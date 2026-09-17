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運動改造大腦：讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量
親子關係
運動

運動改造大腦：讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量

學趣談Teen
香港學生輔助會
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　　近年愈來愈多研究指出，運動不單能強健體魄，更能促進大腦發展、改善情緒及提升專注力。對於患有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年，尤其是專注力不足及過度活躍症（ADHD）、自閉症譜系障礙（ASD）及對立反抗症（ODD）的學生而言，規律運動更是一種天然而有效的介入方式。石壁宿舍一直重視宿生的全人發展，積極安排宿生參與欖球、跳繩、獅藝、劍擊、圓網球及健身等多元化運動訓練，讓宿生不但獲得體能發展機會，更能從中提升認知能力及社交技巧。

 

　　《運動改造大腦》一書指出，當身體進行運動時，大腦幾乎所有區域都會共同參與運作，包括感覺統合、判斷分析、專注控制及動作協調等功能。運動過程中，大腦會分泌腦源性神經營養因子（Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF），有助促進神經細胞生長及強化神經連結，被譽為大腦的「天然肥料」。透過持續運動，兒童及青少年的專注力、記憶力及學習能力均可獲得提升。

 

運動改造大腦：讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量

 

　　對於患有ADHD的宿生而言，他們經常面對專注力不足、衝動行為及情緒調節困難等問題。研究顯示，中高強度運動能刺激多巴胺及血清素分泌，有助改善專注能力及自我控制能力。因此，宿舍安排宿生參與欖球、跳繩及健身訓練，透過高活動量運動消耗過剩精力，同時讓他們學習遵守規則、控制衝動及專注完成教練指令。經過持續參與訓練，不少宿生在課堂及宿舍生活中的專注程度均有所提升。

 

　　對於ASD宿生而言，他們較容易出現社交互動困難、感官調節不足及動作協調問題。運動能有效促進感覺統合能力，幫助他們提升身體覺察及空間概念。例如圓網球及劍擊運動需要參加者持續觀察對手動作、判斷時機及作出即時反應，能訓練專注力及執行功能。同時，團隊訓練過程亦鼓勵宿生與同儕合作及溝通，增強社交互動能力。從宿生參與劍擊訓練可見，他們需要集中精神觀察對手動態，並控制力度及動作節奏，這些均有助改善自我調節能力。

 

　　至於患有ODD的宿生，他們常因情緒管理及權威衝突而出現挑戰行為。規律運動有助降低壓力荷爾蒙水平，提升情緒穩定性，並透過訓練建立紀律觀念。在教練及導師帶領下，宿生需要遵守規則、接受糾正及學習面對勝負。這些寶貴經驗能協助宿生建立責任感及正向價值觀，逐步改善對抗性行為。

 

　　石壁宿舍近年積極推動不同類型運動發展。其中欖球訓練強調團隊合作、策略運用及身體協調；跳繩活動則有助提升心肺功能及專注力；獅藝訓練融合中國傳統文化元素，透過鑼鼓節奏、舞獅步法及團隊配合，培養宿生紀律、自信及文化認同感。從活動照片可見，宿生能夠代表機構參與社區表演，不但提升成就感，亦增加與社區人士接觸的機會。

 

運動改造大腦：讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量

 

　　此外，宿舍與不同體育團體合作，引入劍擊及圓網球等新興運動。劍擊講求專注、判斷及自律，宿生透過穿戴完整保護裝備進行訓練，不但增加安全意識，更能培養冷靜思考及尊重對手的精神。圓網球則強調團隊合作及快速反應，讓宿生在愉快氣氛下建立成功經驗。

 

　　健身訓練亦是宿舍推動的重要項目之一。透過專業指導下使用健身器材，宿生學習正確訓練技巧，建立健康生活習慣。同時，重量訓練及肌力訓練亦有助提升自我效能感，當宿生發現自己能夠逐步突破身體限制時，往往能增加自信心及面對困難的能力。

 

運動改造大腦：讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量

 

　　總括而言，運動不僅是一項休閒活動，更是一種促進大腦發展及心理健康的重要介入方法。對於ADHD、ASD及ODD宿生而言，運動能有效提升專注力、自我控制能力、情緒管理能力及社交技巧。石壁宿舍透過提供多元化和具挑戰性的運動機會，讓宿生在欖球、跳繩、獅藝、劍擊、圓網球及健身等活動中發掘潛能、建立自信及培養堅毅精神。

 

　　未來，石壁宿舍將繼續善用運動作為教育及治療性介入的重要平台，幫助宿生建立健康身心發展基礎，讓他們在人生成長路上能夠更有能力面對挑戰，實現「以運動改造大腦，以運動成就未來」的目標。

 

Tags:#運動#親子關係
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