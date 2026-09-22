血壓健康｜量血壓總係偏高？日本「加藤式降血壓法」3招：深呼吸、按虎口、食夠蛋白質

香港衞生署《非傳染病直擊》（2025年5月）引述《2020-22年度人口健康調查報告》，本港15至84歲人士高血壓患病率達29.5%，即是差不多每三個人就有一個；更值得留意的是，這批患者之中有41%事前完全不知道自己血壓高，直至身體檢查先至發現。高血壓因此被稱為「隱形殺手」，好多患者是中風、心臟病或者腎病發作之後，先知道自己原來中招。

同一份調查顯示，高血壓比率隨年齡持續上升：15至24歲只有4.9%，但65至84歲組別高達57.4%，屋企兩個長者就有一個患有高血壓。而且也與香港人的飲食習慣有關，同一份報告指本港15至84歲人口平均每日食鹽8.4克，是世衞建議每日少於5克的168%；換句話說，全港八成以上人口鹽分超標。

後果有幾嚴重？2023年本港因高血壓性心臟病引致嘅登記死亡個案有1,097宗，另有46宗高血壓性腎病死亡個案。仲有個好現實嘅數字：只有52.3%嘅18歲或以上人士，過去兩年內量過血壓。《香港高血壓參考概覽》建議18歲或以上成年人至少每兩年量血壓一次。

藥劑師加藤雅俊提出的「加藤式降血壓法」

如果已經知道血壓偏高，除咗減鹽同食藥，還有其他方法幫助降血壓。日本藥學預防專家、藥劑師加藤雅俊提出「加藤式降血壓法」。出發點是大部分高血壓源自血管老化同運動量不足，令血管失去彈性。而令血管保持柔軟嘅關鍵物質，係一氧化氮（NO），這項發現曾獲諾貝爾生理學或醫學獎（1998年，Furchgott、Ignarro及Murad三位科學家）。

一氧化氮由血管內皮細胞分泌，令血管擴張、血流暢通；肌肉收縮時擠壓血管，內皮細胞受刺激就會分泌更多一氧化氮。加藤雅俊嘅方法就是圍繞這個原理：用穴位按摩調節自律神經、用深呼吸放鬆血管、用充足蛋白質維持血管原料。

台灣《早安健康》引述個案，有人實行一星期收縮壓下降達50mmHg，這是因人而異，每個人體質同成因（遺傳、飲食、壓力）始終不同，穩定下降才是健康目標，要注意「正規治療＋輔助保養」的原則，絕對不可以自行停藥。

第1招：按虎口「合谷穴」

合谷穴喺手背大拇指與食指之間嘅虎口位，係神經密集區。加藤雅俊解釋，刺激合谷穴可以透過神經訊號傳遞至下視丘，幫助調控血壓，並紓緩因情緒波動引致嘅血壓上升。

做法好簡單：以拇指對準另一隻手嘅虎口，吐氣時用力按壓、吸氣時放鬆，5秒壓、5秒鬆，重複約2至3分鐘，左右手交替。

特別注意：孕婦不可以按合谷穴！根據台灣亞東紀念醫院資料，按壓合谷穴會促進子宮收縮，是懷孕按摩禁忌穴道；按壓位置如有紅腫或受傷亦應暫停。

第2招：「關元穴長呼吸法」

人一緊張，交感神經令血管收縮、血壓上升；相反，延長吐氣時間可以活化副交感神經，令心跳放慢、血管擴張。加藤式呼吸法做法：坐低，雙手交疊，中指輕放肚臍下四指寬嘅「關元穴」；用鼻深吸氣10秒，感受腹部慢慢脹起；之後身體微微前傾、輕壓穴位，用口緩緩吐氣20秒，令腹部凹陷。肩膀放鬆唔好出力，每日至少做一組（約3分鐘）。

第3招：食夠蛋白質

好多長者怕膽固醇、怕肥，於是戒肉戒蛋，結果蛋白質攝取不足，血管同肌肉一齊變弱。蛋白質是合成一氧化氮嘅關鍵原料，亦是構成血管同肌肉、調節血壓的神經傳導物質基礎。

日本抗老名醫鎌田實建議，每日蛋白質攝取量為每公斤體重1.2克，以60公斤的成年人為例，一日要食足約72克。加藤雅俊推薦：雞蛋2隻（含完整必需胺基酸）、豬肉100克（富含維他命B1，有助消除疲勞）、牛奶200毫升。

要留意：如果有腎病歷史，蛋白質份量必須先諮詢醫生同營養師。

整套「加藤式降血壓法」的精神，不是叫你唔食藥，而是在醫生治療之外，多加幾個由自己控制的方法：穴位按摩調神經、深呼吸放鬆血管、蛋白質養血管、伸展運動練肌肉。再配合衞生署提議的基本功：鹽分每日少於5克（即約一平茶匙）、奉行「2加3」蔬果飲食、每星期至少150分鐘中等強度運動、戒煙限酒，以控制血壓。

切記：任何用藥調整必須由醫生根據你嘅血壓紀錄評估

慢病共治計劃篩查

如果你未確診但想篩查：18歲或以上每兩年至少量血壓一次，可找家庭醫生、藥房或地區康健中心進行；45歲或以上、未曾確診糖尿病或高血壓的香港居民，可參加政府「慢性疾病共同治理計劃（慢病共治計劃）」，配對自選家庭醫生接受篩查與診症。已確診人士：定期覆診、在屋企量血壓並記錄（早晚各一次，量之前坐定休息5分鐘），覆診時帶紀錄給醫生調整治療；65歲或以上長者可善用衞生署長者健康中心服務。如有持續頭痛、暈眩、胸口翳悶等症狀，唔好等，盡快求醫。

參考來源：

衞生署《非傳染病直擊》：高血壓——主要事實及預防行動（2025年5月13日）、衞生署新聞公報：響應「世界高血壓日」呼籲市民定期量度血壓（2025年5月17日）、衞生防護中心《非傳染病直擊》2023年5月：高血壓（2020-22年度人口健康調查數據）、《早安健康》：血壓一週降50？日本專家教「神級降壓法」（2026年5月，引述週刊女性PRIME）、《健康醫療網》：高血壓族必學「一分鐘降血壓操」（2025年8月，加藤雅俊《一分鐘降血壓操》，大是文化）、《香港高血壓參考概覽——成年高血壓患者在基層醫療的護理》

免責聲明：本文內容僅供參考，並非醫療建議。任何人的用藥與治療安排，均須由註冊醫生根據個人狀況評估；高血壓患者切勿自行停藥或減藥。如有健康疑問，請諮詢醫生或合資格醫護專業人員。