102歲婆婆運動奇蹟！照顧者心聲分享，腦退化患者運動訓練四大貼士

今集焦點︱102歲婆婆運動奇蹟！

在今集《樂齡健康教室》，丘教練帶大家走進一個充滿活力與希望的故事——一位 102 歲婆婆如何透過簡單而安全的運動保持精神奕奕。節目中，丘教練以輕鬆互動的方式，示範如何利用瑜伽球、阻力帶等工具，在遊戲中提升身體靈活度，同時改善駝背及 X 型腳等常見問題。

除了運動示範，節目亦分享了照顧者的心聲。照顧高齡長者不僅要關注運動與自理能力，還要兼顧營養、睡眠、心情及醫療安排，精神壓力往往很大。透過專業教練的介入，能夠減輕照顧者的負擔，讓他們更專注於其他生活細節。丘教練更提出陪伴腦退化患者進行運動訓練的四大貼士，幫助他們更容易理解和完成動作。

節目亦探討了子女與父母之間的互動。很多人會發現，叫父母做運動時往往不合作甚至出現摩擦。丘教練拆解了背後原因，並提醒子女需要調整心態，避免過度糾正，反而要以鼓勵方式令長者更願意嘗試，突破原本不敢做的動作，逐步重拾信心。

最後，節目鼓勵大家每天透過簡單的坐姿瑜伽球訓練，將運動生活化、碎片化。只要持續訓練，無論年紀多大，身體都能向上進步，生活也能更自在、更有尊嚴。

樂齡playgroup創辦人丘教練

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