仔中秋火龍盛會 香港仔中心及華富邨｜香港仔中秋火龍盛會
大型盛事 節慶活動
香港仔中心及華富邨｜香港仔中秋火龍盛會
推介度：
25/09/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中秋應節美食：合桃不單護心，更能益腦抗炎
食得有營

中秋應節美食：合桃不單護心，更能益腦抗炎

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　每逢中秋，合桃酥、合桃糊等應節食品相繼登場。提起合桃，大多人第一時間聯想到「護心」與「降膽固醇」。然而，過去一年發表的兩項臨床研究顯示，合桃的作用不止於保護心血管，更能改善大腦功能並緩和與衰老相關的慢性發炎。其中一項研究探討食用後數小時內的即時影響，另一項則進行長達兩年的追蹤。這款應節堅果，實為值得日常持續食用的健康食材。

 

合桃如何有益腦部健康？

 

　　合桃在果仁中頗特別。杏仁、腰果以單元不飽和脂肪為主，合桃卻以植物性奧米加3為主，屬腦神經細胞膜重要成分，有助神經間傳遞信號。合桃亦含多酚、維他命E及褪黑激素，具抗氧化作用，或助保護腦細胞。

 

最新研究結果分析

 

　　第一項研究著重於短期反應：研究團隊招募了32名年齡介乎18至30歲的健康成年人，安排他們分別進食含50克合桃碎（約相當於12顆完整合桃）的麥皮乳酪早餐，以及熱量相若的牛油早餐，並於食後6小時內持續監測其認知表現、情緒變化及腦電圖EEG反應：

 

　　●    執行功能升級：進食合桃後，受試者全天在執行功能測試中的反應速度均顯著加快。

　　●    記憶表現變化：記憶測試顯示，進食2小時後表現短暫略遜，但至6小時後則超越對照組，研究人員推測這可能與合桃延緩胃排空有關。

　　●    大腦神經活躍度：當測試組進行記憶與執行功能任務時，額葉區域的神經活動明顯增強。
 

　　研究局限：注意，此研究由加州合桃協會提供資助。

 

　　第二項為大型研究，追蹤319名63至79歲的長者兩年。參加者被隨機分為兩組：一組每日添加30至60克合桃，另一組則完全避免食用合桃。研究團隊利用飲食發炎指數評估其膳食對體內發炎狀態的影響：

 

　　●    抗炎效果顯著：兩年後，合桃組的平均 發炎指數評分為負分-0.025（即是發炎情況減少），相較於對照組的正分0.615，呈顯著抗炎特性。

　　●    關鍵營養素：奧米加3、鎂、膳食纖維及蛋白質的攝取量提升，均與更具抗炎效果

 

慢性發炎與大腦衰老的關係

 

　　兩項研究都顯示，慢性發炎會加速認知衰退，而低炎飲食有助減緩此過程。合桃主要透過雙重機制發揮保護作用：短期為年輕人提供代謝與神經支持，長期則為長者建立抗炎作用，共同維護大腦健康。

 

註冊營養師的日常食用建議

 

　　●    每日黃金份量：建議每天食用1安士（約28至30克，相當於7顆完整合桃），此份量與臨床研究劑量相約。

　　●    最佳食用時機：若希望提升日間的專注力與工作效率，可安排於早餐時段進食。

　　●    節慶飲食替換：中秋期間若享用合桃糊或合桃酥，可將其計入當天攝取量，不必再添加為小食。

　　●    持之以恆：原味合桃全年均可在超市購入，不用等過節才進食。

　　●    適量為宜：由於合桃熱量較高，每日進食1至2安士即可。

 

Tags:#合桃#護心#降膽固醇#堅果#果仁#奧米加3#抗氧化#維他命E#褪黑激素#食得有營#營養師
Add a comment ...Add a comment ...
罐頭沙甸魚｜別棄掉最矜貴的......魚骨！鈣質吸收與乳製品有何分別？
更多欣欣食乜嘢文章
罐頭沙甸魚｜別棄掉最矜貴的......魚骨！鈣質吸收與乳製品有何分別？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處