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群峰越嶺・突破界限
親子關係

群峰越嶺・突破界限

學趣談Teen
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　　在公眾眼中，群育學校的學生常被貼上情緒或行為困擾的標籤，其遇到的困難也常被簡化歸咎於複雜的家庭背景。然而作為群育學校教師，我始終堅信：教育的價值不是修補過往的缺憾，而是啟發未來的潛能。在教學實踐中，我始終向學生傳遞一個核心訊息：「自我價值並非由家庭背景定義，而是由勇氣與潛能決定。」 透過多樣化的體驗活動與適切引導，我們致力於培育學生具備強大的抗逆力與正確價值觀，促進全人發展，裝備他們自信地融入並回饋社會。

 

群峰越嶺・突破界限

 

　　許多群育學生因過往的挫敗而習慣否定自己，甚至用反叛或沉寂自我防禦。我們引進了「緣繩下降技術證書課程」。站在數十米高的崖頂，雙腳懸空面對的高度，意志與恐懼是最真實的。當學生初次站在懸崖邊緣時，退縮是人之常情。這正是培養「抗逆力」的最佳契機。在教師及教練的引導下，鼓勵他們專注於呼吸、信任裝備與夥伴，踏出邁向懸崖的第一步。當他們克服心理障礙，順利由高處安全下降至地面並考取助教專業證書時，那份突破極限的震撼深刻重塑了他們的自我認知：面對困境，只要擁有勇氣，自己完全有能力戰勝恐懼。

 

群峰越嶺・突破界限

 

　　全人發展關乎個人突破，更關乎人際協作與社會適應。在緣繩下降訓練中，學生必須相互擔任「保護者」，將彼此的安全寄託於同伴手中。在面對風險與考驗時，他們學會了傾聽、專注、溝通與承擔責任，建立起正向的人際價值觀。這項專業認證課程打破了群育學生「遙不可及」於專業技能的刻板印象。在懸崖與繩索間建立的自信，讓他們不再困於過往的家庭背景或社會標籤，走出封閉圈子，實現心理與行為上的全人成長。

 

群峰越嶺・突破界限

 

　　教育的最終目標，是裝備學生自信地迎向未來。當學生累積了技術能力與自信後，我們引導他們轉化角色從「受助者」轉變為帶領其他初中學弟或小學生體驗歷奇活動的「助理教練」。當他們手把手協助其他人佩戴安全裝備，用熟練且專業的口吻講解安全要領時，那份自信正是「回饋社會」最真實的寫照。這種角色的轉換徹底鞏固了他們的自我價值感，使他們明白自己不僅具備融入社會的自信，更有回饋社會的能力。

 

群峰越嶺・突破界限

 

　　「群峰越嶺」象徵著越過心中的重山與社會的限制。家庭背景或許無法選擇，但人生的方向掌握在自己手中。只要給予適當的引導與信任，群育學生終將突破界限，以強大的抗逆力與正面價值觀，自信地邁向廣闊未來。

 

Tags:#親子關係
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